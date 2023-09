"Der Heiratsmarkt": Das waren die Kandidatinnen und Kandidaten der Dating-Show

Das Wichtigste in Kürze Sie hatten bisher kein Glück in der Liebe. Jetzt sollten es Freund:innen und Verwandte richten und die große Liebe für sie finden: Das waren die Kandidatinnen und Kandidaten von "Der Heiratsmarkt".

Welche Kandidat:innen zusammen sind und wer die Show bereits verlassen musste, erfährst du hier.

"Der Heiratsmarkt" lief immer donnerstags auf ProSieben. Alle ganzen Folgen kannst du im Nachgang bei Joyn ansehen.

Alle Infos findest du in unserem Newsticker, die Sendezeiten findest du wiederum hier.

Auf der Suche nach der großen Liebe: Das waren die Kandidatinnen und Kandidaten bei "Der Heiratsmarkt".

Diese Singles bekommen Hilfe bei der Partner:innenwahl

Sie wollen nur das Beste. Und sie wissen natürlich, wer der oder die Beste für ihre Tochter oder ihren Sohn ist: die Eltern! Deshalb nehmen sie jetzt die Partner:innenwahl für ihren erwachsenen Nachwuchs in die Hand. Hier erfährst du, wer die Kandidatinnen und Kandidaten für den ersten "Heiratsmarkt" sind.

Celine: Die strahlende Studentin

Sie nimmt bei "Der Heiratsmarkt" teil: Celine (22). © Der Heiratsmarkt / Richard Hübner

In Sachen Dating und Beziehung hat die 22-Jährige noch keinerlei Erfahrungen gemacht. Ihr Herz gehört dem Sport und der Insel Mallorca, die für Celine eine zweite Heimat ist. Das soll sich aber nun mit einem passenden Partner ändern. Papa Guido hat hohe Ansprüche an den künftigen ersten Freund seiner Tochter. Die Studentin verlässt sich beim "Heiratsmarkt" voll und ganz auf sein Urteil.

"Der Heiratsmarkt" bietet mir die Chance, den Partner für mein Leben zu finden. Celine

Die wichtigsten Daten zu Celine

22 Jahre alt

Grundschullehramt-Studentin aus Remscheid

Ihr Leben lang Single

Begleitpersonen: Vater Guido (55) und Schwester Michelle (19)

Lukas: Der sportliche Kinderpfleger

Er nimmt bei "Der Heiratsmarkt" teil: Lukas (23). © Der Heiratsmarkt / Richard Hübner

Ein eigenes Zuhause, Vollzeitjob als Kinderpfleger und sportlicher Alleskönner … Im Leben hat der 23-Jährige vieles richtig gemacht, nur mit der Liebe hat es bisher nicht funktioniert. Lukas ist auf dem "Heiratsmarkt" bereit für neue Erfahrungen und auf der Suche nach einer Partnerin, die seine vielseitigen Interessen teilt. Als Party-Tier würde er sich nicht zwingend bezeichnen, dafür verbringt er die Abende nur zu gern gemütlich auf der Couch.

Meine perfekte Partnerin sollte ehrlich, offen und transparent sein. Lukas

Die wichtigsten Daten zu Lukas

23 Jahre alt

Kinderpfleger aus Hückelhoven

Single seit drei Jahren

Begleitpersonen: Mutter Loreen (42) und Zwillingsbruder Phillip (23)

Liya: Die verzweifelte Künstlerin

Liya kommt in Folge 3 von "Der Heiratsmarkt" dazu. © ProSieben/Richard Hübner

Kunst, Kunst, Kunst: Für Liya ist Kunst ihr Leben, was auch ihre legendären Vulva-Gemälde zeigen. Sie ist offen, laut und direkt, doch Männer wollen immer nur "das Eine" von ihr. Aber warum? Die 32-jährige trotzt Vorurteilen und beweist, dass sie mehr als das Klischee ist. Sie ist auf der Suche nach ihrem persönlichen Beschützer und dabei sehr wählerisch. Ob Liya das ablegen kann und endlich ihren Traummann findet?

