"Das große Promi-Büßen" 2023: Unmotiviert und unverdient! Yvonne Woelke ist im Finale raus

Anzeige

Jetzt wird Tacheles geredet. Wer hat die Show genutzt, um das Gewissen zu reinigen und das Image aufzupolieren? Wer ist sich keiner Schuld bewusst? Die Person mit den meisten Stimmen ist gezwungen, das Camp zu verlassen. Und es trifft Yvonne Woelke.

Im Clip - Hinterhältig, egoistisch, unmotiviert: Was denken die Promis übereinander?

+++ Update, 21. Dezember 2023 +++

Anzeige

Anzeige

Yvonne bricht in Tränen aus

Im Büßer:innen-Camp ist man sich relativ einig, dass Eric der egoistischste Bewohner ist. Als Unmotivierteste wird Yvonne genannt. Damit herrscht zwischen den beiden Gleichstand, sodass es für Eric schon die schon die zweite Stichwahl in Folge 7 bei "Das große Promi-Büßen" ist.

Der selbsternannte Mode-Zar wird bei der nächsten Frage von seinen Mitbewohner:innen als Hinterhältigster im Camp wahrgenommen und führt damit das Negativ-Ranking an. Jedoch hat für die anderen Bewohner:innen Yvonne den Sieg bei "Das große Promi-Büßen" am wenigsten verdient. Nun entscheiden die Mitbüßer:innen, wer von den beiden das Camp verlassen muss. Eric setzt sich gegen Yvonne durch, die aufgelöst und unter Tränen Abschied nimmt.

Finale verpasst? Alle ganzen Folgen von "Das große Promi-Büßen" kannst du dir kostenlos bei Joyn ansehen.

Anzeige

+++ Update, 20. Dezember 2023 +++

Sieg für Yvonne Woelke? Niederlage für Iris Klein?

Yvonne Woelke ist Finalistin bei "Das große Promi-Büßen" 2023. In Folge 7 kann sie den Zuschauer:innen ein letztes Mal beweisen, dass sie für ihre Vergangenheit büßen möchte. Wird sie die Realityshow gewinnen und sich den Sieg holen? Gelingt ihr das, woran Iris Klein bei "Promi Big Brother" gescheitert ist?

Anzeige

+++ Update, 14. Dezember 2023 +++

Yvonne und Gloria geraten aneinander

Im letzten "Tribunal der Loser" in Folge 5 schoss Yvonne gegen Mitcamperin Gloria und stimmte für sie. Am Ende landeten die meisten Nominierungen bei der 31-Jährigen. Gloria muss gegen Emmy im "Duell der Loser" antreten und ist alles andere als begeistert. Sie möchte ihre "Runde der Schande" bekommen und nicht kurz davor gehen müssen.

Anzeige

"Aber ich denke mal, du kommst wieder", betont Yvonne zuversichtlich vor dem Duell. "Laber mich nicht voll", reagiert Gloria gereizt und fügt hinzu: "Halt deine dumme Schnauze." Damit verlässt sie den Raum. Für Yvonne ist eine Grenze überschritten. Sie fragt, was das soll und Bauer Patrick versucht direkt zu deeskalieren und geht der wütenden Gloria nach. Doch die lässt nicht locker. "Halt deine Schnauze. Halt's Maul", ruft sie Yvonne im Schlafsaal zu.

So lässt sich Yvonne nicht behandeln. "Sag mal, bei dir hakt's ja wohl langsam. Warum redest du mit mir so?", konfrontiert die Schauspielerin Gloria und begibt sich ebenfalls nach draußen. Die beiden Büßerinnen liefern sich ein Wortgefecht und bauen sich voreinander auf.

Yvonne betont immer wieder, dass Gloria nicht so mit ihr reden könne und ihr nicht den Mund verbieten wird. Gloria hingegen macht komplett zu und gibt immer wieder lautstark "Lass mich in Ruhe", zurück. Ihr Tonfall wird dabei immer aggressiver. Während Patrick versucht, Gloria zurückzuhalten, stellt sich Leon zwischen die beiden zickenden Camperinnen und hält Yvonne auf Abstand. "Die ist ja wirklich komplett auf Yvonne zugelaufen, wie so ein Stier, der Rot sieht", fasst Leon Glorias Verhalten zusammen.

Wären Patrick und ich nicht dazwischen gewesen, ich glaub, das hätte geknallt. Leon über Gloria

Ob sich Yvonne und Gloria nach diesem Krach jemals wieder versöhnen, siehst du in Folge 6.

+++ Update, 30. November 2023 +++

Mikes Aus lässt Yvonne kalt

Nach dem zweiten "Tribunal der Loser" muss Mike Cees als Erster das Camp verlassen. Er konnte sich im Duell gegen Christin nicht durchsetzen.

