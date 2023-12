Heute bei "Das große Promi-Büßen" - Eric Sindermann bricht in seiner "Runde der Schande" in Tränen aus: "Ich will meine Eltern stolz machen!"

Anzeige

Die letzten Bewohner:innen begeben sich zur "Runde der Schande". In der 6. Folge von "Das große Promi-Büßen" nimmt Olivia Jones die umstrittenen TV-Auftritte des selbsternannten Mode-Zar Deutschlands unter die Lupe und durchleuchtet Erics Vergangenheit.

"Das große Promi-Büßen" 2023: Deshalb ist Eric Sindermann dabei

Durch die Presse ist bekannt, dass Eric Sindermann schon in jungen Jahren während seiner Kindheit und Schulzeit durch aggressives Verhalten auffiel, sich mit Mitschüler:innen und Teamkolleg:innen prügelte und Mitglied einer Berliner Straßengang wurde. Als junger Handballer geriet er oft mit Kolleg:innen und Trainer:innen aneinander und verbaute sich durch Party-Exzesse und Pöbeleien eine Karriere in der ersten Bundesliga. In der Öffentlichkeit gilt der 35-Jährige als Egozentriker.

Zuletzt landete Eric in den Schlagzeilen, als er seine Freundin während der Dreharbeiten zu "Sommerhaus der Stars" in den Würgegriff genommen haben soll. Bei "Das große Promi-Büßen" soll er für seine Taten geradestehen und sein Verhalten überdenken. Kann Olivia Jones ihm in der "Runde der Schande" ins Gewissen reden?

Eric Sindermann in der "Runde der Schande" in Folge 6

In Folge 6 von "Das große Promi-Büßen" muss sich Eric Sindermann in seiner "Runde der Schande" den Worten von Olivia Jones stellen, obwohl er sich selbst wohl nichts vorzuwerfen hätte. Seine TV-Auftritte bezeichnet der 35-Jährige als "Genie-Leistung" und prahlt mit seinen Darbietungen vor der Kamera:

Jedes Mal, wenn ich mich im TV angucke, denke ich mir geil, besser geht’s eigentlich gar nicht. Eric Sindermann

Verdutzt lässt Olivia ihre Notizen fallen. Selbst die anderen Mitbewohner:innen sind überrascht über seine Aussagen: "Meint er das jetzt ernst?", frägt Steff Jerkel.

Olivia konfrontiert Eric mit fragwürdigen Szenen aus dem "Sommerhaus der Stars". Insbesondere das Streitgespräch mit Mario Basler, der ihn auf seine stagnierende Fashion-Karriere anspricht, ist den Zuschauer:innen in Erinnerung geblieben. Auch bei "Promi Big Brother" fiel der 35-Jährige mit negativem Verhalten auf, als er sich durch Mitbewohner Paco auf beruflicher Ebene angegriffen gefühlt hat.

Schafft es Olivia Jones, die Fassade von Eric zu knacken und ihn von seinem hohen Ross zu holen?

Das siehst du im Halbfinale von "Das große Promi-Büßen" 2023 heute Abend um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos auf Joyn.