Anzeige

Mit seinem Verhalten sammelte Eric Sindermann Negativ-Schlagzeilen. Ob er seine Fehler einsieht? Bei "Das große Promi-Büßen" 2023 zeigt er sich von einer rationalen und hilfsbereiten Seite. Abseits des Formates keimt eine Romanze zwischen ihm und Desiree Hansen auf. Wie steht Eric nach der gemeinsamen Probewoche zu dem Erotik-Sternchen?

+++ Update, 19. Dezember 2023 +++

Anzeige

Anzeige

Die Probewoche ist vorbei

Vergangene Woche verkündete Eric seine Probewoche mit Malle-Sängerin Desiree Hansen. Die beiden verbrachten eine Woche zusammen, um zu sehen, ob sie sich mehr vorstellen könnten. Wie geht es nun nach dieser "Probezeit" weiter?

Auf Instagram bestätigten beide, dass sie sich wiedersehen wollen und werden. "Ja, wir lernen uns weiterhin kennen, aber ich möchte nichts überstürzen", schreibt der 35-Jährige in seiner Instagram-Story. Ab morgen ist Desiree wieder bei Eric zu Besuch und die zwei verbringen wohl auch das Weihnachtsfest gemeinsam. "Ich mag Desiree. Sehr gerne. Auch die Zeit mit ihr, die genieß' ich auf alle Fälle", betont der Reality-Darsteller in seiner Story. Eine heranwachsende Liebe, wie es scheint. Doch da gibt es noch ein Problem.

Kann Eric diese Seite an Desiree akzeptieren?

Trotz all der schönen Punkte stößt sich Eric jedoch immer wieder an einer Sache. Desiree ist auf Plattformen wie OnlyFans aktiv und liefert dort Erotik-Content. Damit tut sich der 35-Jährige schwer und meint, er könne das nicht akzeptieren.

In seiner Story teilt der ehemalige Handballer immer wieder seine Gedanken zu Desiree. "Seit Langem habe ich wieder das Gefühl, dass mir eine Frau guttut", schreibt Eric. Der Reality-Darsteller scheint hin- und hergerissen zwischen seinen Gefühlen für Desiree und seinen Grundsätzen. Denn Eric will seine Flamme auch nicht verbiegen. Ebenso wenig wie er für eine Frau mit dem Reality-TV aufhören würde, muss Desiree nicht aufhören, Erotik-Content zu produzieren. Ein schwieriges Dilemma.

Ich bin schon toleranter geworden. Aber wenn andere Männer in den Videos involviert sind, ist es schon sehr schwer für mich. Eric Sindermann

Und wie steht Desiree selbst zu dieser Situation? Das Erotik-Sternchen antwortet in ihren Storys auf Erics Gedanken. "Wenn Eric ein Problem damit hat, dann kann man daran arbeiten und Lösungen finden", schreibt sie. Schließlich sei eine Beziehung immer ein Geben und Nehmen. Die Malle-Sängerin scheint kompromissbereit. "Vielleicht trifft man sich da in der Mitte und findet eine Lösung, die jedem gerecht wird", äußert sie sich auf Instagram. Immer wieder teilt Desiree in ihren Storys liebe Worte an ihren Eric.

Wenn es wirklich richtig ernst mit uns wird und du mir zeigst, dass ich die Einzige für dich bin, dann werde ich ganz bestimmt darüber nachdenken. Desiree Hansen

"Ich muss hat auch gucken, wo ich bleibe", fügt sie hinzu. Ob Eric und Desiree einen Weg finden, ohne sich komplett für den anderen zu verbiegen? Erst einmal geht das Kennenlernen entspannt weiter. Die beiden wollen sich Zeit nehmen und es langsam angehen lassen.

Am Donnerstag geht es für Eric in Folge 7 von "Das große Promi-Büßen" 2023 noch ohne Partnerin weiter. Schafft der ehrgeizige 35-Jährige den Einzug ins Finale?

"Das große Promi-Büßen" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos bei Joyn.

Anzeige

+++ Update, 14. Dezember 2023 +++

Ist Eric ein Teamplayer?

Zum dritten Mal bekommen die Promis im Camp einen Deal angeboten. Geben sie für weitere 48 Stunden ihren Tabak ab, bekommen sie Kaffeebohnen oder einen kühlen Kasten Bier. Die Gruppe bespricht sich und stimmt mehrheitlich dafür, im Sinne der Raucher zu entscheiden und den Deal dieses Mal nicht anzunehmen.