Bevor er den Heimweg antritt, kommt es zu einem letzten Camp-Gespräch zwischen ihm und Yvonne. Die beiden sind seit 13 Jahren befreundet und haben sich sehr gefreut, gemeinsam bei "Das große Promi-Büßen" 2023 dabei zu sein. Im letzten Tribunal nominierte der 36-Jährige überraschenderweise Yvonne. Für die Schauspielerin ein Schlag ins Gesicht. Obwohl Mike seine Stimme damit begründete, ihr eine Chance geben zu wollen, sich zu beweisen, fühlt sich die 41-Jährige hintergangen. Immerhin hätte ihre Nominierung für das Duell ein mögliches Aus bedeutet. Von Mitleid ist bei Yvonne daher nun keine Spur zu sehen.

Eine lange Freundschaft in Scherben

Yvonne spricht Mike auf sein frühes Ausscheiden an. "Viel Glück. Schaff es", meint Mike nur. Damit trifft er bei Yvonne jedoch nur auf eine Blockade. "Du wünschst mir kein 'Viel Glück'", erwidert die 41-Jährige ungläubig. "Sollen wir das woanders klären oder lassen wir's einfach?", fragt ihr Freund missmutig. Yvonne möchte einen Schlussstrich ziehen. "Wir lassen's einfach", gibt sie zurück. Mikes Verhalten im Camp kann die Schauspielerin nicht verstehen und auch nicht so einfach verzeihen. "Nachdem Mike mich nominiert hat, hatte ich null Mitleid. Im Gegenteil. Er hat hoch gepokert, ist jetzt tief gefallen, schadet ihm gar nichts", fasst Yvonne die Situation zusammen.

Ich brauch' so 'ne Freundschaft nicht. Ich weiß jetzt, woran ich bin. Yvonne Woelke

13 Jahre Freundschaft in Scherben. Eine ordentliche Verabschiedung zwischen Yvonne und Mike findet nicht statt. Ob sich die beiden nach dieser Situation jemals wieder verstehen werden?

+++ Update, 23. November 2023 +++

Jede Menge Nominierungen für Yvonne

Im Tribunal der Loser muss Yvonne viele Enttäuschungen einstecken. Mit fünf Nominierungen landet sie knapp hinter Mike und entgeht dem Duell der Loser nur haarscharf. Schon vor der Gruppenrunde hat die 41-Jährige ein ungutes Gefühl. "Man weiß nicht, ob die Leute ehrlich sind. Wählen sie dich? Wählen sie dich nicht?", äußert sie ihre Bedenken.

Als es an die Nominierungen geht, stellt sich heraus, dass fast die Hälfte der Promis Yvonne ins Duell schicken möchte. Und das aus unterschiedlichen Gründen. Ihr guter Freund Mike will Yvonne eine Chance geben, sich allein und ohne Team zu beweisen. "Einfach freundschaftlich, dass du dich selber mal beweisen kannst im Reality", begründet der 36-Jährige seine Wahl. Eine schwierige Aussage, immerhin ist die Nominierung im "Tribunal der Loser" der erste Schritt in Richtung Camp-Ausgang. Will Mike seine Freundin wirklich unterstützen oder spielt er ein falsches Spiel? "Und so was nennt man 13 Jahre Freundschaft", kommentiert Danni die Entscheidung des Kontrollfreaks.

Eine weitere Nominierung: Gloria wählt die Möchtegern-Prominente, da sie von ihr nichts wirklich mitbekomme und keine Verbindung bestehe. Von Christin muss Yvonne ebenfalls eine Stimme einstecken - eine Retourkutsche für ihre Nominierung im letzten "Tribunal der Loser". Die 26-Jährige ist bereits sicher im Duell der Loser. Damit sie das Camp auch wirklich verlassen muss, wählt Danni Yvonne. Sie soll Christin "dezent vor die Haustür schieben".

Als Letzter nominiert Eric die 41-Jährige. Seine Begründung: Yvonne zeige zu wenig von sich.

Wenn ich 20 Jahre versuche, ins TV zu kommen, und dann meine erste große TV-Show habe, dann ist das Auftreten, was du jetzt hast, [...] mir zu wenig. Eric Sindermann

Die Argumentation kann sie nicht verstehen. "Soll ich jetzt irgendwie Handstand machen? Soll ich hier irgendwie jeden Tag tanzen an der Stange oder was will er?", fragt Yvonne sich. "Soll ich jetzt auch ‘ne Krone tragen, so wie du?", wirft sie dem 35-Jährigen entgegen. Die Rechtfertigungen von Eric weist sie zurück. Dass er immer wieder ihren Namen sagt, um sich erklären zu können, bringt Yvonne weiter auf die Palme. Schließlich reicht es ihr: "Leck mich, mach diesen Strich." Damit wäre das auch geklärt.

Zum Abschluss spricht sie ihre Gedanken in der Runde frei aus. "Alles falsche Menschen hier", kommentiert sie die vielen Stimmen, die sie einstecken musste.

Tränen bei Yvonne nach dem Tribunal der Loser

Nachdem alle ihre Stimmen verkündet haben, bricht Yvonne zusammen. Obwohl sie sich während der Nominierungen tough gegeben hat, gehen der 41-Jährigen die vielen Stimmen für sie sehr nahe. Yvonne kommen die Tränen und die Verunsicherung ist ihr deutlich anzusehen. "Nimm es dir nicht so zu Herzen", versucht Steff die Schauspielerin aufzubauen. Doch helfen können diese Worte vorerst nicht. Die 41-Jährige sitzt wimmernd und schniefend auf der Bank. Kann sie dem Druck im Camp standhalten?

