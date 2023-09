Anzeige

"Der Markt ist eröffnet!" Die Kandidat:innen legen ihr Dating-Leben in die Hände ihrer engsten Vertrauten und hoffen auf das passende Match. In Folge 5 geht Jay Jay vor seiner Juliette auf die Knie.

Start des brandneuen ProSieben-Datingformats!

Die neue Datingshow "Der Heiratsmarkt" ist gestartet. Wer wird von seinen engsten Vertrauten und Verwandten erfolgreich verkuppelt und wer nimmt das Dating doch lieber wieder selbst in die Hand?

+++ Update, 07. September 2023 +++

Kein neuer Heiratsmarkt und die ersten Hochzeitsglocken in Folge 5

Ihr Weg zueinander war mit Stolpersteinen und Umwegen übersät: In der 5. Folge von "Der Heiratsmarkt" wirken Jay Jay und Juliette nun wie ein eingeschweißtes Team. Doch das scheint Juliettes misstrauischem Vater Alex nicht zu reichen.

Er will wissen, wie ernst es der Muskelprotz mit seiner Tochter meint und verlangt:

"Ich will sehen, wie es aussieht, wenn du ihr einen Heiratsantrag machst." Alex

Jay Jay ist sichtlich geschockt und auch Juliette weiß nicht, wie ihr geschieht, als sie plötzlich gemeinsam vor einem geschmückten Altar stehen. Da fällt Jay Jay vor ihr auf die Knie.

Egal wie die Hochzeitsprobe läuft, voneinander loskommen die beiden Kandidat:innen erst mal nicht. In Folge 5 gibt es keinen neuen Heiratsmarkt und die Paare bleiben bestehen.

Welches Match hat die Chance auf eine gemeinsame Zukunft? Wer wird sich auch im Privaten weiter kennenlernen und welches Paar geht getrennte Wege?

Das erfährst du im Finale von "Der Heiratsmarkt" am Donnerstag, 14. September 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

+++ Update, 01. September 2023 +++

"Ich bin so horny": Bei Julius und Stella geht es direkt heiß her

Julius und Stella sind ein neues Match in Folge 4 von "Der Heiratsmarkt". Die Gespräche am ersten Abend drehen sich sofort um Ex-Partner:innen und dunkle Geheimnisse. Dabei schockiert Stella mit einer unerwarteten Beichte: Die 24-Jährige war schon mal verheiratet. Und noch dazu untreu!

Obwohl sich Julius sofort sicher zu sein scheint: "Sie ist nicht die Frau, mit der ich mich vor dem Altar sehe", reizt Stellas wilde Art den Party-Boy. In der ersten gemeinsamen Nacht kommt es zu heißen Küssen und Julius kann sich nur sehr schwer bremsen.

Die beiden scheinen sich immer besser zu verstehen und ihre Familien sind sich einig: "Wir behalten die Schlüssel." Ob die beiden Dauer-Singles endlich ihr Perfect Match gefunden haben?

Das erfährst du am Donnerstag, 7. September 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben.

+++ Update, 31. August 2023 +++

In Folge 4 verscherzt es sich Jay Jay mit Juliettes Vater

In der letzten Folge von "Der Heiratsmarkt" legten Jay Jay und Juliette die Basis für ihr Match mit einer gemeinsamen Nacht in der Party-Suite.

Beim dritten Heiratsmarkt sorgten ihre Familien schließlich dafür, dass sie endlich ein offizielles Paar bilden. Doch ihre Wolke sieben verwandelt sich rasend schnell in einen Gewittersturm. Jay Jay lässt bereits am ersten Abend in der Villa den Macho raushängen.

Mit Aussagen wie "Meine Frau muss wissen, wie sie sich zu verhalten hat", treibt der Single vor allem einen zur Weißglut: Juliettes Vater Alex. Er spricht seine Sorge direkt aus: "Für mich ist er ein typischer F**kboy!"

Die nächste Single-Party bringt das Fass schließlich zum Überlaufen. Ein Eifersuchtsanfall von Jay Jay lässt die angespannte Situation mit Vater Alex eskalieren.

Diese Singles müssen "Der Heiratsmarkt" in Folge 4 verlassen

Die Karten werden neu gemischt! Eine weitere Chance auf die Liebe bekommen unter anderem Jenny und Philipp. Ihre Familien haben sich für dieses neue Match entschieden. Ob Philipp bei der letzten Single-Party schon Vorarbeit leisten konnte für ein harmonisches Miteinander?

