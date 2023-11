"Das große Promi-Büßen" 2023: Keine Reue! Mike Cees schockiert Olivia in der "Runde der Schande"

Das Wichtigste in Kürze Mike Cees sorgte im TV mit seinem rücksichtslosen Verhalten gegenüber seiner Frau Michelle für mächtig Wirbel.

Jetzt will er bei "Das große Promi-Büßen" für seine Fehltritte gerade stehen.

In Folge 3 muss Mike in der "Runde der Schande" vor Olivia Jones treten und sich seinen Fehlern stellen.

Hier findest du alle weiteren Infos zu "Das große Promi-Büßen" sowie die aktuellen Sendezeiten und -termine.

Mike Cees bei "Das große Promi-Büßen" 2023

Mike ist ein Kandidat, der in TV-Formaten wiederholt für Aufsehen gesorgt hat. Insbesondere im "Sommerhaus der Stars" zeigte er problematisches Verhalten gegenüber seiner Frau Michelle, wodurch er in der Öffentlichkeit mit Macho- und Sexismus-Vorwürfen konfrontiert wurde. Kann er sich in der "Runde der Schande" auf das Gespräch mit Olivia Jones einlassen und sein Fehlverhalten einsehen?

Mike Cees in der "Runde der Schande"

Mike, bekannt aus dem "Sommerhaus der Stars", betritt mit gemischten Gefühlen die "Runde der Schande" in Folge 3 von "Das große Promi-Büßen" und erklärt: "Ich bin dankbar, dass ich hier sein darf, um ein für alle Mal aufzuräumen, Buße zu tun, für das, was ich anderen Menschen angetan hab mit meinen Worten, mit meinem Verhalten, und vor allem auch komplett meinem Fehlverhalten in der Öffentlichkeit."

Die anderen Promis verfolgen belustigt das Geschehen im Hintergrund: "Was macht er? Hat er das etwa auswendig gelernt?" Auf die Frage von Olivia, was er hier mache, antwortet Mike: "Ich möchte ein für alle Mal für das 'Sommerhaus der Stars' büßen".

Moderatorin Olivia nimmt ihn direkt in die Zange und zeigt Clips aus dem "Sommerhaus", in denen er seine Frau Michelle kontrolliert, dominiert und wegen ihrer Kleidung scharf kritisiert. Es fallen Sätze, wie "Du zeigst dich nicht in Unterwäsche, du ziehst dich im Kämmerlein um" und "Zieh an was du willst, natürlich im Rahmen der Möglichkeit, die ich dir gebe". Außerdem brüllt Mike seine Frau an: "Du kannst dich an keine Regeln halten".

Bevor Mike sich dazu äußern kann, betont Olivia weiter:

Du hast Michelle, und auch keine andere Frau, so zu behandeln, und so zu kontrollieren. Olivia zu Mike

Mike verteidigt sich: "Die Worte lass ich mir nicht in den Mund legen, kontrollieren seh ich absolut nicht ein." Er betont weiter: „Da drauf lass ich mich nicht reduzieren." Mike ist der Meinung, dass die gezeigten Szenen nicht die Realität widerspiegeln, und erklärt, dass er und Michelle Absprachen über ihre Darstellung im Fernsehen hatten, an die sie sich nicht gehalten hätte, was zu Missverständnissen führte.

Olivia kritisiert Mikes Aussagen: "Du willst, dass Michelle dir gehorcht. Du hast sie systematisch von der Gruppe isoliert, indem du ein Feindbild aufgebaut hast." Weiter meint sie: „Mike, das klingt sehr nach Kontrollfreak“!

Wieder entgegnet Mike: "Nein, den Schuh zieh ich mir nicht an, Olivia. Ich bin kein Kontrollfreak. Nein!"

Die Diskussion enthüllt Mikes Angst davor, die Kontrolle zu verlieren, und Olivia drängt darauf, dass er lernen muss, Liebe anzunehmen und loszulassen: "Du kannst nicht alles kontrollieren, auch nicht deine Gefühle. Das ist ein Schutzpanzer. Der macht einen nicht nur unverwundbar, sondern auch einsam. Und das ist deine größte Angst, verlassen zu werden."

Zum Abschluss vermittelt Olivia die Botschaft: "An euch im Schlafsaal und an die Zuschauer:innen da draußen: Kein Mensch hat das Recht einen anderen Menschen zu kontrollieren, zu manipulieren oder zu unterdrücken. Wenn ihr da draußen das Gefühl habt, von einem nahstehenden Menschen unterdrückt oder manipuliert zu werden, zögert nicht, sucht euch Hilfe. Und wenn ihr sowas bei anderen bemerkt, nicht wegschauen, Hilfe anbieten."

Als symbolische Buße wird Mike auf die Hilfe der anderen im Camp angewiesen und muss eine Augenbinde tragen.

Die Reaktionen der Mitcamper sind gespalten. Einige zweifeln an Mikes Aufrichtigkeit und verweigern ihm jegliche Hilfe. "Nichts glaub ich dem, dass er irgendwas eingesehen hat. Nichts", so Steff. Auch Jürgen kommentiert: "Willkommen in der Theater-AG".

Es bleibt also abzuwarten, ob Mike sein Verhalten reflektieren kann.

"Das große Promi-Büßen" 2023 läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos auf Joyn.