Statement von Gloria Glumac: Ging es mit der Romanze mit Patrick Romer nach der Zeit bei "Das große Promi-Büßen" weiter?

Anzeige

Nachdem Camp-Aus von Patrick und Gloria äußert sich die 31-Jährige nun zu ihrem Verhältnis zu Patrick. Gloria verrät, wie es für die beiden nach der Zeit im Camp weiter ging und ob die beiden ein Paar geworden sind.

+++ Update, 18. Dezember 2023 +++

Anzeige

Anzeige

Gloria gibt Patrick-Statement ab

Nachdem Gloria und Patrick in Folge 6 beide das Camp verlassen hatten, äußerte sich die 31-Jährige auf Instagram zum aktuellen Stand. Ging die Reise der beiden nach "Das große Promi-Büßen" 2023 weiter?

Schon vor dem Einzug ins Camp hatten die zwei sich persönlich getroffen. Eine Woche davor hängte sich jedoch eine andere Frau an den Bauern ran. Für Gloria zu dem Zeitpunkt kein großes Problem, da sie Patrick erst langsam kennenlernte.

Nachdem Patrick das Camp verlassen musste, stiegt Gloria freiwillig aus und verbrachte mit dem 27-Jährigen eine schöne Nach vor der Heimreise. Überstürzt haben die beiden jedoch nichts. Gloria stellt klar:

Es gab keinen Sex. Wir haben gekuschelt, also es lief einfach ganz ruhig und entspannt so weiter, wie es beim Promi-Büßen halt auch schon gelaufen ist. Gloria Glumac

Patrick und Gloria trafen sich auch nach dem Camp weiterhin. Die 31-Jährige besuchte den Bauern am Bodensee und die beiden waren gemeinsam auf Mallorca. Verschiedene Ex-Affären und Presse-Beiträge wirkten sich jedoch negativ auf die Kennenlernphase des Camp-Pärchens aus.

Abschließend verkündet Gloria den aktuellen Stand zwischen ihr und Patrick. Durch die Einflüsse von Ex-Affären und anderen konnte sich bei den Camp-Turteltauben keine Beziehung entwickeln. "Es lag nicht daran, dass wir uns nicht leiden konnten", stellt die 31-Jährige in ihrer Story klar.

Bei uns ist alles cool. Wir haben auch nach wie vor Kontakt. Wir haben das dann aber wieder zurück zu 'ner Freundschaft gedrosselt. Gloria Glumac

"Es war auch in beidseitigem Einvernehmen", fügt Gloria hinzu. Dass durch das Einmischen anderer Personen die mögliche Beziehung scheiterte, bedauert die 31-Jährige. Sie hätte bei sich und Patrick Potenzial gesehen, ein Paar zu werden. "Er ist mittlerweile glücklich" verrät Gloria und ergänzt: "Mir geht's auch sehr gut." Auch wenn aus dem Camp-Pärchen kein echtes Paar wurde, kann also weiter gehofft werden, dass Gloria und Patrick ihren persönlichen Lieblingsmenschen finden.

"Das große Promi-Büßen" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos bei Joyn.

+++ Update, 14. Dezember 2023 +++

Im Clip: Flirty, flirty! Patrick und Gloria auf Kuschelkurs

Anzeige

Patrick möchte Knutschen

In Folge 6 bekommen die Büßer:innen einen neuen Deal angeboten und können sich kurz darauf über Bier im Camp freuen. Die Stimmung ist entsprechend ausgelassen und Patrick offenbart, dass er gern mit Gloria knutschen würde. "Jetzt hätte ich schon Lust auf Gloria", meint der Bauer.

Patrick spinnt das Traumbild von sich und Gloria noch weiter. "Schatz, glaubst du, wir wären so stark und könnten 'Temptation' schaffen?", fragt er seine Gloria. Im Gegensatz zu Patrick zeigt sich die 31-Jährige eher zurückhaltend. Doch der Bauer ist sich sicher, dass er von Gloria Signale erhalte und sie sich nur im TV nicht trauen würde, aktiv auf ihn zuzugehen.