Für Jennys letzten Partner Roman heißt es hingegen: Koffer packen. Auch Neuzugang Juy muss den Heiratsmarkt gleich wieder verlassen. Und Single-Dame Liya hat ebenfalls kein Match abbekommen.

Glück haben hingegen Küken Celine und Neuling Lukas. Ihre Begleitungen starten einen Kuppelversuch. Ob das Match harmoniert?

+++ Update, 29. August 2023 +++

Lukas und Celine sind in Folge 4 neu auf dem Markt

Auch auf dem vierten "Heiratsmarkt" werden wieder neue Paare gesucht. Neu mit dabei: Die 22-jährige Studentin Celine und der 23-jährige Kinderpfleger Lukas. Was sie ausmacht und wie sie sich eine:n perfekte:n Partner:in vorstellen, kannst du im Interview nachlesen.

Werden ihre Begleiter:innen passende Matches für sie finden? Das erfährst du am Donnerstag, 31. August 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1.

+++ Update, 26. August 2023 +++

Striptease für Ornella in Folge 3: Kommt sie mit Alex' Berufswahl klar?

"Der Heiratsmarkt": Beim Striptease für Ornella gibt Alex in Folge 3 richtig Gas © ProSieben

Alex offenbart Ornella beim Kennenlernen, dass er Stripper und Callboy ist und für Geld durchaus auch mit Frauen schläft. Damit die Blondine einen Einblick in sein Daily Business bekommt, legt er für sie eine kleine Strip-Performance hin. Ornella ist zunächst überrascht, zeigt aber Verständnis und Akzeptanz für Alex' Berufswahl. Sie betont, dass sie kein Problem damit hat und dass jeder seinen eigenen Weg gehen sollte. Doch meint sie das auch wirklich so? Mehr dazu kannst du im Artikel nachlesen:

+++ Update, 24. August 2023 +++

Der Streit um Single-Lady Juliette geht in die nächste Runde

Alles begann so romantisch: Zwischen Juliette und Philipp gab es in Folge 2 den ersten Kuss bei "Der Heiratsmarkt". Doch das vermeintliche Traumpaar erlebt bereits die nächste Krise: Juliette hat genug von Philipps arroganter Art. In der 3. Folge zieht sie die Reißleine:

Während Philipp in tiefe Verzweiflung stürzt, wittert Muskelprotz Jay Jay seine Chance: Er hatte von Anfang an ein Auge auf die 22-Jährige Juliette geworfen. Doch die ersten Kennenlernversuche endeten in einem Fiasko:

Dieses Mal soll es anders laufen. Auf der zweiten Single-Party bekommt er eine neue Chance. Doch er will auf Nummer sicher gehen: Jay Jay stellt Juliette vor ein Ultimatum, um ihr ernsthaftes Interesse zu testen. Wird sie sich darauf einlassen?

Folge 3: Für diese Singles ist hier Schluss!

Auch in Folge 3 steht wieder ein neuer Heiratsmarkt an! Gleich vier neue heiße Singles bringen frischen Wind ins Angebot! Neuzugang Stella kommt auf Anhieb sehr gut an: Sie stößt Juliette kurzerhand vom Thron der meistbegehrten Single-Lady. Für welchen Mann wird sich ihre Familie entscheiden?

Welche Paare gehen aus dem dritten Heiratsmarkt hervor? © ProSieben/ Richard Hübner

Keine weitere Chance erhalten Kevin und Roaya. Sie werden von niemandem ausgewählt und müssen den Heiratsmarkt endgültig verlassen. Nachdem es mit Pana in Folge 1 nicht klappen wollte, scheint sich für Roaya kein anderes Match zu finden. Kevin und seine Begleitung müssen die Show leider unverrichteter Dinge verlassen. Er wurde bei keinem Heiratsmarkt gewählt und darf deshalb in keine der Villen einziehen.

"Der Heiratsmarkt" siehst du immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

+++ Update, 22. August 2023 +++

Neuzugang in Folge 3: Partyqueen Stella auf der Suche nach dem Richtigen

Kandidatin Stella nimmt am "Heiratsmarkt" teil und sucht nach einem Mann, der sie nicht gleich langweilt. Dabei verlässt sie sich voll und ganz auf das Urteil ihrer besten Freundin Lina (rechts). © ProSieben / Richard Hübner

Stella ist in Folge 3 neu auf dem Heiratsmarkt. Sie hat eine unschuldige, kindliche Seite, neigt zu spontanen Handlungen und ist immer unterwegs - egal ob auf Reisen oder Partys. Ihre letzten Beziehungen waren mit deutlich älteren Partnern - davon lässt Stella inzwischen aber lieber die Finger.