Anders als sonst wird jedoch nicht per anonymer Abstimmung final entschieden. Eric soll alleine das Ergebnis verkünden. Dafür begibt sich der 35-Jährige in die Skandalkammer. Jetzt wird sich zeigen: Ist Eric ein Teamplayer oder entscheidet er sich für Egoismus?

Im Clip: Die Raucher sind sauer auf Eric - er tauscht Zigaretten gegen Bier!

"Das kann ich nicht bringen", meint Eric in seinen Überlegungen. Der ehemalige Handballer ist sich bewusst, dass eine Entscheidung für sein geliebtes Bier egoistisch und keinesfalls teamfähig wäre. Sein innerer Zwiespalt ist Eric deutlich anzusehen.

Ich muss sagen, wenn Jürgen hier nicht mehr da wäre, würde ich komplett auf alles scheißen und sofort ich möchte das Bier haben. Eric Sindermann

Wird der selbsternannte Modekönig für seinen Camp-Freund Jürgen im Sinne des Teams entscheiden? Die anderen Promis wundern sich bereits, warum Eric so lange für seine Entscheidung braucht. Besonders Christin macht der Entzug schwer zu schaffen. Die hofft, dass der 35-Jährige nicht den Kasten Bier wählt. Nach Christins bisherigen Ausrastern im Camp sollte Eric es sich lieber nicht mit der Krawallbraut verscherzen.

Die 26-Jährige flitzt vor das Camp, um nach der Durchsage die Entscheidung entgegenzunehmen. Ein lauter Schrei hallt durch das Tal. Eric hat sich für das Bier entschieden. Während Patrick und Leon den 35-Jährigen feiern, sinkt die Stimmung bei Gloria, Jürgen und Christin. "Er hat halt das Prinzip von Team und Promi-Büßen nicht verstanden", kritisiert Gloria. Eric hingegen ist stolz auf sich. "Das ist einfach nur geil. Das war Eric Sindermann mit den Eiern in der Hose", meint er zufrieden. Wie wird sich wohl Terror-Teufel Christin nach Erics Verrat verhalten?

Anzeige

Eric zeigt bei seiner Strafe vollen Einsatz

Nach seiner "Runde der Schande" muss Eric Sindermann Demut zeigen, weshalb ihn Olivia Jones als Strafe zum Füße-Waschen verdonnert. Seine Mitbüßer:innen freuen sich schon auf das anstehende Wellness-Programm und können es kaum erwarten, Eric schuften zu sehen: "Du bist bei mir erst fertig, wenn ich 'stopp' sage", so Leon.

Anzeige

Seine Strafe nimmt der angehende Mode-König von Deutschland ohne Murren an, denn Eric hofft insgeheim, dass sein Engagement bei den Mitbewohner:innen auf Wertschätzung trifft und ihn bei der nächsten Nominierung vor einem Exit schützt.

Morgenstund hat Fuß im Mund. Eric Sindermann

Findet Eric Gefallen an Füßen?

Vor allem bei Leon ekelt sich Eric, als er ihm die Füße wäscht: "Leon hat ja eigentlich einen relativ kleinen Fuß, aber dann kam dieser große Zeh, wo noch ein bisschen Dreck unter dem Fußnagel war." Doch als Yvonne an der Reihe ist, gibt Eric zu: "Ein klein bisschen hat es mich natürlich schon erregt, wenn man so schöne Füße vor sich hat." Ob es sich hier wirklich um eine Strafe handelt? "Ich glaube, es macht ihm auch noch Spaß", meint Danni verständnislos.

Die Füße eines Bauern. Eric Sindermann

Als jedoch Bauer Patrick seine Fußmassage einfordert, wird Eric aus seinen feuchten Träumen geholt. Kritisch begutachtet er die Hufen des Landwirts und sagt: "Ich glaube, das wird eine Katastrophe". Mit dieser Annahme sollte er Recht behalten. Sichtlich angeekelt, bürstet und schrubbt der 35-Jährige die Füße des Bauern und bemüht sich, stets eine grinsende Miene aufrechtzuerhalten - schließlich könnte dies ihm für den Einzug ins Finale nützlich sein.

+++ Update, 13. Dezember 2023 +++

Eric startet Probewoche mit Erotiksternchen

Vor einigen Tagen verkündete Eric, eine "Probewoche" mit Reality-TV-Darstellerin und Malle-Sängerin Desiree Hansen zu starten. Der 35-Jährige wolle zuerst testen, ob es für eine Beziehung reicht. Probewoche? Seine Follower sind verwundert. "Nennt man die Probewoche nicht Kennenlernphase?", fragt eine Abonnentin in den Instagram-Kommentaren des ehemaligen Handballers.

