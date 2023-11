Skandal in Folge 2 von "Das große Promi-Büßen" 2023: Leon Machère zerbricht den einzigen Spiegel im Camp

Anzeige

Bei "Das Große Promi-Büßen" ist in diesem Jahr Leon Machère mit dabei. Dieser hat sich in der Auftaktfolge den Camp-Spiegel mit einem Bungee-Sprung hart erkämpft. Doch dann in Folge 2 das Missgeschick: Er zerbricht aus Versehen den Spiegel. Seine Mitbewohner:innen sind empört.

+++ Update, 16. November 2023 +++

Anzeige

Anzeige

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der größte Sünder im Camp?

Vor seinem Einzug wagte Leon den Bungeesprung aus 70 Metern Höhe, um den Spiegel mit ins Camp zu nehmen. Als er ihn aus Versehen zerbricht, ärgert er sich extrem. Der 31-Jährige weiß, dass der Spiegel für die Frauen einer der wichtigsten Gegenstände im Camp ist und sagt:

Ich glaube, die Frauen werden mich verfluchen. Leon Machère

Als die Bewohnerinnen im Camp von Leons Missgeschick Wind bekommen, sind sie völlig aus dem Häuschen. Gloria möchte am liebsten überhaupt nicht über die Thematik sprechen, da ihr der Gedanke an den zerbrochenen Spiegel nur Sorgen bereitet.

Nach seinem tollpatschigen Malheur befürchtet der Skandal-Youtuber nun, dass ihn die Frauen im Visier haben und ihn aus der Show wählen werden. Ob es so weit kommen wird, erfährst du in den nächsten Folgen.

"Das große Promi-Büßen" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos bei Joyn.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Anzeige

Der verantwortungslose Skandal-Youtuber

"Das große Promi-Büßen" geht 2023 in eine neue Runde. Mit dabei ist Leon Machère, der bürgerlich auf den Namen Rustem Ramaj hört. Über sein Image als Skandal-Youtuber sagt der 31-Jährige: "Bin bekannt geworden auf Youtube durch meine Strip-Tutorials. Auch ein bisschen scheiße labern, bisschen Mukke, ein paar Pranks, paar kriminelle Sachen."

Leons abstruse Pranks

Durch makabre Pranks und diversen Straftaten hat er es unrühmlich in die Schlagzeilen geschafft. Im Jahr 2017 beleidigte er bei einer öffentlichen Veranstaltung mehrfach die dort anwesenden Polizisten. Außerdem verunglimpfte er in späteren Videos die Ordnungshüter als "Scheißpolizisten". Dieses Verhalten wurde ihm dann zum Verhängnis und brachte ihm eine satte Geldstrafe von 32.500 Euro ein.

Als er im Rahmen eines Pranks im August 2018 mit Blaulicht und Martinshorn durch die Stadt fuhr und Passanten aufforderte, sich auszuziehen, wurde die Polizei erneut auf ihn aufmerksam. In diesem Fall verurteilte ihn ein Gericht zu einer Geldstrafe von 25.000 Euro.

In einem weiteren Prank ließ er augenscheinlich ein Messer vor Polizisten fallen, welches sich jedoch als Kamm entpuppte und führte die Polizisten dadurch hinters Licht. Bei "Das große Promi-Büßen" muss er sich nun seine Fehler eingestehen und vor Moral-Majestät Olivia Jones für seine Sünden büßen.

Anzeige

Anzeige

Leon Machère wagt den Bungee-Sprung

Bevor die Teilnehmer:innen ins Camp einziehen, haben sie die Chance, Ausstattungsgegenstände zu erspielen. Leon Machère möchte auf keinen Fall auf einen Spiegel im Camp verzichten, doch der 31-Jährige muss sich dafür zunächst einer waghalsigen Herausforderung stellen.

Wenn er den Spiegel ins Camp mitnehmen möchte, muss er sich beim Bungeespringen 70 Meter in die Tiefe fallen lassen. Aufgeregt und voller Nervosität steht er auf der Plattform. Die anderen Teilnehmer:innen feuern ihn an und hoffen, dass er für dieses abenteuerliche Unterfangen genügend Mut mitbringt. Schließlich fasst sich Leon ein Herz und wagt den Absprung in die Tiefe. Damit verfügen die Promis über einen weiteren Gegenstand im Camp.