Über ihre beiden Begleiterinnen, Schwester Oksana und Freundin Lina, erzählt die 24-Jährige:

"Mein Verhältnis zu beiden Begleitpersonen ist sehr eng und sehr vertraut. Egal was für einen Mist ich baue und egal was für unangenehme Storys ich zu erzählen habe, die beiden sind die Ersten, die ich anrufe. Sie wissen alles über mich und kennen mich so gut wie sonst niemand."

Lies hier das komplette Interview mit Stella:

Auch Künstlerin Liya, Flirtmaschine Julius und Genforscher Juy sind in Folge 3 als Neuzugänge mit dabei. Werden ihre Begleiter:innen ein passendes Match für sie finden?

Das erfährst du am Donnerstag, 24. August 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben.

+++ Update, 18. August 2023 +++

So geht Versöhnung: Der erste Kuss bei "Der Heiratsmarkt"

Sie können wieder lachen: Philipp und Juliette beim ersten Date zu zweit. © ProSieben

Nach dem Drama auf der ersten Single-Party kommt es zur Aussprache zwischen Philipps und Juliettes Begleitern. "Ich hätte sie beschützen müssen", meint Sunnyboy Philipp reumütig. Er sieht sein Fehlverhalten ein und verspricht: "Ich werde alles für sie geben, wenn es so weit kommt!" Davon sind Juliettes Vater und Patenonkel Ali überzeugt und schicken die beiden guten Gewissens auf ein Date in Zweisamkeit. Ist bei den beiden doch noch nicht alles verloren?

Romantik liegt in der Luft. Bei einem gemeinsamen Picknick am Meer intensivieren sich die Gespräche. Schließlich kommt es zum ersten Kuss zwischen Philipp und Juliette. Mehr zum romantischen Date kannst du hier nachlesen:

+++ Update, 17. August 2023 +++

Eine Trennung mit Knall und zwei neue Singles: Das passiert in Folge 2

Philipp und Juliette umarmen sich nach großem Drama in Folge 2. © ProSieben

Reinigendes Gewitter oder Vorbote einer anhaltenden Knallfront? In "Der Heiratsmarkt" treffen die Eltern alle Entscheidungen für ihre erwachsenen Singles: Mit welcher Partnerin oder mit welchem Partner ziehen sie in eine der Villen auf der kroatischen Insel Hvar, um sich dort kennen und im besten Fall lieben zu lernen? Natürlich immer unter der strengen Aufsicht ihrer Eltern oder engsten Vertrauten. Ausgerechnet bei der ersten Gelegenheit, alle Singles ohne Anhang und ohne Beobachtung zu treffen und ausgelassen auf der Hausparty zu feiern, knallt es direkt.

"Voll abgefuckt" von Juliettes Fremd-Flirt

Hat sich Juliette zu intensiv und zu lange mit Jay Jay unterhalten, obwohl sie mit Philipp die Villa teilt? Der ist zumindest "voll abgefuckt". Das sieht auch Roaya und wäscht Juliette vor versammelter Single-Mannschaft den Kopf - "Bruder, du hast Scheiße gebaut, du brauchst gar nicht zu weinen" - bevor sie auch gleich noch mit Jay Jay aneinandergerät. Und das traurige Ende des Hausparty-Liedes: Tränen, Enttäuschung, Stimmung dahin. Was wohl Papa Alex und Patenonkel Ali sagen, wenn Philipp allein ohne ihre Juliette von der Party heimkehrt?