Man sagt auch, ich wäre verrückt. Liya

Die wichtigsten Daten zu Liya

33 Jahre alt

Künstlerin aus Hannover

Single seit neun Jahren

Begleitpersonen: Cousine Evi (34) und Freund Stefan (53)

Julius: Die ungezügelte Flirt-Maschine

Er nimmt bei "Der Heiratsmarkt" teil: Julius (23). © Der Heiratsmarkt / Richard Hübner

Er genießt sein Singleleben in vollen Zügen. Doch jetzt ist Julius wieder auf der Suche nach etwas Festem. Um das Herz des 24-Jährigen zu erobern, muss eine Frau jedoch sehr überzeugend sein. Als echtes Party-Tier geht er gern an seine Grenzen - und darüber hinaus? Julius ist eine wahre Flirt-Maschine und hat keinerlei Scheu, den ersten Schritt zu machen. Ist er bereit, seine One-Night-Stands gegen eine feste Beziehung einzutauschen? Kann der Womanizer seiner zukünftigen Partnerin treu bleiben?

Meine Schwester ist wie mein großer Bruder. Julius

Die wichtigsten Daten zu Julius

24 Jahre alt

Customer Success Manager aus München

Single seit sieben Monaten

Begleitpersonen: Schwester Alena (34) und Freund Flocke (24)

Stella: Die Party-Queen

Sie nimmt bei "Der Heiratsmarkt" teil: Stella (24). © Der Heiratsmarkt / Richard Hübner

Die 24-jährige Stella hat eine unschuldige, kindliche Seite, neigt zu spontanen Handlungen und ist immer unterwegs - egal ob auf Reisen oder Partys. Ihre letzten Beziehungen hatte sie mit deutlich älteren Partnern - davon lässt Stella inzwischen lieber die Finger. Mit ihrem strahlenden Lächeln zieht sie Männer schnell in ihren Bann.

Doch wenn sie sich im Date wieder in Details verliert, wird es den Männern genauso schnell langweilig. Dafür hält ihre Freundin Lina immer zu ihr. Die beiden sind einfach unzertrennlich. Ein Partner, der diese enge Bindung nicht akzeptiert, hat bei ihr nichts zu suchen. Ob das den Männern gefällt?

Ich hab immer einen Witz auf Lager. Stella

Die wichtigsten Daten zu Stella

24 Jahre alt

Recruitment Consultant aus Düsseldorf

Single seit eineinhalb Jahren

Begleitpersonen: Schwester Oksana (39) und Freundin Lina (26)

Juy: Der bodenständige Genforscher

Er nimmt bei "Der Heiratsmarkt" teil: Juy (22). © Der Heiratsmarkt / Richard Hübner

Bodenständig, ruhig, mutig: Das ist Juy. Sein Ziel? Die Liebe und eine Partnerin für eine gemeinsame Familie finden. Er selbst bezeichnet sich als "Koch für Fruchtfliegen", die er zur Genforschung einsetzt. Die Zukunftspläne des 22-Jährigen lesen sich wie eine Checkliste: gute finanzielle Basis schaffen als zukünftiger Spezialist im Reha-Sport für Senioren. Eine Frau fürs Leben finden. Und vor Vollendung seines 28. Lebensjahrs das erste Mal Vater werden. Ob seine Begleiterinnen auf dem #Heiratsmarkt die Richtige für ihn finden?

Ich habe den Wunsch nach einer Familie Juy

Die wichtigsten Daten zu Juy

22 Jahre alt

Biologisch-technischer Assistent aus Hannover

Single seit fünf Jahren

Begleitpersonen: Mutter Bianca (50) und Schwester Jayna (19)

Jule: Die selbstbewusste Klischeebrecherin

Jule ist beim zweiten Heiratsmarkt dabei. © ProSieben

Sie hat ein starkes Auftreten, aber einen weichen Kern. Sie bricht Klischees, fährt schnelle Autos und ist bereit für Abenteuer. Hinter der rauen Schale verbirgt sich ein geschützter Kern, sie hat bereits viel erlebt. Zu ihren bisherigen beiden Beziehungen sagt sie:

