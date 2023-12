"Das große Promi-Büßen" 2023 - Eric Sindermann bricht in seiner "Runde der Schande" in Tränen aus: "Ich will meine Eltern stolz machen"

Anzeige

Die letzten Bewohner:innen begeben sich zur "Runde der Schande". In der 6. Folge von "Das große Promi-Büßen" nimmt Olivia Jones die umstrittenen TV-Auftritte des selbst ernannten Modezars Deutschlands in Augenschein und durchleuchtet Erics Vergangenheit.

Im Clip: "Du wirkst wie ein lächerlicher Zwerg" - Erics "Runde der Schande" wird emotional

Jetzt geht es Eric an den Kragen

In Folge 6 von "Das große Promi-Büßen" muss sich Eric Sindermann seiner "Runde der Schande" stellen. Obwohl er sich mit dem Großteil seiner Auftritte im TV rühmt: "Also ich feier mich auch selbst. Dementsprechend ist es auch schwer zu sagen: Oh ja, das war ein Fehler", gibt er zu. Ein bisschen nervös scheint der 35-Jährige wohl doch zu sein: "Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, weil ich nicht weiß, wie tief gebohrt wurde, was heute angesprochen wird."

Schafft es Olivia Jones, die Fassade des selbstsüchtigen Narzissten zu knacken und ihm seine toxische Persönlichkeit bewusst zu machen?

Eigenlob stinkt

Gut gelaunt begrüßt Eric Beichtmutter Olivia und behauptet, in den letzten zwei Jahren im Fernsehen keine Fehler begangen zu haben: "Eigentlich habe ich mir nichts vorzuwerfen." Seine schlimme Zeit habe er im Alter von 15 bis 25 erlebt. Die TV-Auftritte bezeichnet der 35-Jährige als "Genie-Leistung" und prahlt mit seinen Darbietungen vor der Kamera: "Jedes Mal, wenn ich mich im TV angucke, denke ich mir: Geil, besser geht’s eigentlich gar nicht."

Ich finde wirklich, dass ich ein kleines Genie bin, wenn es darum geht, im TV präsent zu sein. Eric Sindermann

Jetzt wird's ernst

Vor lauter Schreck lässt Olivia ihre Notizen fallen. Damit hat die Dragqueen nicht gerechnet. Selbst die anderen Mitbewohner:innen, die Erics Geschwätz live mitverfolgen, sind überrascht über seine Aussagen: "Meint er das jetzt ernst?", so Steff Jerkel.

Olivia konfrontiert ihn mit fragwürdigen Szenen aus dem "Sommerhaus der Stars". Insbesondere das Streitgespräch mit Mario Basler, der ihn auf seine stagnierende Fashion-Karriere angesprochen hat, ist den Zuschauer:innen in Erinnerung geblieben. Auch bei "Promi Big Brother" fiel der 35-Jährige mit negativem Verhalten auf, als er sich durch Mitbewohner Paco auf beruflicher Ebene angegriffen fühlte.

Erics Mine versteinert, als er die Szenen sieht und Olivia ihn auf seinen Werdegang anspricht: "Keiner weiß, oder wenige interessiert's, was du modemäßig machst." Hat Olivia da etwa einen wunden Punkt getroffen?

Die Maske des Eric Sindermann fällt

Offen und ehrlich legt Eric die Karten auf den Tisch und räumt ein, das Fernsehen als Marketing-Instrument zu nutzen: "Ich nutze natürlich TV als Werkzeug, um am Ende des Tages meine Mode zu verkaufen." Als Beispiel führt er den Disput mit Mario Basler beim "Sommerhaus der Stars" an, wodurch er laut eigener Aussage seine komplette Jacken-Kollektion habe verkaufen können.

Zunächst erweckt Eric den Anschein, sich gefühlsmäßig wieder gefangen zu haben, doch als Olivia ihm die Szenen aus dem Streitgespräch mit Gloria präsentiert, in dem sie ihn als "dumm" betitelt, wird deutlich, dass bei dem 35-Jährigen ein massives Selbstwertproblem besteht.

Die Fassade bröckelt! Olivia hakt nach: "Hältst du dich selbst für dumm?"

Hartnäckig geht Olivia Erics Ursachen seiner Selbstwertprobleme auf den Grund und schafft es, ihn aus seinem Schutzpanzer zu locken. Unter Tränen offenbart er tiefgreifende psychische Schmerzen, die ihn seit seiner Jugendzeit belasten: "Ich wurde von der siebten Klasse an gehänselt, mir wurde immer gesagt, ich bin dumm, ich bin hässlich." Eric zeigt damit das erste Mal in seiner Fernsehlaufbahn fundamentale Züge seiner Persönlichkeit.

Im Rausch der Emotionen äußert der 35-Jährige ein großes Schuldbewusstsein für die Schmerzen, die er seinen Eltern durch den Schulwechsel sowie die ständigen körperlichen Auseinandersetzungen zugefügt hat.

Ich will meine Eltern stolz machen! Eric Sindermann

Die Erkenntnis und Strafe für Eric

Aus seiner "Runde der Schande" kann Eric einiges für sich mitnehmen. Olivia erklärt ihm, dass er sich nicht über andere Menschen erheben kann: "Du stellst dich zu oft über andere und deswegen gibt es für dich eine Lektion in Demut."Sie verurteilt ihn dazu, die Füße seiner Mitbewohner:innen zu waschen. Ob es Eric wohl gelingt, von seinem hohen Ross zu steigen und dem Fußvolk niedere Dienste zu erweisen?

