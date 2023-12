Harte Strafe für Danni Büchner bei "Das große Promi-Büßen": Wird sie gewinnen?

Anzeige

Die 45-jährige Danni Büchner war in der Vergangenheit schon in diversen TV-Formaten zu sehen und leistete sich den ein oder anderen Fehltritt. Jetzt ist die Reality-TV-Darstellerin bei "Das große Promi-Büßen" 2023 dabei und muss für ihr negatives Verhalten geradestehen. In der 5. Folge übernimmt sie voller Ekel den Latrinendienst. Wie schlägt sie sich dabei?

Im Clip - "Ich bin kein schlechter Mensch": Danni rührt in der "Runde der Schande" zu Tränen

+++ Update, 07. Dezember 2023 +++

Alles Gute kommt von hinten

Nach ihrer emotionalen "Runde der Schande" wird Danni Büchner von Olivia Jones zu einer schmutzigen Strafe verurteilt. Ab sofort muss die Giftschleuder den Latrinendienst im Camp übernehmen. Schon bei ihrer ersten Schicht verfällt sie in alte Muster, meckert am laufenden Band und fragt sich, weshalb ausgerechnet sie die Toiletten entleeren muss: "Ich kann mir nicht erklären, warum ich so eine harte Strafe habe."

Um die Leidtragende herum versammeln sich die schaulustige Yvonne Woelke und WC-Reinigungs-Spezialist Eric Sindermann, der aus einem sonderbaren Grund wie bei Emmy Russ und Lisha Savage so freundlich gewesen ist, der Büßenden zu helfen. Als Danni den Inhalt des Toiletten-Containers entleeren muss, gerät sie an ihre Grenzen. Mit Mühe schafft sie es, sich nicht zu übergeben und stellt voller Ekel fest, wie häufig ihre Mitbewohner:innen das stille Örtchen aufsuchen - allen voran Mode-Zar Eric.

Die scheißen wie Elefanten! Danni Büchner

+++ Update, 30. November 2023 +++

Danni lässt nicht locker und bedroht Christin

Nach Christins Sieg im Entscheidungsduell gegen Mike Cees lästerte sie abfällig über ihre Mitbewohner:innen: "Die Mädels kannst du in die Tonne kloppen. Schweinehaufen." Diese Provokation lässt Danni Büchner nicht auf sich sitzen und konfrontiert die 26-Jährige mit ihrem Verhalten.

Im Laufe des Abends wird Christin von den Frauen umzingelt. Insbesondere Danni sucht den Konflikt zu ihr, doch die krawallsüchtige Reality-TV-Teilnehmerin versucht der Situation zu entfliehen. Als Danni sie am Arm packt, rastet Christin aus und beschuldigt die "Goodbye-Deutschland"-Auswanderin, handgreiflich geworden zu sein: "Ich habe Angst vor dir!"

Danni hält ihre Reaktion für völlig überzogen und verteidigt sich vehement gegenüber Christins Anschuldigungen, auch Eric Sindermann ergreift Partei für die 45-Jährige und beteuert, dass ihre Behauptungen nicht der Wahrheit entsprechen: "Ne, da muss ich Danni in Schutz nehmen, da war überhaupt nichts."

Ich bin noch nie handgreiflich geworden! Danni Büchner

Als sich anschließend Emmy Russ in den Streit einmischt und wiederholte Male Christin anschreit, eskaliert die Situation komplett. Die 26-Jährige sieht rot und droht der Camp-Barbie Gewalt an: "Wenn ich loslege, mach ich dich knock-out!"

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Danni Büchner - Die negative Giftschleuder

In den letzten fünf Jahren hüpfte Danni Büchner durch mehrere TV-Formate und verbreitete schlechte Laune. Mit ihren zickigen Kommentaren und einer pessimistischen Grundeinstellung sorgte die 45-Jährige für eine Menge Negativ-Schlagzeilen. Unter anderem wurde sie zur nervigsten Dschungelcamperin gekürt. Dass sie sich im Rahmen der Sendungen des Öfteren im Ton vergriffen hatte, ist Danni mittlerweile klar geworden. Doch klare Schuldpunkte sieht sie nicht. "Wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht genau, was man mir vorwirft", stellt die 45-Jährige fest.

Der Einzug ins Camp

Am Camp-Eingang erwartet Danni ein Schild mit verschiedenen Annehmlichkeiten. Ein Teil der ersten Aufgabe. Worauf möchten die Camp-Bewohner nicht verzichten? Mit dabei sind unter anderem Frühstück, Klopapier oder Warmwasser. Danni überlegt kurz und entscheidet sich dann für "Alle Betten". "Wir können ja nicht auf dem Boden schlafen", meint sie.

Welche Aufgabe und welche Leute sie erwarten, weiß Danni noch nicht. Bei einer Sache ist sie sich jedoch sicher:

Ich glaube schon, dass mich irgendeine Aufgabe erwarten wird, wo ich mir wahrscheinlich vor Angst in die Hose pinkel. Danni Büchner

Alter Bekannte: Steff Jerkel ist auch mit von der Partie

Bevor die erste Aufgabe ansteht, kommt der zweite Kandidat zum Camp. Für Danni ein alter Bekannter: Steff Jerkel. Zusammen mit dem Malle-Macho hatte die 45-Jährige eine gemeinsame Geschäftsidee. Seitdem diese gescheitert ist, herrscht Funkstille zwischen den beiden. Bis jetzt. Das Wiedersehen ist gänzlich frostig. Von Versöhnung oder Aussprache keine Spur.

Für die erste Challenge müssen sich die zwei nun entscheiden, wer von ihnen für seine gewählte Annehmlichkeit antritt. Steff hatte "Alle Zahnbürsten" gewählt. Die Herausforderung: ein Bungee-Sprung aus 70 Metern Höhe ins Camp. "Jetzt fairerweise tut's mir ein bisschen leid, weil Zahnbürsten sind doch wichtiger als scheiß Betten", wirft Danni ein und will sich so vor dem Sprung sichern. Steff hat offensichtlich keine Lust zu diskutieren und akzeptiert die Entscheidung. Für die 45-Jährige geht es also auf unkompliziertem Weg durch das Metalltor ins Camp.