Männer haben Angst vor mir. Jule

Die wichtigsten Daten zu Jule

23 Jahre alt

Bürokauffrau und selbstständig mit eigenem Kosmetikstudio aus Aachen

Single seit einem Jahr

Begleitpersonen: Mutter Domi (47) und Vater Robert (49)

Kevin: Der anspruchsvolle Hundeliebhaber

Kevin ist beim zweiten Heiratsmarkt dabei. © ProSieben

Der 29-jährige Kevin ist eine sehr einfühlsame und charmante Person. Er verzaubert die weiblichen Begleitpersonen und beeindruckt die Väter mit seinem handwerklichen Geschick. Für Kevin ist seine Außenwirkung wichtig, zudem bezieht er bei wichtigen Entscheidungen immer seine beste Freundin Johanna mit ein. Johanna sucht für Kevin eine selbstbewusste Partnerin, die weiß, was sie vom Leben will und sich selbst reflektiert hat.

Meine perfekte Partnerin ist positiv, humorvoll, hat eine aufgeschlossene, lockere Art und achtet auf ihr Umfeld. Kevin

Die wichtigsten Daten zu Kevin

29 Jahre alt

Unternehmer aus Pforzheim

Single seit drei Jahren

Begleitpersonen: Beste Freundin Johanna (22) und Mutter Anke (57)

Ornella: Die kreative Abenteurerin

Sie nimmt bei "Der Heiratsmarkt" teil: Ornella (26). © ProSieben / Richard Hübner

Ornella strotzt vor Kreativität: Nicht nur in ihrem Job im Marketing kann sich die 26-Jährige auf ihren Einfallsreichtum verlassen, auch beim Zeichnen und Tätowieren erweckt sie ihre Ideen leidenschaftlich gern zum Leben. Ob sie auf ihrem Wakeboard die Wellen bezwingt oder an tropischen Stränden die Seele baumeln lässt - die Interessen der Heilbronnerin sind so vielseitig wie ihr Traummann: die perfekte Mischung aus dem lieben Kerl von nebenan und verführerischem Bad Boy.

Egal welche Männer es geben wird, das wird eine absolut geile Erfahrung! Ornella

Die wichtigsten Daten zu Ornella

26 Jahre alt

Assistentin im Onlinemarketing aus Heilbronn

Single seit acht Jahren

Möchte in den nächsten zwei Jahren Kinder

Begleitpersonen: Mama Gabriela (50) und Freundin Jessica (20)

Philipp: Der Fitness liebende Muttersohn

Er nimmt an "Der Heiratsmarkt" teil: Philipp (27). © ProSieben / Richard Hübner

Mit seiner Leidenschaft für Sport und Fitness rockt der 27-jährige Philipp nicht nur das Fitnessstudio, sondern auch die Tanzflächen seiner Heimatstadt Bad Segeberg. Der selbstbewusste Personal Trainer liebt es, bis in die frühen Morgenstunden zu feiern und zu flirten, was das Zeug hält. Nach zwei Jahren des ausschweifenden Singlelebens möchte Philipp bei "Der Heiratsmarkt" nichts Geringeres, als die Liebe seines Lebens finden. Ob er bereit ist, seine wilden Nächte gegen die süße Liebe einzutauschen?

Ich möchte die Dame meines Lebens finden. Philipp

Die wichtigsten Daten zu Philipp

27 Jahre alt

Personal Trainer aus Bad Segeberg

Seit drei Jahren Single

Hatte bisher zwei Beziehungen

Begleitpersonen: Mutter Petra (57) und Vater Daniel (54)

Roaya: Die temperamentvolle Influencerin

Sie nimmt an "Der Heiratsmarkt" teil: Roaya (32). © ProSieben / Richard Hübner

Als Mental- und Job-Coach verhilft Roaya normalerweise eher anderen zu ihrem Glück. Nun will sie den Spieß umdrehen und legt ihre Suche nach einem Partner ganz in die Hände ihrer Mutter Parvaneh und ihrer besten Freundin Anna. Der Traum der 32-Jährigen: endlich wieder Schmetterlinge im Bauch spüren und eine eigene Familie gründen. Roaya hegt große Begeisterung für Astrologie und hat als Influencerin die aktuellsten Social-Media-Trends stets im Blick.

