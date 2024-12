Intrigen, Stacheln und eine knappe Abstimmung: In Folge 13 von "Das große Promi-Büßen" wird es besonders hitzig. Nach dem verlorenen Safety-Spiel und dem "Tribunal der Loser" muss Vanessa Mariposa ihre Koffer packen.

Das Wichtigste in Kürze Neue Staffel, neue Promis: "Das große Promi-Büßen" ging am 7. November 2024 auf Joyn in die dritte Runde.

Diese weiteren Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich den größten Fehlern ihrer Vergangenheit.

Wer ist bereits raus? Das kannst du hier in der Übersicht nachlesen.

"Das große Promi-Büßen" 2024: Wer ist raus?

Diese Kandidat:innen sind noch dabei

Die Luft wird dünner im Camp: Vanessa Mariposa ist in Folge 13 raus

Beim Safety-Spiel in Folge 13 kämpfen die Promis erneut um ihren Verbleib im Camp. Die Teams sind klar aufgeteilt:

Sam und Vanessa

Anita und Bobby

Nico und Elsa

Doch nicht alle wollen unbedingt gewinnen. Elsa Latifaj schmiedet bereits vor dem Spiel eine Intrige: "Ich werde nicht 100 Prozent geben. Mein Ziel ist es, Nico heute rauszukicken, der darf nicht gewinnen."

Das Spiel verlangt den Promis alles ab: Barfuß müssen sie in nur acht Minuten auf einer mit Stacheln besetzten Wippe Dosen auf zwei Tischen stapeln und dabei nicht nur das Gleichgewicht bewahren, sondern auch Schnelligkeit beweisen. Ein Schritt zu viel über die Markierung kann alles ruinieren.

Trotz der erschwerten Bedingungen beweisen Anita Latifi und Bobby Chambers die beste Geschicklichkeit – und sichern sich den Safe-Status beim "Tribunal der Loser".

Knappes Rennen im "Tribunal der Loser"

Für Vanessa Mariposa, Elsa Latifaj, Sam Dylan und Nico Legat wird es ernst. Anita und Bobby sind geschützt, doch für die anderen fällt die Entscheidung im Tribunal. Die Stimmenverteilung ist denkbar knapp:

Elsa wählt Vanessa und Nico

Sam wählt Vanessa und Nico

Vanessa selbst entscheidet sich für Nico und Sam

Nico gibt seine Stimmen an Vanessa und Elsa

Anita setzt auf Nico und Vanessa

Bobby stimmt für Elsa und Vanessa

Damit ist klar: Vanessa Mariposa muss das Camp verlassen. Wie wird es für die verbleibenden Promis weitergehen? Eins steht fest: Die Luft im Camp wird immer dünner.

Emotionaler Abschied in Folge 12: Thorsten Legat verlässt das Camp freiwillig

Thorsten Legat hat "Das große Promi-Büßen" freiwillig verlassen. Nach einer emotionalen "Runde der Schande" und bewegenden Worten von Olivia Jones entschied der Ex-Fußballprofi, das Camp hinter sich zu lassen, um seinem Sohn Nico Raum für einen eigenen Abschluss der Show zu geben. "Ich werde diese Probleme hier nicht lösen mit meinem Sohn, weil das eine Familien- und private Angelegenheit ist," erklärt Thorsten. Olivia würdigt seine Entscheidung: "Er hat erkannt, dass es leichter ist, die Fehler anderer einzuordnen, als seine eigenen Herausforderungen zu erkennen." Der Auszug sorgt für gemischte Reaktionen im Camp – und einen Neuanfang für Nico. "Mir geht’s unfassbar gut gerade," erklärt er erleichtert.

Jörg Hansen muss in Folge 9 das Camp verlassen

In Folge 9 von "Das große Promi-Büßen" 2024 wird es ernst: Das erste Safety-Spiel steht an, bei dem die Promis nicht nur ihre mentale Stärke, sondern auch körperliche Belastbarkeit beweisen müssen.

Die Aufgabe klingt simpel, erfordert jedoch alles von den Kandidat:innen: Sie müssen ins sechs Grad kalte Wasser steigen, mit Schultern und Händen untertauchen und Redewendungen vervollständigen – abwechselnd und in einem eiskalten Wettlauf gegen die Zeit. Fünf Minuten dürfen die Teams maximal durchhalten, doch der Druck ist enorm.

