Gloria Glumac zieht als die zornige Unterdrückerin ins Camp bei "Das große Promi-Büßen" 2023 ein. Ihr Fehlverhalten ist ihr tatsächlich bewusst. Im Camp-Alltag kommen sie und Patrick sich näher. Funkt es da etwa zwischen den beiden?

+++ Update, 23. November 2023 +++

Gloria und Patrick kommen sich näher

Zwischen Bestrafungen und Erbseneintopf haben die Promis viel Zeit, sich gegenseitig besser kennenzulernen. Im Camp-Alltag kommen sich Gloria und Patrick immer näher. Als bei ihm und Eric das Thema Augenbrauen-Zupfen aufkommt, ergreift die 31-Jährige ihre Chance. "Ich mag es, Menschen zu verschönern", betont sie. Bei dem toxischen Bauern sind Gloria tatsächlich schon einige Stellen im Gesicht aufgefallen, die Verbesserungspotenzial hätten. Also ran an die Pinzette und ab aufs Sofa zur Augenbrauenbehandlung, bei der sich die beiden sehr nah kommen.

"Der wird einfach ganz männlich daliegen […] und es über sich ergehen lassen", ist sich die 31-Jährige sicher. Doch entgegen Glorias Erwartungen entpuppt sich Patrick als Weichei, wenn es um seine Augenbrauen geht. "Aah, aua, aaaah", hallen seine Schmerzensschreie durchs Camp. "Was bist du für ein Jammerlappen?", fragt die Reality-Darstellerin. Gemeinsam mit Eric lacht sie den leidenden Bauern aus.

Entwickelt sich da etwa eine Camp-Romanze?

Es scheint, als wäre da mehr zwischen den beiden büßenden Promis. Patrick ist sich nicht sicher, wie Gloria zu ihm steht. "Ich weiß nicht, ob Gloria sich da mehr vorstellen könnte", betont er. Doch der Vorstellung abgeneigt scheint der Bauer nicht. "Ich find schon, der ein oder andere Blick fällt und ich mag Gloria auch wirklich gern", gesteht der 27-Jährige. Und was sagt Gloria dazu?

Ich mag Patrick. Er ist echt cool und nett und witzig und schlau und lieb und so ein bisschen so ein kleiner Fels so in dieser Brandung hier beim Promi-Büßen. Gloria Glumac

Ob sich da noch etwas entwickelt? Schon in Folge zwei wurde die Verbindung zwischen Gloria und Patrick deutlich. "Die wollten alle, dass ich mal einen Bauer heirate", erzählte die 31-Jährige von ihrer Familie. Die perfekte Chance. Den Bauer hat sie schließlich aktuell jeden Tag vor der Nase. Und im Büß-Camp haben die beiden auch noch genügend Zeit, um weiter auf Tuchfühlung zu gehen.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Gloria Glumac - Die zornige Unterdrückerin

"Ich bin beim Promi-Büßen dabei, weil ich bei 'Temptation Island' ein bisschen ausgerastet bin, nett gesagt, bei 'Prominent getrennt' auch", stellt sich Gloria vor. Hut ab vor dieser Selbstreflexion! Anscheinend sieht die 31-Jährige schon ein, was sie falsch gemacht hat. Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Dann kann ihre Zeit im Camp ja nur ein Erfolg werden, oder? "Die Zuschauer haben leider von mir das Bild, dass ich die absolut größte Furie bin", stellt Gloria fest.

Hausdrache, toxisch, narzisstisch. Dieses Bild hat leider Deutschland von mir. Gloria Glumac

Die erste Aufgabe vor dem Einzug ins Camp

Bevor es in Olivia Jones' Buß-Camp geht, steht für Gloria und Mike die erste Aufgabe an. Der 36-Jährige ist kurz vor ihr am Camp-Eingang angekommen. Als Einsatz müssen beide eine Annehmlichkeit wählen, auf die sie und ihre Mitcamper:innen nicht verzichten wollen. Mike hatte bereits "Alle Koffer" gewählt. Gloria entscheidet sich für "Shampoo". Die Aufgabe: Spring von einer 70 Meter hohen Plattform ins Camp. An einem Bungee-Seil versteht sich. Nur ein Promi muss diese Challenge antreten. Gloria und Mike müssen sich also entscheiden, wer den Sprung wagt und um welchen Vorteil es geht.

"Nimm die Koffer", hofft Danni, die bereits im Camp auf weitere Kandidat:innen wartet. Und auch die beiden Neulinge entscheiden so. Mike wird springen, um alle Koffer für die Bewohner:innen zu erspielen. Für Gloria wird der Weg ins Camp dadurch um einiges erleichtert. Statt Adrenalin-Challange kann sie ganz entspannt durch das Metalltor treten. Die Zeit im Buß-Camp beginnt.