Ich möchte gern wieder Schmetterlinge im Bauch haben! Roaya

Die wichtigsten Daten zu Roaya

32 Jahre alt

Mental- und Job-Coach aus Berlin

Seit fünf Jahren Single

Hatte bisher vier Beziehungen, die sie in der Regel selbst beendete

War früher passionierte Boxerin und interessiert sich für Astrologie

Begleitpersonen: Mutter Parvaneh (66) und Freundin Anna (32)

Roman: Der sanfte Riese

Er nimmt an "Der Heiratsmarkt" teil: Roman (35). © ProSieben / Richard Hübner

Mit imposanten zwei Metern ragt Roman als größter Single bei "Der Heiratsmarkt" heraus. Der lebenslustige Kölner hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen und möchte für seine künftige Partnerin sowohl charmanter Verführer als auch verlässlicher Freund sein. Als Bundeswehroffizier ist er ein Meister der Disziplin und Strategie - den perfekten Schlachtplan für seine Partnerinnensuche konnte er in den letzten drei Jahren jedoch nicht entwickeln. Ob Papa Peter und Freund Sönke der Mission gewachsen sind?

Es ist ein großes Abenteuer! Und dann noch mit meinem Vater - ein tolles Erlebnis! Roman

Die wichtigsten Daten zu Roman

35 Jahre alt

Bundeswehroffizier aus Köln

Single seit drei Jahren

Hatte bisher eine feste Beziehung und ist bereits Vater

Roman ist 2,02 Meter groß

Begleitpersonen: Vater Peter (75) und bester Freund Sönke (33)

Juliette: Die Sportskanone, die weiß, was sie will

Sie nimmt an "Der Heiratsmarkt" teil: Juliette (22). © ProSieben / Richard Hübner

Wenn es darum geht, den Menschen in ihrer Umgebung so richtig einzuheizen, ist Juliette ein absoluter Profi - und das in vielerlei Hinsicht: Die 22-jährige Fitnesstrainerin leitet Wassergymnastik-Kurse, sorgt als DJ für ausgelassene Partystimmung und kann als ehemalige Cheerleaderin ganze Sporthallen zum Beben bringen. Einzig bei der Partnerwahl beweist die Leipzigerin bisher kein glückliches Händchen: Mit ihrer Schwäche für gutaussehende Bad Boys zieht sie immer die Falschen an. Bei "Der Heiratsmarkt" setzt sie nun alles auf die Menschenkenntnis von Vater Alex und Patenonkel Ali, die die potenziellen Partner der Leipzigerin genau unter die Lupe nehmen werden.

Ich bin es leid, verarscht zu werden! Juliette

Die wichtigsten Daten zu Juliette

22 Jahre alt

Fitnesstrainerin aus Leipzig

Seit vier Jahren Single

Hatte zwei richtige Beziehungen, fällt aber immer wieder auf die falschen Typen rein

War auf einer DJ-Schule, gibt aber auch gern Aqua-Fitness für Senioren

Begleitpersonen: Papa Alex (50) und Patenonkel Ali (47)

10:28 Uhr

Jay Jay: Der muskulöse Dauer-Single

Er nimmt an "Der Heiratsmarkt" teil: Jay Jay (33). © ProSieben / Richard Hübner

Als Jay Jay das letzte Mal in einer Beziehung war, kannte man den Begriff Swipe nur vom Zappen durch die Fernsehkanäle. Und ein Match gab es lediglich beim Tennis. Nach zwölf Jahren als Single startet der ehrgeizige Kölner nun einen ganz neuen Versuch, endlich die Eine zu finden. Überzeugen will er seine Herzensdame und ihre Familie mit seinem ausgeprägten Sinn für Mode und seinem muskulösen Körper, für den er täglich im Fitnessstudio trainiert. Auch wenn sich Jay Jay anfangs häufig schwertut, Vertrauen aufzubauen, ist er selbst ein absolut loyaler Familienmensch, der unbedingt mal Kinder möchte.