Natalies Lied ist noch nicht zu Ende

Die selbst ernannte Schlagerqueen kann es nicht fassen, als es am nächsten Tag für sie heißt: zurück auf den "Heiratsmarkt". "Wir sind das matchendste Paar von allen überhaupt. Das weiß ich", ist Natalie überzeugt und macht klar: "Ich brauch einen Mann, der hinter meiner Musik steht. Der mich liebt, so wie ich bin. Der meine Musik feiert, der meine Single feiert." Villa-Partner Roman wünscht sich nur, dass die letzte Nacht schnell zu Ende geht: "Gott, kannst du Gehirn regnen lassen!" Und selbst die Begleiterinnen der 29-Jährigen sind ratlos:

Ich weiß gar nicht, wie ich diese Natalie auf dem Markt anbieten kann. Ich kann nur hoffen, dass sie keiner nimmt. Lina

Jay Jay ist ratlos

Dass es mit Wohnpartnerin Jenny nicht funken wird, kommt nicht überraschend. Aber wie soll es jetzt weitergehen? "Ich weiß gar nicht, wo ich gerade stehe", gesteht der 33-Jährige Dauer-Single nach der nächtlichen Auseinandersetzung: "Ich weiß weder, wen ich auswählen soll, noch weiß ich, ob Juliette Interesse hat. Bei Ornella bin ich mir auch nicht sicher. Ich bin momentan wirklich lost." Zum Glück muss Jay Jay keine Entscheidung treffen. Denn die Partnerinnenwahl übernehmen bei "Der Heiratsmarkt" schließlich sein Cousin Samet und dessen Frau Mine für ihn. Und mal sehen, was der nächste Markt so alles bietet …

Zwei neue Singles für den zweiten Markt

Zweite Woche, zweite Chance: Sechs der acht Singles kehren in Folge 2 zurück auf den "Heiratsmarkt". Mit Ornella und Alex kommen zwei Singles zurück und wollen ihre zweite Chance nutzen. Und zwei neue Singles erweitern das Angebot: Jule (23, Bürokauffrau mit eigenem Kosmetikstudio, Aachen) sucht mit Unterstützung ihrer Eltern, Mama Dominique und Papa Robert, den richtigen Partner. Für Kevin (29, Unternehmer, Pforzheim) wollen Mutter Anke und Freundin Johanna die Richtige finden.

"Der Heiratsmarkt" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben, Joyn und im Livestream.

+++ Update, 11. August 2023 +++

Riesenstreit in Folge 1: Diese Kandidatin flirtet direkt fremd!

Am Anfang wirkte die Stimmung noch sehr ausgelassen. Doch als Jay Jay sich dazu entscheidet, offensiv mit Juliette zu flirten, kippt die Stimmung auf der Party. © ProSieben / Richard Hübner

Kurz nach dem allerersten Markt treffen die frisch gematchten Paare erstmals mit den übrigen Singles zusammen. Während die unglücklich Vergebenen auf der Party bereits Ausschau nach "besseren Optionen" halten, sind andere eigentlich recht happy mit ihrem Match. Sunnyboy Philipp kommt aus dem Schwärmen über seine Juliette gar nicht mehr heraus.

Doch auch der durchtrainierte Jay Jay hat ein Auge auf die 22-Jährige geworfen, nachdem es zwischen Jenny und ihm im Vorfeld nicht sonderlich gut lief. Nun sucht Jay Jay das Gespräch mit Juliette, und plötzlich steht Philipp ganz allein da auf der Party. Das kann die temperamentvolle Roaya nicht mit ansehen. Sie fordert Philipp zum Angriff auf. Bringt der Single den Mut auf, für seine Jules zu kämpfen? Und wie reagiert wohl Jay Jay? Lies hier mehr über das Drama bei der ersten großen Single-Party in Folge 1:

+++ Update, 10. August 2023 +++

Diese zwei Singles müssen den Heiratsmarkt verlassen

Linda muss den "Heiratsmarkt" bereits in Folge 1 verlassen. © ProSieben / Richard Hübner

"Der Markt ist eröffnet!" - Jetzt haben Familie und Freunde der Singles Gelegenheit, ihre Schützlinge gebührend anzupreisen. Beim ersten Heiratsmarkt heißt es: ladies first! Während sich die Damen erstmalig auf dem Markt präsentieren, dürfen die Begleitungen der Single-Männer bereits mehr über die Kandidatinnen und deren Familien erfahren. Anschließend sollen sie ihr Ranking abgeben: Welche Dame passt am ehesten zu den Vorstellungen ihres engen Vertrauten und welche nicht?

Als begehrteste Single-Dame auf dem allerersten Heiratsmarkt stellt sich die 22-jährige Juliette heraus. Auf dem letzten Platz landet Abenteurerin Linda. Für die 35-Jährige haben sich zu wenige Single-Begleitungen entschieden. Sie scheidet als Erste bei "Der Heiratsmarkt" aus.