Zum Start dieses Tests postete Eric auf Instagram ein Bild mit der 46-Jährigen, auf dem beide eng aneinandergeschmiegt im Whirlpool sitzen. Darunter verkündet er:

Eric posiert mit Desiree. © Screenshot / Instagram / dr.sindsen

Die Probewoche beginnt. Bis jetzt macht @miss.sugar.offiziell [Desiree] alles weltklasse. Eric Sindermann

Die Profile der beiden sind mittlerweile nicht mehr öffentlich. Ob dahinter eine geplante PR-Aktion steckt, um die Followerzahl zu steigern? Viele Nutzer:innen werfen dem 35-Jährigen vor, die Probewoche für seine Bekanntheit auszunutzen. Auch dass der Büßer die ganze Aktion so intensiv teilt, missfällt einigen seiner Follower:innen. "Mach es doch einfach, ohne es direkt auf Social Media zu posten oder zu erzählen", kommentiert ein Nutzer.

Diese Kritik kann Eric nicht verstehen. "Ihr wisst alle meine Vorgeschichte. Ihr wisst alle ganz genau, ich möchte nicht gleich in ne Beziehung gehen oder so. Aber was ist denn so schlimm daran, wenn man einfach eine Probewoche macht?", stellt der selbsternannte Modekönig in einem Statement-Video klar. Auch Desiree schaltet sich im Clip ein und bestätigt: "Ich find' das überhaupt nicht schlimm." Man müsse sich ja erst mal beschnuppern, meint die 46-Jährige.

Ob die Probewoche zu einer ernsthaften Beziehung führt, wird sich wohl in den nächsten Tagen zeigen. Aktuell kümmert sich das TV-Sternchen um Erics Haushalt und arbeitet die To-do-Liste ab, die sie von Dr. Sindsen bekommen hat. Wird aus der Probewoche vielleicht etwas Ernstes?

+++ Update, 7. Dezember 2023 +++

Hält Gloria Mitbewohner Eric für dumm?

In Folge 5 von "Das große Promi-Büßen" verrät die 31-jährige Gloria, dass sie auf Männer mit Grips steht: "Ich kann nur auf einen Mann hören, der auch was im Kopf hat." Im gleichen Atemzug spricht sie Mitbewohner Eric die notwendige Intelligenz für eine hypothetische Beziehung mit ihr ab: "Dir könnte ich nie folgen als Frau." Wie reagiert ihr Mitbewohner auf diesen fragwürdigen Kommentar?

Eric verrät, dass ihn Glorias Aussage schwer getroffen hat: "Sie hat mir mit ihren Worten schon ein bisschen weh getan". Er stellt klar, dass "man so nicht mit einem Eric Sindermann redet".

Ich habe ein großes Problem, wenn man mich als dumm abstempelt. Eric Sindermann

Der nächste Streit im Büßer-Camp?

Zutiefst gekränkt, brodelt der 35-Jährige vor Wut, sucht das Gespräch zu Gloria und spricht sie auf ihren Kommentar an: "Hast du da gesagt, ich bin dumm?" Die 31-Jährige widerspricht Eric und findet seinen Tonfall unmöglich: "Schreist du mich gerade an?", so Gloria. Entwickelt sich da etwa der nächste große Streit am Büßer-Berg?

Erics Ansage: "Es gibt immer eine Hierarchie!"

Im Eifer des Gefechts wird Eric persönlich: "Weißt du, wer du bist, und weißt du, wer ich bin?" Außerdem unterstreicht er, dass er in der Hierarchie über ihr stehe: "Du bist eine kleine Fachangestellte!"

Auf einmal kommt Glorias dunkle Seite zum Vorschein und sie droht ihm: "Wenn du nicht aufhörst, mich anzuschreien, flippe ich aus." Die 31-Jährige sucht Abstand zu Eric und versucht, ihre Emotionen unter Kontrolle zu halten. Plötzlich schlägt sie mit brachialer Gewalt die Tür zu! Die Bewohner des Camps sind schockiert von Glorias unerwartetem Gefühlsausbruch.

Wie wird sie beim nächsten Aufeinandertreffen mit Eric reagieren? Rastet sie komplett aus?!