Ich möchte mit Samets und Mines Hilfe eine andere Sicht auf die Dinge bekommen. Jay Jay

Die wichtigsten Daten zu Jay Jay

33 Jahre alt

Selbstständiger im Vertrieb aus Köln

Seit zwölf Jahren Single, hatte davor drei ernsthafte Beziehungen

Trainiert jeden Tag 45 Minuten im Fitnessstudio

Begleitpersonen: Cousin Samet (24) und dessen Ehefrau Mine (25)

Jenny: Die lebensfrohe Weltenbummlerin

Sie nimmt an "Der Heiratsmarkt" teil: Jenny (29). © ProSieben / Richard Hübner

Jennys bisheriges Leben gleicht einem schillernden Kaleidoskop aus Freiheit, grenzenlosen Erfahrungen und faszinierenden Kulturen: Die 29-Jährige hat Abenteuerlust im Blut, erst kürzlich war sie auf Weltreise. Gleichzeitig sieht sich die Dresdenerin aber auch als Familienmensch und möchte sich langfristig in der Nähe ihrer Heimatstadt Plauen niederlassen. Von "Der Heiratsmarkt" erhofft sich die quirlige Weltenbummlerin, endlich einen Partner zu finden, der ihre Wünsche nach Abwechslung und nach einem Zuhause vereint.

Meine Familie ist eigentlich ganz anders als ich, aber wir lieben uns so sehr. Jenny

Die wichtigsten Daten zu Jenny

29 Jahre alt

Ernährungs- und Selbstliebe-Coach für Frauen

Single seit sechs Jahren

Kommt gebürtig aus Dresden

Begleitpersonen: Mutter Simone (52) und Oma Ursula (72)

Alex: Der professionelle Frauenversteher

Er nimmt an "Der Heiratsmarkt" teil: Alex (33). © Der Heiratsmarkt / Richard Hübner

Nach zweieinhalb Jahren als Single ist Alex bereit, mit der Hilfe seiner engsten Vertrauten die Liebe seines Lebens zu finden. Der 33-Jährige hat klare Vorstellungen, wenn es um seine Traumfrau geht: Sie muss wissen, was sie will, sollte kein Mauerblümchen sein und darf auch gern schon die ein oder andere Schönheits-OP hinter sich haben. Aber auch der gelernte Fahrzeuglackierer will seiner Zukünftigen etwas bieten: Als Escort und ehemaliger Barkeeper versteht es der Nürnberger wie kein Zweiter, die Wünsche seiner Herzensdame zu erfüllen. Doch kann er auch ihre Angehörigen für sich gewinnen?

Meine Freundin sollte kein Mauerblümchen sein, muss wissen, was sie will, und das gewisse Extra haben. Alex

Die wichtigsten Daten zu Alex

33 Jahre alt

Gelernter Fahrzeuglackierer, arbeitet aktuell als Escort in Nürnberg

Seit 2,5 Jahren Single, hatte zuvor eine dreijährige Beziehung

Begleitpersonen: Vater Gerd (67) und Freund Denis (28)

Folgende Singles mussten bereits die Koffer packen

Natalie: Die ehrgeizige Schlager-Queen

Sie nimmt an "Der Heiratsmarkt" teil: Natalie (29). © ProSieben / Richard Hübner

Die 29-jährige Natalie hat große Ambitionen: Ursprünglich gelernte Kauffrau, möchte sie sich nun ganz auf ihre Karriere als Schlagersängerin konzentrieren. Dafür wünscht sie sich einen Mann, der sie in ihrer Leidenschaft unterstützt und bedingungslos hinter ihr steht. Die Sängerin lebt ihr Leben in vollen Zügen und sorgt mit ihrer Energie und Lebendigkeit immer für gute Stimmung. Netflix and Chill? Nicht mit Natalie! Statt auf der Couch trifft man sie am Wochenende meist auf der Tanzfläche.

