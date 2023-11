"Das große Promi-Büßen" 2023: Totale Eskalation! Yvonne Woelke trifft zum ersten Mal auf Iris Klein

Anzeige

Bereits in Folge 1 von "Das große Promi-Büßen" 2023 wird Yvonne Woelke zur "Runde der Schande" gerufen. Was sie nicht ahnt: Zum ersten Mal seit Beginn des Betrugs-Vorwurfs trifft sie auf Iris Klein und die Situation eskaliert. Hier erfährst du, wie es weitergeht.

Yvonne Woelke wird zur "Runde der Schande" zitiert

Yvonne Woelke steht vor einer unangenehmen Herausforderung bei "Das große Promi-Büßen", wo sie sich bereits im Folge 1 vor Olivia Jones in der "Runde der Schande" beweisen muss. Doch zuerst zeigt sie keinerlei Einsicht. "Also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wozu ich mich entschuldigen sollte", behauptet Yvonne.

Diese versucht bereits seit 20 Jahren als Schauspielerin vergeblich den Durchbruch zu schaffen. Mittlerweile ist sie von den Schlagzeilen nicht mehr wegzudenken. Doch nicht durch ihre schauspielerische Leistung, sondern ihre Verwicklung in die Ehekrise von Iris und Peter Klein.

Olivia konfrontiert Yvonne mit den Gerüchten, dass Peter Klein Iris mit Yvonne betrogen haben soll und fragt, wer Schuld an dem Klein-Krieg trägt. Yvonne erklärt: "Also der Peter hat die Iris nicht betrogen mit mir. Wir haben uns nur gut verstanden, sie hat das aber falsch verstanden und somit ist das alles in die Öffentlichkeit gegangen, weil sie sehr eifersüchtig ist und deshalb ist das Ganze so aufgebauscht."

Olivia bohrt weiter und überrascht Yvonne und die Zuschauer plötzlich: "Jetzt halt dich fest, ob dus glaubst oder nicht, meine Damen und Herren, begrüßen sie Iris Klein. Bühne frei."

Iris Klein schaltet sich per Videoanruf zu: Die ersten Fetzen fliegen

Als Iris Klein Yvonne Woelke sieht, geht sie sofort an die Decke und beschimpft die 41-Jährige aufs Übelste: "Yvonne ist ja eine erfolglose Schauspielerin seit 20 Jahren, deshalb versucht sie ja ins Fernsehen zu kommen, hat sie ja jetzt erfolgreich geschafft, das zweite Format durch mich, durch meine Hilfe und sie hat 150k mehr Follower durch mich."

Das lässt Yvonne nicht auf sich sitzen und erinnert Iris daran, dass sie durch den Medientrubel ebenfalls stark an Popularität gewonnen hat: "Und wie viel Follower hast du bekommen? Sie verdient auch durch mich Geld übrigens."

Der Streit zwischen Yvonne und Iris findet kein Ende

Die beiden Reality-TV-Stars liefern sich einen heftigen Disput. Olivia Jones lenkt ein und möchte von den Streithähnen endlich den wahren Grund erfahren, weshalb Peter Klein und Iris Klein nun getrennt sind.

Iris unterstellt ihrem Ex-Mann und seiner neuen angeblichen Geliebten, in einer festen Beziehung zu stecken: "Also mein Mann sagt, er hat eine Beziehung mit ihr. Die dürfen sie aber nicht öffentlich machen, weil sie ja beide ins Dschungelcamp nächstes Jahr wollen." Wie aus der Kanone geschossen, lenkt Yvonne ein und beschuldigt Iris der Lüge: "Das hat er so nicht gesagt übrigens."

Laut Iris hat sie sogar versucht, die Beziehung zu retten und erzählt Olivia, dass sie Peter ein One-Night-Stand verziehen hätte, doch ihr Ex-Mann wollte angeblich, dass Iris aus der gemeinsamen Finca auf Mallorca auszieht, damit Yvonne einziehen kann.

Der Showdown: "So wichtig bist du nicht, du Mehlgesicht!"

Die Situation ist mittlerweile völlig eskaliert. Zwischen den beiden ist es ein Hin und Her. Iris erzählt, dass Yvonne nicht einmal versucht hat, Kontakt zu ihr aufzunehmen, um die Gerüchte aus der Welt zu schaffen. Die behauptet, dass Iris sie blockiert hat und sie ihr daher keine Nachrichten schicken konnte.

Bevor Olivia Jones das Gespräch beendet, beschimpft Iris die 41-Jährige erneut und wünscht ihr eine "rosige" Zukunft: "So wichtig bist du nicht du Mehlgesicht! Sie kann jetzt meinen Mann behalten und kann damit glücklich werden."

Olivias Vorwurf an Yvonne: "Du bist famegeil!"

Nach dem Gespräch mit Iris Klein wirft Moderatorin Olivia Schlaglicht auf Yvonnes Streben nach Ruhm und die Konsequenzen, die daraus resultieren.

Olivia wirft Yvonne vor, die öffentliche Aufmerksamkeit um jeden Preis aufrechtzuerhalten. Yvonne wird beschuldigt, Fotos zu retuschieren, Schlagzeilen zu inszenieren und sogar Ehen für den eigenen Erfolg zu opfern. Die Motivation dahinter: der Drang nach Ruhm und die Bereitschaft, dafür über moralische Grenzen zu gehen.

Als symbolische Strafe muss Yvonne 30.000 Schritte laufen, plus weitere 2.000 Schritte für die "Extrameile", die sie angeblich geht. Diese schafft sie jedoch nicht und das gesamte Team wird bestraft, indem sie sich bis zum Ende ihres Aufenthaltes im Camp vom Kaffee verabschieden müssen.

"Das große Promi-Büßen" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos bei Joyn.