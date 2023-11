"Das große Promi-Büßen" 2023: Wer ist raus in Folge 2? Zickenkrieg zwischen Emmy und Christin beim "Tribunal der Loser"

Das Wichtigste in Kürze Im "Tribunal der Loser" wählen die Promis eine Person, die das Camp verlassen soll.

Zur Wahl stehen alle Teammitglieder aus Team Rot. Sie haben beim Safety-Spiel zuvor verloren.

In Folge 2 von "Das große Promi-Büßen" 2023 steht das erste Tribunal der Loser an. Die Promis wählen, wer das Camp verlassen soll. Naben klaren Begründungen für die einzelnen Entscheidungen kommt es zum Streit zwischen Christin und Emmy und die Situation eskaliert.

Wer steht auf der Abschussliste?

Vor dem "Tribunal der Loser" machen sich die Promis bereits Gedanken, wen sie aus dem Camp wählen wollen. Zur Wahl stehen:

Sie haben das Safety-Spiel in Folge 2 verloren und konnten sich nicht in die nächste Runde retten. Für Mike ist die Wahl einfach. Durch seine Vergangenheit mit Malle Macho Steff ist dieses "Tribunal der Loser" seine Rache-Möglichkeit.

Die Promis wählen ihren persönlichen Loser

In der Gruppe geben die Promis nacheinander ihre Entscheidung bekannt und müssen diese auch begründen. Christin muss von mehreren Seiten Nominierungen einstecken. Auch Gloria kommt nicht ohne Nominierung davon, da einige der Campbewohner:innen mit ihr kaum Kontakt aufbauen konnten. Steff wird aufgrund seines Ausrasters in Folge 1 ebenfalls mehrfach nominiert.

Terror-Teufel Christin sieht ihre Nominierungen nicht gerade gelassen. Besonders die von Eric verletzt sie, da die beiden eigentlich befreundet sind. Seine Erklärung will die 26-Jährige gar nicht hören und verbietet ihm den Mund. Als Mike an der Reihe ist, konfrontiert er Steff mit seinen Äußerungen in der Vergangenheit und nominiert den Malle Macho. Dieser verteidigt sich jedoch nur und zeigt keinerlei Einsicht. Von einer Entschuldigung ebenfalls keine Spur: "Bei dir [entschuldige ich mich] bestimmt nicht", gibt er zurück.

Anzeige

Emmy vs. Christin: Wer hat mehr?

Die vorletzte Stimme des Abends, Emmy, tritt vor die Gruppe. Sie schießt direkt gegen Christin, da sie sich von ihr mit einer Prostituierten verglichen gefühlt hat. Der Streit schaukelt sich immer weiter hoch, da die beiden sich gegenseitig übertönen wollen und sich immer kindischer verhalten. Die Provokation nimmt kein Ende und Christin erhebt sich von ihrem Platz. "Ich dachte, die haut der gleich eine rein", erinnert sich Leon. Schließlich driftet die ursprüngliche Meinungsdifferenz ab in einen "Wer hat mehr"-Vergleich und Emmy gibt mit ihrer künstlichen Oberweite an: "Wenigstens kann ich's mir leisten. [...] Also Männer lieben es." Eine absurde Wendung der Nominierung.

Sie muss noch ganz, ganz viel lernen von so einem TV-Profi wie mir. Emmy über Christin

Die Entscheidung: Wer hat die meisten Stimmen?

Alle haben ihre Stimmen abgegeben. Christin, Danni, Steff und Gloria gehen mit einer oder mehr Nominierungen aus diesem Tribunal der Loser. Doch die meisten Stimmen hat mit Abstand Christin. Die 26-Jährige wurde gleich sechsmal von den anderen gewählt.

Christin muss sich also im Duell beweisen und so um ihren Platz im Camp kämpfen. Entgegen der Erwartungen passiert das jedoch erst nach dem nächsten "Tribunal der Loser". Dort wird der nächste Promi gewählt, der dann gegen die 26-Jährige antreten wird. "Tja, der kleine Terror-Teufel bleibt wohl noch ein bisschen", verkündet Christin.

"Das große Promi-Büßen" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos bei Joyn.