Mir fehlt ein Mann, der mich unterstützt und der mir Halt gibt, damit ich alles schaffen kann. Natalie

Die wichtigsten Daten zu Natalie

29 Jahre alt

Schlagersängerin aus Baden-Baden

Hatte fünf ernsthafte Beziehungen und war bereits verheiratet

Begleitpersonen: Cousine Vivienne (19) und Ex-Schwiegermutter Lina (47)

Pana: Der motorisierte Romantiker

Er nimmt an "Der Heiratsmarkt" teil: Pana (33). © ProSieben / Richard Hübner

Der 33-jährige Pana hat eine Leidenschaft, die sein Herz zum Rasen bringt: Motorradfahren. Freiheit, Adrenalin und Abenteuer sind wichtige Leitplanken im Leben des tätowierten Franken.

Ich habe schon viele verschiedene Typen Frauen gedatet, aber die Richtige war noch nicht dabei. Warum nicht hier? Pana

Aber Pana ist auch Familienmensch: Er ist stolzer Vater von zwei Söhnen und pflegt eine enge Beziehung zu seinen Eltern, deren liebevolle Ehe für ihn als Vorbild einer perfekten Partnerschaft dient. Mit ihrer Hilfe möchte Pana eine Partnerin finden, die ihn auf der aufregenden Reise durch die Kurven und Geraden des Lebens begleitet.

Die wichtigsten Daten zu Pana

33 Jahre alt

Gastronomischer Leiter in einem Hotel aus Öhringen

Seit zweieinhalb Jahren Single, war zuvor verheiratet

Hält sich fern von Frauen mit Sternzeichen Zwilling

Hat zwei Söhne

Begleitpersonen: Mutter Lina (62) und Vater Jannis (62)

Linda: Die anspruchsvolle Entdeckerin

Sie nimmt an "Der Heiratsmarkt" teil: Linda (35). © ProSieben / Richard Hübner

'Ich habe deinen Vater im TV kennengelernt' finde ich witziger als 'Ich habe deinen Vater bei Tinder kennengelernt'. Linda

Festival-Liebhaberin Linda brennt fürs Reisen: Ob in Australien, den USA, Mexiko oder auf den Fidschi-Inseln - überall auf der Welt hat die lebensfrohe Feinoptikerin bereits Abenteuer erlebt. Doch einen aufgeschlossenen Partner, der mit ihr zusammen den Globus bereist, sucht sie bereits seit sieben Jahren vergeblich. Mit ihrem lebhaften Wesen und ihrer herzlichen Art hofft die 35-Jährige, bei "Der Heiratsmarkt" endlich auf ihren Seelenverwandten zu treffen.

Die wichtigsten Daten zu Linda

35 Jahre alt

Feinoptikerin aus Tuttlingen

Single seit sieben Jahren

Drei bisherige Beziehungen: "Zwei waren A*löcher, einer zog nach München."

Begleitpersonen: Schwester Cindy (40) und Mutter Sabine (61)

Max: Der stylishe Familienmensch

Er nimmt an "Der Heiratsmarkt" teil: Max (25). © ProSieben / Richard Hübner

Für Unternehmer Max ist das Leben zu kurz, um es nur an einem Ort zu verbringen. Um seine eigenen Handtaschen zu verkaufen, ist er ständig unterwegs. Eine Ausnahme gibt es jedoch: Die Sonntage werden traditionell mit der Familie verbracht. Doch egal, ob in der Metropole Berlin oder im heimischen Neumünster: Stilsicher ist der 25-Jährige immer unterwegs. Oversized Hoodies, Baggy Jeans und hippe Mützen füllen den Kleiderschrank des Unternehmers, der viele seiner Klamotten selbst designt. Doch Max hat nicht nur die neuesten Trends im Blick, sondern auch eine klare Vision: Er möchte heiraten und eine große Familie mit vielen Kindern gründen.

Du weißt ja einfach nicht, was dich erwartet. Das ist eine echte Herausforderung. Max

Die wichtigsten Daten zu Max

25 Jahre alt

Unternehmer aus Neumünster

Möchte Kinder, da er selbst aus einer Großfamilie kommt

Seit zwei Jahren Single, hatte bisher zwei Beziehungen

Begleitpersonen: Schwestern Marieke (28) und Amelie (19)

"Der Heiratsmarkt" siehst du ab 10. August immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben, Joyn und im Livestream.