Anzeige

Der erste Kuss und ein Versprechen

Etwas später sitzen Gloria und Patrick mit Danni und Leon zusammen. Im Spaß hackt Gloria auf ihrem Camp-Schatz herum und setzt sich anschließend in seinen Arm. Der Bauer drückt sie eng an sich und gibt ihr einen Kuss auf die Wange. Für Leon ein Grund zum Jubeln. "Jetzt könnt ihr euch wirklich mal einen Kuss geben", betont der Youtuber.

"Sie redet nicht mehr so viel über ihren Ex. Sie sucht auch mehr die Nähe zu mir", ist Patrick in letzter Zeit aufgefallen. Außerdem hat Gloria dem Bauern wohl schon ein Versprechen gegeben.

Sie sagt auch schon, sie kommt auf jeden Fall. Wenn wir hier raus sind, kommt sie zu mir. Patrick Romer

Wenn es so weit ist, will er mit Gloria in die Berge zum Wandern gehen, erzählt Patrick in der Gruppe. Das sind doch schöne Aussichten. Es scheint, als hätte Gloria im Camp ihren Herzensmenschen gefunden. Während die anderen Promis draußen sitzen, ziehen sich Gloria und Patrik in den Schlafraum zurück. Statt einem richtigen Kuss gibt es jedoch erst einmal nur weitere Kuscheleinheiten im Schlafsack.

Vertraute Kuscheleinheiten. Läuft da mehr? © ProSieben

Eng umschlungen liegen sich die beiden in den Armen. "Glaubst du, die haben Sex?", fragt Eric direkt in die Gruppe. Da es jedoch nicht "Das große Promi-Knutschen" heißt, ist nun Schluss mit Kuscheln und weiter geht’s im Büßer-Programm.

Glorias Runde der Schande schockiert Patrick

Als Letzte der zwölf Promis darf Gloria in Folge 6 zu ihrer persönlichen "Runde der Schande" mit Olivia Jones. Die Szenen ihres Verhaltens im TV besonders ihrem Noch-Mann gegenüber schockieren die Gruppe und beschämen die 31-Jährige.

Anzeige

"Wo kann man denn Pfefferspray kaufen? Frag für 'nen Freund", fragt Patrick in die Runde. Der Spaß sorgt für kurze Lacher, doch Patrick ist anzusehen, dass die Eindrücke aus Glorias Vergangenheit an ihm nagen.

Nachdem Gloria ihre "Runde der Schande" beendet hat, trifft sie zurück bei der Gruppe auf einige Gegenreaktionen. Besonders Steff stellt klar, mit so jemandem nichts zu tun haben zu wollen. Und wie steht Patrick nun zu der 31-Jährigen?

Wenn Gloria mal auf nen Mann trifft, der ihr auch die Stirn bietet, ja, vielleicht tut es ihr auch mal ganz gut. Ob ich da der richtige Mann bin, das wird sich zeigen. Patrick Romer

Trotz des Schocks gibt es erst einmal eine Umarmung für Gloria. Den Abend verbringen die beiden jedoch getrennt voneinander. Später redet die 31-Jährige noch mit Eric über die Reaktionen der Gruppe und Patricks Meinung. "Er war auch ein bisschen geschockt", meint der ehemalige Handballer. Eric betont: "Patrick ist ein guter Mann." Dem stimmt Gloria zu. "Rein theoretisch könnte ich mir schon vorstellen, dass er gute Seiten in mir hervorbringen könnte", überlegt die Büßerin.

Wird das Camp-Pärchen getrennt?

Der Schock über Glorias "Runde der Schande" verfliegt schnell und alles ist beim Alten. Gemeinsam mit Jürgen treten Gloria und Patrick im ersten Knockout-Spiel gegen Team Blau und Team Gelb an.