Im Clip: Wer ist am begehrtesten unter den Singles? Clip Wer ist der begehrteste männliche Single auf dem Heiratsmarkt? Die zweite Runde des Heiratsmarktes ist angebrochen und in dieser dürften die Angehörigen der Damen die Marktstände der männlichen Singles begutachten. Welche Herren schneiden besonders gut ab und für wen ist nach Runde 1 bereits wieder alles vorbei? 13:12 Min

Ab 12

Das Gleiche gilt für Single-Mann Max. Er wurde von keiner der Familien als Herzbube für ihre Dame gewählt und muss die Show deshalb verlassen.

Ein Quäntchen Glück haben unterdessen Ornella und Alex. Als jeweils Vorletzte im Ranking dürfen sie beim nächsten Heiratsmarkt ihr Glück erneut versuchen.

Informationen darüber, welche Paare sich durch die Angehörigen gebildet haben und wer die Datingshow vorzeitig verlassen muss, findest du hier im Überblick.

"Der Heiratsmarkt" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben, Joyn und im Livestream.

+++ Update, 8. August 2023 +++

"Ich achte nicht auf Po, Brüste oder Haare!": Am Donnerstag öffnet der erste Heiratsmarkt!

Wie läuft es für Philipp und Juliette bei "Der Heiratsmarkt". War das Match von Vater Alex und Onkel Ali eine gute Idee? Das erfährst du in der ersten Folge von "Der Heiratsmarkt". © ProSieben / Richard Hübner

"Wir suchen schon was Ernstes, weil ich gerne Oma werden möchte", sagt Mama Gabriela (50). "Irgendwie hat es nicht geklappt. Vielleicht ist er zu perfekt?", fragt sich Mama Lina (62). "Er muss von seinem hohen Ross mal runter. Ich achte nicht auf den Po, die Brüste, Haare oder Tätowierungen. Wir wollen ihm dabei helfen, dass es auch viele hübsche Frauen gibt, die anders ticken, als er meint", kündigt Mama Petra (57) an.

In der neuen ProSieben-Datingshow "Der Heiratsmarkt" nehmen Eltern die Partnerwahl für ihre Single-Kinder in die Hand und suchen das perfekte Match auf dem ProSieben-Heiratsmarkt.

Am Donnerstag, 10. August 2023, um 20:15 Uhr gibt Moderatorin Annemarie Carpendale das Startsignal: "Der Markt ist eröffnet!"

Es funkt, es knistert, es knackst …

Die zwölf Singles auf dem ersten Heiratsmarkt hatten bisher noch kein Glück bei ihrer Partnerwahl. Klappt es jetzt mit der Hilfe ihrer Eltern und engsten Vertrauten?

Der erste Eindruck bei den frisch zusammengestellten Paaren: gemischt. "Bildhübsch, das ist total Jennys Geschmack", ist sich Oma Ursula (72) sicher. Jenny (29, Dresden) selbst findet:

Warum sich Mama und Oma für ihn entschieden haben, ist eine gute Frage! Jenny

Kandidatin Juliette (22) wiederum gesteht offen: "Normalerweise wäre das jetzt nicht mein Typ Mann. Meine Ansprüche sind auch sehr hoch. Aber ich muss mich endlich mal für was Neues öffnen."

Philipp (27) kommt dagegen gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: "Ihr wunderschönes Gesicht, ihre fantastischen Augen, ihre schönen Haare, dazu noch dieser trainierte Körper. Sie hat eine schöne große Oberweite, absoluter Knackhintern. Also ich glaube schon, das wird sehr, sehr gut harmonieren."

Doch auch wenn die anfängliche Euphorie die Singles strahlen lässt – die ersten Wolken ziehen bereits auf: Denn beim Thema Familienplanung gehen ihre Meinungen teils stark auseinander …

Und für zwei potenzielle Partner:innen und ihre Angehörigen ist nach dem ersten Markt schon wieder Schluss bei "Der Heiratsmarkt".

Beweisen die Eltern ein glückliches Händchen und verlieben sich die neu zusammengeführten Paare auf den ersten Blick? Knistert es auf den zweiten Blick? Oder funkt es selbst auf den dritten Blick nicht?

"Der Heiratsmarkt" – ab dem 10. August 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn

+++ Update, 1. August 2023 +++

Jenny hat Mutter Simone und Oma Ursula dabei!