+++ Update, 15. November 2023 +++

Peter Klein dementiert Liebesbeziehung mit Yvonne Woelke

Seit Monaten rätselt die Welt darüber, ob Peter Klein und Yvonne Woelke ein Paar sind. Nun hat der Schlägersänger in einem Interview mit den Liebesgerüchten aufgeräumt. Gegenüber "TV Movie" dementiert er eine Liebesbeziehung mit der "Promi Büßen"-Teilnehmerin:

Wir sind super befreundet - egal, was irgendwer behauptet -, wir sind Freunde, verstehen uns sehr gut und sind in Kontakt. Peter Klein zu "TV Movie"

Komplett Klartext über sein Verhältnis zu der 41-Jährigen spricht Peter allerdings dennoch nicht. Wie genau die Gefühlslage zwischen den beiden ist beziehungsweise war, das will der Reality-TV-Star nämlich nicht preisgeben. "Ich denke, es wird tatsächlich ein Mysterium bleiben. Es ist manchmal gut, wenn man nicht alles an die Öffentlichkeit trägt. Die Leute sollen sich ruhig ein paar Gedanken machen, das ist alles gut so", gibt sich Klein geheimnisvoll. Seine Gefühle für Yvonne seien bekannt und daran werde sich auch nichts ändern, so der 56-Jährige weiter.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Der Camp-Einzug

Bei ihrem Einzug trifft Yvonne auf Christin Okpara. Die streitsüchtige Krawallbraut möchte um jeden Preis "Warmwasser" im Camp haben und übernimmt daher den Bungeesprung, während Yvonne "Alle Kissen" wählt und den Sprung aus 70 Metern Höhe umgeht.

Als sie das Camp betritt, begrüßt sie ihren Mitbewohner Mike Cees. Die beiden kennen sich schon seit 13 Jahren und freuen sich auf die gemeinsame Zeit bei "Das große Promi-Büßen". Über Yvonne hat er nur positive Worte übrig: "Ist 'ne ganz liebe und treue Seele."

Auch die anderen Kandidat:innen freuen sich, dass sie dabei ist. Immerhin beherrschen Peter Klein und sie seit dem Vorfall des Dschungelcamps 2023 die Schlagzeilen. Neugierig löchert sie Eric Sindermann mit Fragen zu der Thematik, doch die 41-Jährige blockt ab.

Yvonne Woelke: Die rücksichtslose Möchtegern-Prominente

Im zarten Alter von 18 Jahren gewann Yvonne Woelke 1999 eine von drei konkurrierenden Miss-Germany-Wahlen. Im Anschluss belegte sie ein Studium für Schauspiel und Gesang an der Reduta Berlin. Ihre erste Hauptrolle ergatterte sie im Jahr 2003 im Film "Bad End" und sammelte auf der Gamescom erste Erfahrungen als Moderatorin.

Es folgten Auftritte in bekannten Fernsehserien wie "Tatort", "Pastewka", "Alarm für Cobra 11" und "Verbotene Liebe".

Aktuell ist die 41-Jährige allerdings nicht wegen ihres künstlerischen Engagements in den Schlagzeilen, sondern weil sie angeblich mit Iris Kleins Ex-Mann Peter Klein eine Affäre gehabt haben soll.

Was ist dran an den Liebesgerüchten um Yvonne Woelke und Peter Klein

Ebenso wie Peter Klein war Yvonne Woelke als Begleitperson einer Kandidatin des Dschungelcamps 2023 dabei. Man munkelt, dass Peter seine nun Ex-Frau Iris mit der ehemaligen Miss-Germany-Siegerin Yvonne betrogen habe. Die beiden dementieren stets, eine Liebesbeziehung zu führen, doch Iris bezichtigt die beiden der Lüge.

Das ein oder andere Foto hätte nicht entstehen dürfen Yvonne Woelke über ihr Verhältnis mit Peter Klein

Außerdem: Yvonne Woelke muss in Folge 1 von "Das große Promi-Büßen" in die Runde der Schande. Dort hat Olivia Jones eine Überraschung für sie parat und schaltet plötzlich Iris Klein per Videoanruf zu. Hier erfährst du, wie die beiden aufeinander reagieren.

Yvonne wird bestraft

Nach der Runde der Schande und dem hitzigen Streitgespräch mit Iris Klein wird die 41-Jährige für ihre Fame-Geilheit bestraft. Als symbolische Strafe muss sie bis zum Mittag des darauffolgenden Tags 32.000 Schritte laufen. Allerdings ist Yvonne überfordert und schafft ihre Schritte nicht.

Als Bestrafung für Yvonnes Versagen müssen alle Bewohner:innen bis zum Ende ihres Aufenthalts auf Kaffee verzichten. Die Lage im Camp spitzt sich zu.