Das Gewinnerteam darf eine Person aus dem Camp wählen. Gemeinsam mit Eric bangt Patrick nach der Niederlage um seinen Platz im Camp. Besonders Eric ist klar, dass die beiden zu den spielstärksten Kandidaten und somit den größten Gegnern zählen. Schlussendlich muss Patrick das Camp verlassen. Der 27-Jährige sieht die Entscheidung locker und kann die Wahl nachvollziehen. Er hätte selbst so entschieden.

Weniger entspannt geht Gloria mit Patricks Aus um. Der Bauer sei ihr Fels in der Brandung bei "Das große Promi-Büßen". Wird sie sich nun auch ohne ihren Camp-Flirt beweisen können? Und endet nun die Romanze zwischen Gloria und Patrick? Oder setzen sie ihre Turtelei nach dem Finale der Sendung fort?

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Rückblick: Gloria zupft Patrick in Folge 3 die Augenbrauen

Schon öfter saßen Gloria und Patrick gemeinsam und vertraut im Strandkorb des Camps zusammen. In Folge 3 kamen sich die beiden noch ein Stück näher. Die 31-Jährige zupfte dem Skandal-Bauern die Augenbrauen und zwischen den zwei Büßenden schien es gefunkt zu haben. In Folge 5 kommen sich die beiden noch mal näher.

Gloria und Patrick gehen auf Tuchfühlung. Knistert es zwischen den beiden? © ProSieben

Gloria und Patrick kuscheln im Schlafsack

Von Zurückhaltung ist bei den beiden in Folge 5 keine Spur zu sehen. Vor allen anderen Promis kuscheln sie eng umschlungen im Schlafsack auf dem Boden. Patrick schmiegt sein Gesicht vertraut an Glorias Wange und hält sein "Schatzi", wie er die 31-Jährige liebevoll nennt, mit Armen und Beinen umklammert.

Gloria und Patrick gehen im Camp auf Tuchfühlung. © ProSieben

"Ich würd ja sagen, komm in mein Bett, aber das ist bisschen eng", flüstert der 27-Jährige Gloria ins Ohr. Bei den anderen Promis bleibt diese intime Kuscheleinheit nicht unbemerkt.

Alter. Jetzt gibt's keine Zweifel mehr. Das neue "Promi-Büßen"-Paar. Steff Jerkel

Malle Macho Steff kann sich durchaus vorstellen, dass Patrick und Gloria die Show als Pärchen verlassen und auch nach der Zeit bei "Das große Promi-Büßen" zusammenbleiben. Er glaubt nicht, dass die beiden Promis etwas vortäuschen. Die Nacht verbringt der Bauer jedoch in seinem gemütlichen Feldbett und nicht bei Gloria auf dem Boden.

Liebe Worte im Strandkorb

Nach dem Safety-Spiel macht es sich das Camp-Couple im Strandkorb gemütlich und überlegt, wer wen im anstehenden "Tribunal der Loser" wählen könnte. Patrick sieht einem möglichen Aus entspannt entgegen, wohingegen Gloria nicht auf ihren Bauern als Fels in der Brandung verzichten möchte. Liebevoll gesteht sie:

Ich hab aber keinen Bock, ohne dich hier zu sein ehrlich gesagt. Gloria Glumac

Wird das Camp-Couple schon wieder getrennt?

Nach dem "Tribunal der Loser" in Folge 5 muss Gloria mit der Mehrheit der Nominierungen ins nächste "Duell der Loser" und gegen Emmy antreten. Eine Niederlage könnte für die 31-Jährige das Aus bedeuten.

Wird sich Gloria im Duell durchsetzen können? Oder wird Glorias und Patricks Verhältnis durch einen Camp-Exit auf die Probe gestellt. Wie es mit den beiden weitergeht, wird sich in Folge 6 zeigen.