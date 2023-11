"Das große Promi-Büßen" 2023: Mit allen verscherzt? Christin Okpara schießt gegen Mitcamper:innen

Anzeige

Bei "Are You The One" oder "Couple Challenge" fiel Christin Okpara durch ihr aggressives Verhalten auf. Dadurch machte sie sich nicht unbedingt beliebt. Nun muss sie bei "Das große Promi-Büßen" 2023 für ihre Fehltritte bezahlen.

+++ Update, 23. November 2023 +++

Christin schießt gegen alle Mitcamper:innen

Nach ihrer "Runde der Schande" in Folge 3 zeigt sich Christin zwar einsichtig, doch im weiteren Verlauf der Folge kristallisiert sich ihr aggressives Verhalten wieder heraus. Im "Tribunal der Loser" liefert sie sich ein zickiges Wortgefecht mit Emmy.

Und nach ihrem Sieg im "Duell der Loser" schießt Christin im Gespräch mit Mike gegen all ihre Mitcamper:innen. Sie bezeichnet sie als Pappnasen und sorgt für Aufruhr im Camp. "Die Mädels kannst du in die Tonne kloppen. Schweinehaufen", so Christin.

Ob Christin bewusst ist, dass ihre Mit-Camper:innen diese Worte direkt ins Camp übertragen bekommen? Und damit geht es für sie zurück zur Gruppe. Wie sich die Situation zwischen der 26-Jährigen und den anderen Promis entwickelt, wird sich in der nächsten Runde zeigen.

"Das große Promi-Büßen" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos bei Joyn.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Christin Okpara - Die streitsüchtige Krawallbraut

Christin machte in der Vergangenheit vor allem durch ihr aggressives Verhalten in TV-Formaten wie "Are You The One" Schlagzeilen. Sie wird als Giftschlange bezeichnet und zieht nun als die streitsüchtige Krawallbraut ins Camp von "Das große Promi-Büßen" ein. "Ich weiß, dass ich im Fernsehen vielleicht ein bisschen over the top manchmal war", gesteht die 26-Jährige. Die Schuld sieht sie jedoch nicht zwingend bei sich selbst. Sie sieht sich in der Opferrolle.

Dann ist man natürlich der Terror-Teufel. Was ist das für ein Mensch, sie macht alle fertig, derweil werd' ich fertig gemacht. Christin Okpara

Warmes Wasser für alle: Christin wagt den Sprung

Nachdem schon fast alle Bewohner:innen ins Camp eingezogen sind, stehen Christin und der nächsten Neuen Yvonne Woelke nicht mehr viele der Annehmlichkeiten zur Auswahl. Christin entscheidet sich für "Warmwasser", Yvonne wählt "Alle Kissen". Da nur eine der Promi-Damen die Bungee-Challenge antreten wird, müssen die beiden sich entscheiden, worauf sie mehr Wert legen. Letztendlich springt Christin für warmes Wasser. Tapfer fährt sie mit der Plattform auf 70 Meter Höhe und stürzt sich anschließend in die Tiefe. Keine leichte Aufgabe, doch die 26-Jährige kann sie mutig meistern und macht das Duschen für alle Kandidat:innen etwas angenehmer.