Bereits in der vorherigen Folge wurden die Teams gebildet:

Nico Legat und Thorsten Legat

Bobby Chambers und Anita Latifi

Elsa Latifaj und Sam Dylan

Vanessa Mariposa und Jörg Hansen

Am Ende zeigen die Legats ihren Kampfgeist: Nico und Thorsten nennen die meisten Redewendungen korrekt und sichern sich den Sieg – sowie ihre Immunität beim "Tribunal der Loser".

Die Stimmenvergabe: Fünf Stimmen für Jörg

Nach dem Safety-Spiel steht das "Tribunal der Loser" an. Alle Promis müssen zwei Stimmen abgeben, um zu entscheiden, wer die Show verlassen muss. Dabei zeigt sich schnell, dass Jörg Hansen zum Ziel der Gruppe wird. Die Verteilung der Stimmen:

Nico Legat nominiert Elsa und Vanessa.

Elsa Latifaj nominiert Jörg und Bobby.

Jörg Hansen nominiert Elsa und Sam.

Anita Latifi nominiert Jörg und Sam.

Vanessa Mariposa nominiert Jörg und Sam.

Sam Dylan nominiert Vanessa und Bobby.

Bobby Chambers nominiert Sam und Jörg.

Thorsten Legat nominiert Elsa und Jörg.

Mit insgesamt fünf Stimmen ist die Entscheidung gefallen: Jörg Hansen muss das Camp verlassen.

Jörgs Abgang: Bittere Vorwürfe

Die Entscheidung sorgt für einen emotionalen Abschied. Jörg Hansen nimmt das Ergebnis mit Wut und Enttäuschung auf: "Diese Menschen sind einfach nur fake. Jeder ist einfach nur geil auf Sendezeit. (…) Ganz ehrlich, da bin ich lieber niemand, als wenn ich so ein ekelhafter Mensch bin. (…) Was für Schauspieler."

Seine harschen Worte richten sich offenbar an die gesamte Gruppe. Ohne sich zu verabschieden, verlässt er das Camp.

Christina Dimitriou bricht in Folge 7 ab

Die siebte Folge von "Das große Promi-Büßen" 2024 sorgt für Aufsehen: Reality-Star Christina Dimitriou hat die Show freiwillig verlassen. Bereits in der vorherigen Episode deutete sie an, dass ihre Kräfte am Ende seien: "Ich glaub, ich will nach Hause, mir geht’s nicht gut. Ich bin wie ein Wrack, ich kann nicht mehr."

Zu Beginn von Folge 7 wird es dann ernst: Mit einer Mülltüte aus dem Vorratsschrank verstaut sie ihre Sachen und kündigt ihre Entscheidung gegenüber Mitstreiter Sam Dylan an: "Ich glaub, ich breche ab. Ich will einfach raus. Ehrlich, ich kann nicht mehr."

Kritik und Unverständnis in der Gruppe

Während Sam Dylan Verständnis für Christina zeigt und ihre Entscheidung respektiert, reagieren andere Promis mit Kopfschütteln - und teilweise harschen Worten. Thorsten Legat, bekannt für seinen direkten Ton, hält wenig von ihrem Rückzug: "Mir geht’s ja auch schlecht. Ich nehm auch Medikamente. Aber ich beobachte sie seit dem ersten Tag: Große Klappe, gib mir 'ne andere Challenge, ich bin die Beste. Und dann hört sie auf. Ja, was willst du denn?"

Auch Sohn Nico findet klare Worte: "Das ist einfach ein Zeichen von Schwäche. Ab morgen haben wir nur noch sechs Tage. Die ziehst du doch durch! (…) Die hat in dieser Show nicht einmal performt. Dann hat sie's auch nicht verdient."

Jörg Hansen, der in den letzten Folgen immer wieder mit Christina aneinandergeraten war, bringt es schließlich auf den Punkt: "Ich bin froh, dass diese Frau weg ist. Und ich bin froh, dass ich diese Frau nie irgendwo mehr sehen muss."

Sam Dylan zeigt Mitgefühl

Während einige Kandidat:innen Christinas Abgang als Schwäche werten, zeigt Sam Dylan sich sichtlich mitgenommen. "Christina wollte in den letzten Tagen ja schon mehrfach gehen, und ich habe sie immer wieder überredet, zu bleiben. Aber als ich diesen Blick in ihr gesehen habe, wusste ich: Da kann ich nichts mehr sagen."

Er beschreibt eine neue, ungewohnte Seite an Christina: "Sie hatte auf einmal eine ganz zerbrechliche Seite. Ich habe sie hier noch mal neu kennengelernt." Auch Christina selbst zeigt sich im Gespräch mit Sam erleichtert:

Ich bin so froh, hier rauszugehen, oh mein Gott. (…) Meine Gesundheit geht mir vor." Christina Dimitriou

Ein Abschied mit gemischten Gefühlen

Als Christina schließlich ihre Mitstreiter:innen im Innenhof verabschiedet, herrscht eine ungewöhnliche Stimmung. "Ey, ich wünsch euch alles Gute. Macht's gut," sagt sie, bevor sie die Show verlässt.

