Jetzt kracht es bei "Das große Promi-Büßen": Finalist Jürgen Trovato geht Emmy Russ an die Gurgel

Anzeige

Jürgen Trovato und Emmy Russ im Wortgefecht. Die 24-Jährige hat den Latrinendienst verweigert. Zur Strafe müssen nun alle Bewohner:innen leiden. Der Meister-Detektiv geht in die Vollen und attackiert sie. Hier erfährst du mehr.

Im Clip: "Mit deinem Alter immer noch nichts erreicht!" - Emmy legt sich mit Jürgen an!

+++ Update, 07. Dezember 2023 +++

Anzeige

Anzeige

Jürgen reißt der Geduldsfaden

Nachdem sich Emmy ihrer Bestrafung widersetzt hat, müssen die Camp-Bewohner:innen auf warmes Wasser verzichten. Jürgen hat genug von ihrem selbstsüchtigen Verhalten und macht die Camp-Barbie öffentlich zur Schnecke: "Nur Püppchen, sonst kann die nix. Die ist zu blöd, um einen Eimer Wasser umzukippen", so der Detektiv. Diesen Kommentar lässt Emmy nicht auf sich sitzen und pöbelt zurück: "Mit deinem Alter immer noch nichts erreicht?!"

Die beiden liefern sich ein heftiges Wortgefecht. Während Emmy sich über Jürgens fortgeschrittenes Alter lustig macht, bezeichnet der Privatdetektiv sie als arrogantes Kind. Yvonne stellt sich zwischen die beiden und Eric signalisiert, dass er im schlimmsten Fall bereit ist einzugreifen.

Auch die anderen Mitbewohner:innen lassen ihre Abneigung gegenüber Emmy freien Lauf. Eric verurteilt das Verhalten der 24-Jährigen zutiefst und erzählt, dass sie ihm mächtig auf die Nerven geht: "Das ist wirklich absolut unterste, asoziale Schublade […] langsam ist es an der Zeit, dass Emmy geht", so der selbsternannte Mode-Zar.

Abwarten, du wirst noch ganz tief sinken. Jürgen Trovato über Emmy Russ

Anzeige

+++ Update, 30. November 2023 +++

Anzeige

Zeigt Jürgen Trovato Einsicht?

Mit sexistischen und homophoben Äußerungen sorgte Jürgen Trovato im TV für negative Schlagzeilen. Bei "Promi Big Brother" reduzierte er im Jahr 2019 Mitbewohnerin Ginger Wollersheim auf ihr Aussehen: "Da müssen noch ein paar Fältchen weg". Beichtmutter Olivia Jones zeigt sich entsetzt über das Verhalten des 61-Jährigen und konfrontiert ihn mit seinen Sprüchen: "Was bildest du dir ein, darüber zu urteilen?"

Der Privatdetektiv zeigt sich uneinsichtig und glaubt, nicht Falsches getan zu haben. Als Olivia Jones Jürgen Trovatos homophobe Witze sieht, platzt ihr endgültig der Kragen und sie nimmt ihn die Mangel. Ob es der Dragqueen gelingt, den Büßer zu knacken und wie die anderen Bewohner:innen bei "Das große Promi-Büßen" auf Jürgens "Runde der Schande" reagieren, kannst du hier nachlesen:

"Das große Promi-Büßen" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos bei Joyn.

Anzeige

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Jürgen Trovato - Der alte weiße Mann

Ein Detektiv zieht ins Camp. Jürgen Trovato spielte nicht nur jahrelang bei "Die Trovatos" einen Detektiv im Fernsehen, er ist auch in der Realität Privatdetektiv. Und zwar einer, der im Reality-TV mit homophoben Aussagen auf sich aufmerksam machte. Keine gute Presse für den 61-Jährigen. Doch dass er wegen dieses Fehlverhaltens ins Camp zieht, ist Jürgen gar nicht so wirklich bewusst. "Da gibt's nichts zu büßen", stellt er fest. Dafür, dass er Detektiv ist, hat er wenig Ahnung, warum er bei "Das große Promi-Büßen" ist.

Was andere Menschen über mich denken, ist mir im Grunde genommen egal. Jürgen Trovato

Jürgens Einzug ins Camp

In der ersten Aufgabe müssen die Promis einen Bungee-Sprung aus 70-Metern Höhe ins Camp machen. Doch nicht alle müssen springen. In Paaren wählen die Promis jeder eine Annehmlichkeit, die sie erspielen wollen. Das Paar muss sich dann entscheiden, was sie für wichtiger erachten. Der entsprechende Promi muss in die Luft.

Am Camp-Eingang trifft Jürgen auf Eric Sindermann. Der 35-Jährige hat bereits Klopapier gewählt. Jürgen entscheidet sich für Frühstück. Letztendlich kann der Privatdetektiv den Sprung ins Nichts umgehen, denn Eric wird für sein geliebtes Klopapier antreten. Durchs Metalltor geht es für ihn auf unkompliziertem Wege ins Camp.