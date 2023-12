Vorschau auf das Finale von "Das große Promi-Büßen" 2023: Das passiert in der 7. Folge

Knockout-Spiel in Folge 6: Dieser Promi ist raus

In Folge 6 müssen sich die Promis in ihrem ersten Knockout-Spiel beweisen. Dieses Mal treten sie in drei Teams an. Im Anschluss muss ein Büßer oder eine Büßerin das Camp direkt verlassen. Welches Team kann sich durchsetzen und entscheiden, wer gehen muss?