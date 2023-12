"Das große Promi-Büßen" 2023 - Gloria Glumac bricht in ihrer "Runde der Schande" in Tränen aus: Reue in Sicht?

Anzeige

Nachdem Gloria Glumac sich im "Duell der Loser" gegen Emmy durchsetzen konnte, erwartet die 31-Jährige in Folge 6 ihre persönliche "Runde der Schande" mit Olivia Jones. Im Vorfeld ist Gloria bereits bewusst, welche Fehler sie sich hat zu Schulden kommen lassen.

Im Clip: Gloria wird in der "Runde der Schande" mit ihren Ausrastern konfrontiert

Glorias "Runde der Schande"

Auf dem Weg zu ihrer "Runde der Schande" ist Gloria in Gedanken. Sie weiß, dass sie im TV ausgerastet ist, und blickt dem Gespräch mit Olivia etwas eingeschüchtert entgegen. "Im Großen und Ganzen hab ich sehr viel Angst", gesteht die 31-Jährige.

Die Beichtmutter heißt Gloria zu ihrer "Runde der Schande" willkommen und fragt: "Wofür möchtest du büßen?" Mit ihren Ausrastern vor Augen gibt Gloria zu: "Weil ich mich in der Vergangenheit oft einem Menschen gegenüber sehr schlecht verhalten habe." Die Rede ist von ihrem Noch-Ehe-Mann Nikola. Die 31-Jährige ist hin- und hergerissen, ob ihr Ex das alles verdient habe oder nicht. Gloria habe nicht aus ihrer Haut gekonnt, gesteht sie direkt zu Beginn. Sie müsse zugeben, ihn niedergemacht und die Ehe sabotiert zu haben. Schuldbewusst senkt die 31-Jährige den Kopf.

Als erstes verheiratetes Paar nahmen Gloria und ihr Mann 2022 an der Reality-Show "Temptation Island" teil. Dort sorgte Glorias Verhalten Niko gegenüber für jede Menge Negativ-Schlagzeilen. Olivia interessiert besonders die Geschichte davor und wie es zu Glorias und Nikos Beziehung und Ehe gekommen war. Die 31-Jährige erzählt, wie sie Nikola in Kroatien kennengelernt hatte und wie sich die Gefühle für ihn entwickelt haben.

Die große Liebe zerbricht

"Das klingt für mich nach der großen Liebe auf den ersten Blick", mutmaßt Olivia. "War's auch", bestätigt Gloria mit brüchiger Stimme. Das Gespräch geht ihr sichtlich nahe. Anschließend zeigt Olivia der 31-Jährigen Szenen ihres eigenen Verhaltens im TV. Gloria redet abwertend über Niko und beschimpft ihn. "So hübsch wie er ist, so dumm ist er", meint sie im Gespräch mit einer Co-Teilnehmerin bei "Temptation Island". Es folgen weitere Lästerszenen, in denen sie schlecht über ihren Partner redet: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine von den Frauen da drüben einen Mann nimmt, der nichts hat."

"So klingt nicht mehr die große Liebe", stellt Olivia fest. Gloria muss zustimmen. Die "Temptation Island"-Beauty betont, dass sie nicht gewusst habe, wie sie damit umgehen soll, mit ihrem Mann nicht auf Augenhöhe zu sein. Zudem habe sich Niko im TV ziemlich ausgetobt, was seine Frau verletzte. Das kann Olivia verstehen, jedoch nicht Glorias abfälligen Umgang damit.

Dieses asoziale Stück, Alter. Ich ekel mich vor ihm. Gloria Glumac

Immer wieder spricht Gloria mit aggressivem Ton abfällig über ihre einst so große Liebe. "Ich will ihn richtig verletzen jetzt", sagte sie einer anderen Teilnehmerin des Formats.

Wie reagieren die anderen Büßer?

Die anderen Promis im Camp sind schockiert von den Szenen, die in Glorias "Runde der Schande" gezeigt werden. Besonders Patrick trifft ein harter Schlag. "Wo kann man denn Pfefferspray kaufen? Frag für 'nen Freund", wendet er sich im Spaß an die Gruppe. Trotz des lockeren Kommentars ist dem Bauern anzusehen, dass die Szenen nicht spurlos an ihm vorbeigehen. Ob Patrick sein Interesse an Gloria nun hinterfragt? Immerhin kamen sich die beiden im Camp immer näher.

Christin setzt Glorias Verhalten bei "Temptation Island" in Relation zu ihrem zweiten TV-Auftritt. "Da geht noch mehr bei 'Prominent getrennt'. Das ist noch gar nichts", stellt die Krawallbraut fest.

Zeigt Gloria Reue für ihr Verhalten?

"Ich hab mich manchmal auch nicht gut im Griff", weiß Gloria. Olivia betont, dass die verbalen Ausraster der 31-Jährigen nicht nur ein Griff ins Klo sind, sondern das ganze Badezimmer zertrümmern. "Ist dir das eigentlich bewusst?", fragt die Moral-Majestät. "Jetzt ja, damals nein", gibt Gloria ehrlich zu. Olivia hält der Büßerin weitere Szenen ihrer Ausraster bei "Prominent getrennt" vor Augen, in denen sie ihren Mann aus vollem Hals anbrüllt. Beschämt sinkt Gloria in ihrem Stuhl in sich zusammen. Dass sie Niko gedemütigt und runtergemacht hat, ist ihr bewusst.

Es gibt selten einen Tag, wo ich's nicht bereue. Gloria Glumac

Als symbolische Buße muss Gloria den Latrinen-Dienst übernehmen. Ob sie diese Strafe meistern und durchziehen kann, wird sich zeigen.

Gloria will sich ändern

"Ich bin übelst der schlechte Mensch gewesen", wird Gloria nach den gesehenen Szenen klar und ihr kommen die Tränen. Doch wird sie auch die notwendigen Konsequenzen ziehen und ihr Verhalten anpassen?

Mir war schon vor der "Runde der Schande" bewusst, dass ich an mir arbeiten möchte und mich verändern möchte und da noch lange nicht am Ziel bin. Gloria Glumac

Ein großer Schritt der 31-Jährigen. Ob sie diesen Vorsatz in die Tat umsetzen kann, bleibt abzuwarten. Doch Einsicht ist bekanntlich der erste Schritt auf dem Weg zur Besserung.

Die anderen Promis sind nach Glorias "Runde der Schande" geschockt. "Das war ja psychische Gewalt auf höchstem Niveau", stellt Eric fest. Auch Steff distanziert sich vom Verhalten der 31-Jährigen. "Was Gloria da getan hat, find ich sowas von unterste Schublade", meint der Malle Macho und fügt hinzu: "Gloria ist ein Mensch, mit dem ich niemals was zu tun haben möchte." Danni bleibt positiv und wünscht der Büßerin eine Therapie: "Vielleicht findet sie einen Weg, sich selbst zu lieben und dementsprechend auch ihren Partner zu lieben und zu respektieren." Hoffentlich kann sich Gloria an diesem positiven Gedanken orientieren.

Wie wird es für die TV-Darstellerin nun im Camp weitergehen? Arbeitet sie an ihrem Verhalten oder entfernt sich die Gruppe nach der "Runde der Schande" von Gloria?

