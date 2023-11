"Das große Promi-Büßen" 2023: Lisha Savage wird heute in der "Runde der Schande" mit ihren Ausrastern konfrontiert

Das Wichtigste in Kürze Lisha Savage sorgte im TV mit ihren aggressiven Ausrastern für mächtig Wirbel.

Jetzt will sie bei "Das große Promi-Büßen" für ihre Fehltritte gerade stehen.

In Folge 2 muss die 37-Jährige in der "Runde der Schande" vor Olivia Jones treten und sich ihren Fehlern stellen.

In Folge 2 wird Lisha Savage zur "Runde der Schande" bei "Das große Promi-Büßen" 2023 zitiert. Dort steht sie Beichtmutter Olivia Jones gegenüber und muss für ihr Fehlverhalten im TV gerade stehen. Wird die 37-Jährige ihre Schuld einsehen?

"Das große Promi-Büßen" 2023: Darum ist Lisha Savage dabei

Lisha Savage startete ihre Karriere in der Öffentlichkeit als Youtuberin. In den letzten Jahren trat sie vermehrt im Fernsehen auf, unter anderem auch im "Sommerhaus der Stars", wo sie mit ihrem aggressiven Verhalten und Ausrastern für Aufsehen sorgte. Dass sie das ein oder andere Mal über die Stränge schlug, ist der 37-Jährigen bewusst: "Ich glaube, wenn man mich persönlich nicht kennt, dann hält man mich für sehr kalt, aggressiv und asozial." Lisha will nun bei "Das große Promi-Büßen" 2023 ihre Chance nutzen, um Buße zu tun: "Ich habe eine große Klappe, und manchmal geht das auch unter die Gürtellinie, und ich glaube schon, dass ich so einiges hab, was ich zu büßen hab."

Lisha Savage in der "Runde der Schande"

In der zweiten Folge von "Das große Promi-Büßen" 2023 muss Lisha Savage sich Olivia Jones in der "Runde der Schande" stellen. Ein Rückblick in Lishas TV-Vergangenheit zeigt Ausschnitte ihrer Ausraster und Beleidigungen. Die harte Wahrheit treibt der 37-Jährigen die Tränen in die Augen:

Ich schäme mich so sehr für diese Bilder. Lisha Savage

Doch stellt sich die Frage, ob ihre Scham nur auf die Bilder beschränkt ist. Wird sie in der Lage sein, generell Einsicht zu zeigen und ihr Verhalten zu ändern?

