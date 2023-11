"Das große Promi-Büßen" 2023 - "Total verkalkuliert": Mike ist nach dem "Duell der Loser" in Folge 3 raus

Anzeige

Das erste "Duell der Loser" steht an. Nachdem Christin in Folge 2 nominiert wurde, haben die Promis nun Mike gewählt. Die beiden müssen gegeneinander antreten und um ihren Platz im Camp kämpfen. Wer darf bleiben?

Christin vs. Mike: Das erste Duell der Loser

Das "Duell der Loser" steht an. Der große Showdown zwischen Christin und Mike. Nur einer kann nach dem Duell weiter im Camp bleiben. Wird Mike wie erhofft Terror-Teufel Christin aus der Gruppe werfen? Oder kann sich die 26-Jährige gegen ihren Konkurrenten durchsetzen? Vor der Challenge hat das Reality-Sternchen etwas Respekt vor ihrem Duell-Partner. Besonders, dass sie gegen einen männlichen Promi antreten muss, bereitet ihr Sorgen. Hat sie gegen Mike eine Chance, ins Camp zurückzukehren?

Anzeige

Anzeige

Nur wenige Meter vom Camp entfernt, stehen die beiden ihrer Aufgabe gegenüber. Sie müssen innerhalb von 15 Minuten ein 60 Meter langes und 40 Kilogramm schweres Seil an einem Autowrack befestigen. Danach tauschen Mike und Christin die Autos und müssen den Knoten des jeweils anderen so schnell wie möglich lösen. Wer zuerst das Seil komplett vom Auto entfernt, gewinnt das Duell.

Die Promis im Camp sind sich einig: Für diese Herausforderung sind Taktik und Kraft gefragt, um als Sieger aus dem Zweikampf zu gehen. Hat Mike hier einen unfairen Vorteil?

Mögen die Spiele beginnen!

Das Signal ertönt und das große Knoten beginnt. Christin und Mike flitzen mit ihrem dicken Seil um und durch ihr Auto. Da das Tau jedoch schwer und sperrig ist, können die beiden keine ordentlichen Knoten machen und zerren bald schon selbst an einem wirren Knäuel.

Im Camp verfolgen die anderen Teilnehmer:innen gespannt das Duell. Was den Ausgang angeht, ist sich Danni jedoch sicher:

Egal, wer zurückkommt, irgendeiner von beiden geht uns eh auf die Nerven. Danni Büchner

Es wird fleißig geknotet, verwickelt und gezogen. Bei dem langen Tau kann Lisha jedoch nur an eines denken. "Ich krieg’ grad so Hunger auf Spaghetti, wenn ich das sehe", wirft sie in die Runde. Jürgen stimmt zu. Nach tagelanger Erbsensuppen-Diät scheint der Wunsch nach anderem Essen in den Gedanken zu überwiegen.

Anzeige

Taktik-Wechsel: Mike wagt einen großen Schritt

Was will er denn damit bezwecken? Nach etwas mehr als der Hälfte der Zeit tritt Mike von seinem Auto zurück, stellt sich zu Christin und schaut ihr beim Knoten zu. "Fertig", verkündet der 36-Jährige. Mit süffisantem Grinsen beobachtet er, wie seine Gegnerin sich weiter mit dem Seil abmüht. Will er Christin gewinnen lassen? Oder hat er sich für einen cleveren Taktikwechsel entschieden?

Im Camp spekulieren die anderen Promis, was Mike zu diesem Schritt bewegt hat. Emmy ist empört. Sie vermutet, dass der 36-Jährige einfach aufgibt. Jürgen hingegen vermutet, dass Mike Christins Knoten analysieren will, um sich beim Entknoten leichter zu tun. Wohl die richtige Vermutung: "Das war jetzt keine Raketenwissenschaft, deswegen hab ich einfach versucht, mir das alles einzuprägen", gibt Mike zu. Wird sich diese Taktik für ihn auszahlen?

Christin schießt gegen ihre Mit-Camper:innen

Jetzt geht es ans Entknoten. Beide stürmen auf die Autos zu und reißen an den Seilen. Steff sieht Mike aufgrund seiner längeren Arme und seiner Kraft klar im Vorteil. Doch mit deutlichem Vorsprung zieht Christin das Tau zuerst aus dem Auto. "Mike hat sich einfach bei dem Spiel total verkalkuliert", quittiert Patrick den Ausgang des Duells. Sein Taktik-Wechsel wurde ihm tatsächlich zum Verhängnis. Mikes Knoten war nicht kompliziert genug und so steht fest: Der manipulative Kontrollfreak muss das Camp verlassen.

Nach ihrem Sieg schießt Christin im Gespräch mit Mike gegen die Gruppe. Sie bezeichnet sie als Pappnasen und sorgt für Aufruhr im Camp.

Die Mädels kannst du in die Tonne kloppen. Schweinehaufen. Christin Okpara

Ob Christin bewusst ist, dass ihre Mit-Camper:innen diese Worte direkt ins Camp übertragen bekommen? Und damit geht es für sie zurück zur Gruppe. Wie sich die Situation zwischen der 26-Jährigen und den anderen Promis entwickelt, wird sich in der nächsten Runde zeigen.

"Das große Promi-Büßen" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos bei Joyn.