Jenny will bei "Der Heiratsmarkt" endlich den Travelmate fürs Leben finden © ProSieben / Richard Hübner

Gleich drei Generationen an taffen Frauen lernen wir bei "Der Heiratsmarkt"-Kandidatin Jenny kennen. Denn die gebürtige Dresdnerin bringt nicht nur ihre Mutter Simone (52), sondern auch ihre Großmutter Ursula (72) mit. Bei so viel Weisheit und guten Ratschlägen kann doch kaum etwas schiefgehen, oder? Lies hier das komplette Interview mit Jenny!

+++ Update, 31. Juli 2023 +++

Langzeit-Single Jay Jay will endlich die große Liebe finden

Jay Jay will sein langjähriges Single-Dasein bei "Der Heiratsmarkt" ein für alle Mal beenden. © ProSieben / Richard Hübner

Kandidat Jay Jay ist seit zwölf Jahren Single. Diesen Umstand möchte er nun bei "Der Heiratsmarkt" beenden. Wie? Ganz einfach: Dieses Mal lässt der Kölner Vertriebler Cousin Samet und dessen Frau Mine entscheiden, welche Partnerin für ihn infrage kommt. Im Interview verrät Jay Jay, wie seine Traumfrau aussieht und was für ihn ganz klare No-Gos wären.

+++ Update, 27. Juli 2023, 13 Uhr +++

Ornella spricht über ihren Traummann

Der "Heiratsmarkt": Ornella mit ihren zwei Begleiterinnen Gabriela (links) und Jessica (rechts) © ProSieben/Richard Hübner

Im exklusiven Interview spricht "Der Heiratsmarkt"-Kandidatin Ornella erstmalig über ihre Erwartung an die völlig neue Datingshow und verrät, wie ihr perfekter Mann auszusehen hat.

+++ Update, 27. Juli 2023, 8 Uhr +++

Das sind die ersten Teilnehmer:innen

Das sind Philipp und Juliette: Werden sie bei "Der Heiratsmarkt" ein Paar? © ProSieben / Richard Hübner

Sie hatten kein Glück in der Liebe. Deshalb überlassen sie die Wahl ihrer zukünftigen Partnerin oder ihres Partners ihren Liebsten. Das sind die Kandidat:innen von "Der Heiratsmarkt". Hier geht es zum Überblick.

+++ Ursprüngliche Meldung, 19. Juli 2023 +++

"Der Heiratsmarkt": Alle Sendezeiten im Überblick

Annemarie Carpendale moderiert bei "Der Heiratsmarkt". © prosieben / Richard Hübner

Das neue Dating-Format "Der Heiratsmarkt" ist ab dem 10. August 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben, Joyn und im Livestream zu sehen. Alle Infos zu Sendeterminen, Sendezeiten und Wiederholungen zum "Heiratsmarkt" findest du hier.

So läuft der Heiratsmarkt ab

Sie wollen nur das Beste. Und sie wissen natürlich, wer der oder die Beste für ihre Tochter oder ihren Sohn ist: Eltern! Deshalb nehmen sie jetzt die Partner:innenwahl für ihren erwachsenen Nachwuchs in die Hand. Auf dem "Heiratsmarkt" im sommerlichen Urlaubsflair Kroatiens preisen sie ihre:n Tochter oder Sohn anderen Eltern an und verschaffen sich selbst einen Überblick über das Angebot an Singles, um endlich die oder den Richtige:n für das eigene Kind zu finden.

Die Auserwählten und ihre Familienmitglieder ziehen dann alle zusammen für einige Tage gemeinsam unter ein Dach. Dort hat das frisch zusammengeführte Paar Gelegenheit, sich unter der strengen Beobachtung der Angehörigen näher kennenzulernen und im besten Fall näherzukommen. Bis die Familien beim nächsten "Heiratsmarkt" vielleicht wieder komplett neu gemischt werden …

Annemarie Carpendale ist Moderatorin

Die Moderation des "Heiratsmarkts" übernimmt keine Geringere als Annemarie Carpendale. Sie reist mit den Kandidat:innen auf die kroatische Insel Hvar und berichtet vor Ort.

Beweisen die Begleiter:innen ein glückliches Händchen bei der Partner:innenwahl? Welche Überraschungen erwartet die Familien beim Zusammenleben? Finden sie die Liebe des Lebens für ihren Nachwuchs?

"Der Heiratsmarkt" siehst du ab 10. August immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben, Joyn und im Livestream.