Ich habe eine Intelligenz, weit in die Zukunft zu gucken. Eric Sindermann

+++ Update, 30. November 2023 +++

Eric und Emmy geraten aneinander

Zwischen den Promi-Mädels kommt es im Camp zu einem heftigen Gezanke. Besonders Emmy und Christin geraten aneinander. Eric ist von der Situation überaus genervt. Emmys kindisches Verhalten kann der 31-Jährige nicht verstehen.

Christin ist natürlich ein aufbrausender Mensch und geht schnell hoch, aber Emmy provoziert jetzt gerade immer wieder und das find' ich auch absolut nicht okay. Eric Sindermann

In Folge 4 müssen die Promis das Bestrafungsspiel alle gemeinsam antreten. Die Aufgabe können sie jedoch nicht meistern und verlieren das Spiel. Eric ist frustriert und haut in seiner Wut eine Metalltonne um. Sofort legt Emmy mit ihrem üblichen Gezicke los, wodurch sie und der Reality-Darsteller aneinander geraten. Das TV-Sternchen äfft ihn an und treibt Eric immer weiter auf die Palme. "Du wirst doch die ganze Zeit mitgezogen", schreit er zurück. Eric reicht es. Genervt entfernt er sich von Emmy und der Gruppe.

Eric steht Emmy bei ihrer Strafe bei

Der 35-Jährige kann allerdings wohl über solchen Camp-Streitigkeiten stehen. Als Emmy sich nach ihrer "Runde der Schande" als Strafe um die Toiletten kümmern muss, hilft er der 24-Jährigen. Seine Hilfe umfasst jedoch fast das gesamte Entleeren. Ohne diese Unterstützung hätte das TV-Sternchen die Buße wohl nicht meistern können. Ist Eric schon vor seiner "Runde der Schande" bereit, ein besserer Mensch zu sein und alte Verhaltensmuster abzulegen?

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Eric Sindermann - Der selbstsüchtige Narzisst

"Ich bin der künftige Modekönig von Deutschland" stellt Eric sich vor. Angesichts seiner Pappkrone und seinem Anzug, der über und über mit Geldscheinen bedruckt ist, eine interessante Behauptung. Mit seinem Verhalten in diversen TV-Formaten polarisiert der 35-Jährige. Schlagzeilen wie "Mehr Manipulation geht nicht" rücken ihn nicht gerade ins beste Licht. "Die Zuschauer haben in den letzten Jahren kein so gutes Bild von mir, weil viele Leute mich nicht leiden können", meint Eric. Dass er mit seiner direkten Art polarisiert, ist dem Reality-TV-Darsteller sehr bewusst. Ob ihn das zur Reue in Olivia Jones' Runde der Schande bewegt, wird sich zeigen, denn für Eric selbst ist er unschuldig.

Ich bin der erste Promi in der Geschichte von Promi-Büßen, der unschuldig hier ist, aber okay, wir werden's sehen. Eric Sindermann

Eric kann nicht auf Klopapier verzichten

Für die erste Challenge steht ein Bungee-Sprung aus 70 Metern Höhe an. Am Eingang des Camps wählt Eric eine Annehmlichkeit, die er sich für alle Kandidat:innen erspielen kann. Der 35-Jährige wählt "Klopapier". Kurz nach ihm reist Privatdetektiv Jürgen Trovato an. Auch er muss sich entscheiden und nimmt die Karte "Frühstück". Jedoch können die zwei nur einen der beiden Vorteile erkämpfen. Nur einer von ihnen muss den Sprung wagen. Was ist ihnen mehr wert? Klopapier oder Frühstück? Letztendlich springt Eric für Klopapier.

Eric wagt sich mit seiner Höhenangst auf die Plattform und steht nun 70 Meter über dem Camp-Boden. Angestrengt schaut er in den Abgrund. Es klingt, als würde er weinen, doch von Tränen keine Spur. Kurz vor dem Sprung ist von seiner Angst jedoch nichts mehr zu sehen. Die Krone mit einem Gurt gesichert springt er schreiend von der Plattform und wird nach einigem Hin- und Her-Schaukeln im Camp abgesetzt. Die Aufgabe hat Eric gemeistert und somit für alle Klopapier erspielt.

Apropos Klo: Auch wenn Eric ja angeblich nichts zu büßen hat, erklärt er sich direkt bereit, die Klos sauberzumachen. "Ich würde das freiwillig machen, das ist kein Problem", verkündet er seinen bisherigen Mitbewohner:innen, "solange ich hier im Camp bin und das schwöre ich." Ob ihm diese Entscheidung noch auf die Füße fällt?