Vanessa Mariposa reagiert nüchtern: "Man muss einfach bei der Show über seine Grenzen gehen. Vielleicht ist es besser für sie, dass sie gegangen ist, wenn's ihr eh so schlecht geht." Bobby Chambers kommentiert lakonisch: "Nicht jeder überlebt das hier. Das ist 'Das große Promi-Büßen'. Ist halt so."

Der emotionalste Moment bleibt Sam Dylan vorbehalten: Mit Tränen in den Augen schaut er der Tür hinterher, durch die Christina verschwindet.

Darum ist Bea Fiedler in Folge 2 raus

In der zweiten Folge von "Das große Promi-Büßen" 2024 kommt es zu einem Eklat, der die Kandidat:innen schockiert und schließlich zum Ausschluss von Bea Fiedler führt. Ein unbedachter Spruch löst eine hitzige Diskussion über Rassismus, Verantwortung und den Umgang mit verletzenden Begriffen aus.

Der Vorfall

Der Vorfall beginnt, als Bea Fiedler einen unüberlegten Kommentar macht, als Mitstreiter Bobby Chambers auf die Toilette geht. "Er wird jetzt nen N**** abseilen," sagt Fiedler. Diese Aussage sorgt sofort für Entsetzen unter den Kandidat:innen. Thorsten reagiert und korrigiert sie: "Wie bitte? Das darf man nicht sagen." Doch Bea verteidigt sich: "Das darf man sagen, wenn jemand kackt." Aufgrund wiederholter Ermahnungen von Thorsten und Anita fügt sie hinzu: "Das ist alte Duisburger Sprache. Okay, dann nehm ich das zurück."

Anita zeigt sich schockiert und sagt wütend: "Das ist scheiße. Das sagt man nicht." Als Bobby, der zu diesem Zeitpunkt in den Schlafbereich zurückkehrt, Bea ebenfalls zur Rede stellt, wird der Ernst der Lage noch deutlicher: "Bea, das ist eine rassistische Äußerung. Entschuldige dich." Bea reagiert schließlich mit einem "Tschuldigung, wollt ich nicht. Ach!"

Entsetzen und klare Worte der Kandidat:innen

Die Aussagen Bea Fiedlers stoßen bei den anderen Promis auf Unverständnis und Ärger. Jörg weist darauf hin, dass die Ausrede, einen Begriff "schon immer" benutzt zu haben, nicht akzeptabel ist: "Für mich ist das auch keine Argumentation zu sagen, man hat das jahrelang benutzt in Duisburg. Das geht einfach nicht. Wir haben 2024, und es gibt einfach gewisse Worte, die darf man nicht mehr benutzen."

Diese Meinung teilen auch die anderen. Anita, deren Freund aus Kamerun stammt, schildert betroffen die schmerzlichen Erfahrungen, die ihr Partner bis heute prägen: "Genau wegen solchen Wörtern hatte mein Freund so eine schlimme Vergangenheit. Deswegen hat mich das auch gerade extrem geschockt und wütend gemacht." Doch Bea verteidigt sich weiter: "Da denk ich doch gar nicht drüber nach, weil ich das doch gar nicht so meine. Das ist doch einfach nur ein Spruch."

Für die Gruppe ist die Situation unverzeihlich, und die Stimmung im Camp kippt. "Das ist ein absolutes Fehlverhalten," sagt Thorsten, während Anita Bea als "ekelhaft" bezeichnet. Vanessa und Christina zeigen sich ebenfalls entsetzt, da Bea ihren Mitstreiter:innen nicht einmal zuhört, indem sie sich die Augen und Ohren zuhält.

Der Entschluss: Olivia Jones greift ein

Schließlich wird Bea vor das Tor des Camps gebeten, wo Olivia Jones, Moderatorin der Show, das letzte Wort hat. Ohne Umschweife erklärt sie: "Rassistische Äußerungen werden nicht geduldet. Es geht hier beim großen Promi-Büßen um Fehltritte, die wir aufarbeiten. Aber es gibt rote Linien, bei denen es für uns nichts mehr zum Aufarbeiten gibt. Rassistische Äußerungen, egal ob bewusst oder unbewusst, sind so eine rote Linie." Damit steht fest: Bea muss die Show verlassen.