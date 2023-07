Alle News zum "Heiratsmarkt": Die Kandidat:innen stehen fest!

Das Wichtigste in Kürze "Der Heiratsmarkt" startet am 10. August auf ProSieben, Joyn und im Livestream.

Alle Infos und Entwicklungen zu Kandidat:innen und den Märkten findest du hier.

Moderatorin Annemarie Carpendale hat bereits ein ausführliches Interview zu "Der Heiratsmarkt" gegeben und die völlig neue Datingshow vorgestellt.

Wer matcht wen beim "Heiratsmarkt"? Verpass keine Entwicklung im exklusiven Newsticker.

+++ Update, 27. Juli 2023 +++

Ornella spricht über ihren Traumann

Im exklusiven Interview spricht "Der Heiratsmarkt"-Kandidatin Ornella erstmalig über ihre Erwartungshaltung an die völlig neue Dating-Show und verrät, wie ihr perfekter Mann auszusehen hat.

+++ Update, 27. Juli 2023 +++

Das sind die ersten Teilnehmer:innen

Das sind Philipp und Juliette: Werden sie bei "Der Heiratsmarkt" ein Paar? © ProSieben / Richard Hübner

Sie hatten kein Glück in der Liebe. Deshalb überlassen sie die Wahl ihrer zukünftigen Partnerinnen und Partner ihren Liebsten. Das sind die Kandidat:innen von "Der Heiratsmarkt". Hier geht es zum Überblick.

+++ Ursprüngliche Meldung, 19. Juli 2023 +++

"Der Heiratsmarkt": Alle Sendezeiten im Überblick

Annemarie Carpendale moderiert bei "Der Heiratsmarkt". © prosieben / Richard Hübner

Das neue Dating-Format "Der Heiratsmarkt" startet am 10. August 2023 um 20:15 Uhr auf ProSieben, Joyn und im Livestream. Alle Infos zu Sendeterminen, Sendezeiten und Wiederholungen zum "Heiratsmarkt" findest du hier.

So läuft der Heiratsmarkt ab

Sie wollen nur das Beste. Und sie wissen natürlich, wer der oder die Beste für ihre Töchter oder Söhne ist: Eltern! Deshalb nehmen sie jetzt die Partner:innenwahl für ihren erwachsenen Nachwuchs in die Hand. Auf dem "Heiratsmarkt" im sommerlichen Urlaubsflair Kroatiens preisen sie ihre:n Tochter oder Sohn anderen Eltern an und verschaffen sich selbst einen Überblick über das Angebot an Singles, um endlich die oder den Richtige:n für das eigene Kind zu finden.

Die Auserwählten und ihren Familienmitglieder ziehen dann alle zusammen für einige Tage gemeinsam unter ein Dach. Dort hat das frisch zusammengeführte Paar Gelegenheit, sich unter der strengen Beobachtung der Angehörigen näher kennenzulernen und im besten Fall näherzukommen. Bis die Familien beim nächsten "Heiratsmarkt" vielleicht wieder komplett neu gemischt werden …

Annemarie Carpendale ist Moderatorin

Die Moderation des "Heiratsmarkts" übernimmt keine Geringere als Annemarie Carpendale. Sie reist mit den Kandidat:innen auf die kroatische Insel Hvar und berichtet vor Ort.

Beweisen die Begleiter:innen ein glückliches Händchen bei der Partner:innenwahl? Welche Überraschungen erwartet die Familien beim Zusammenleben? Finden sie die Liebe des Lebens für ihren Nachwuchs?

"Der Heiratsmarkt" siehst du ab 10. August immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben, Joyn und im Livestream.