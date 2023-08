"Der Heiratsmarkt" - Keine Chemie zwischen Jay Jay und Jenny: "Optisch ist sie gar nicht mein Fall!"

Das Wichtigste in Kürze Jay Jay und Jenny sind eines von fünf Matches im ersten "Heiratsmarkt". Doch der gemeinsame Start in Kroatien verläuft mehr als ruckelig.

Haben Mama und Oma hier danebengegriffen? Influencer Jay Jay wird mit Selbstliebe-Coachin Jenny verkuppelt. Bereits bei der ersten Begegnung ist klar: Hier prallen zwei Welten aufeinander!

Ungeduld bei Jay Jay: "Meine Haare sitzen nicht mehr"

Sehnsüchtig wartet Jay Jay auf sein Blinddate Jenny in der kroatischen Finca. Man merkt dem muskulösen Single an, dass er förmlich auf heißen Kohlen sitzt. Beistand bekommt er in diesen zehrenden Minuten von seinen Begleitpersonen Samet und Mine sowie von Jennys Familie.

Ihnen gegenüber spricht das Male-Model offen seine Sorgen an: "Was, wenn die Person mich jetzt nicht catcht?" Oma Ursula versucht zu beruhigen: "Durchhalten!", lautet ihr Appell. Doch noch etwas anderes scheint dem 33-Jährigen keine Ruhe zu lassen: "Wo bleibt sie denn nur? Meine Haare sitzen nicht mehr!"

Diesen Hilfeschrei scheint Kandidatin Jenny auch von Weitem vernommen zu haben: Endlich steht sie vor der Villa, in der sie nun zum ersten Mal auf Jay Jay treffen wird.

Doch statt ihres Dates öffnet dessen Begleitung Samet die Tür. "Eigentlich hätte Jay Jay gleich aufspringen müssen", findet sie. Doch auch bei ihrem Match hält sich die Begeisterung in Grenzen.

"Da fragt man sich schon: Will ich hier gerade sein?"

"Optisch ist sie gar nicht mein Fall", stellt Jay Jay ernüchternd fest. Und auch Jennys Mutter ist klar: "Das war für beide jetzt nicht unbedingt das 'BAM!'."

Bei Sekt und Schnittchen versuchen sich die beiden ungleichen Kandidat:innen besser kennenzulernen. Gar nicht so einfach, wenn Freunde, Mama und Oma mit in der Runde sitzen. "Die Situation am Tisch war ehrlich gesagt sehr komisch", stellt Jay Jays Begleitung Samet fest.

Kandidatin Jenny versucht sich unterdessen einen Reim darauf zu machen, weshalb die Wahl ausgerechnet auf Jay Jay fiel.

Warum sich Mama und Oma für ihn entschieden haben, ist eine gute Frage! Jenny

Der Influencer und die Selbstliebe-Coachin

"Was machst du eigentlich beruflich?", will Jay Jay von seinem Match wissen. Mit der Antwort "Ernährungs- und Selbstliebe-Coachin" kann er erst mal nicht viel anfangen. "Ich helfe Frauen dabei, wieder ein gesundes Selbstwert- und Körpergefühl zu entwickeln", erklärt Jenny.

Daraufhin druckst der Muskelprotz zunächst etwas herum. "Ich bin selbstständig. Mache nebenher aber auch noch ein bisschen was auf Instagram. Also eigentlich genau das, was du nicht so gern siehst", schlussfolgert er.

Obwohl Jenny versucht zu widersprechen, setzt Jay Jay nach: "Ich will immer top aussehen. Aber man ist nicht immer perfekt". Ein Fall für Selbstliebe-Coachin Jenny? Vielleicht matchen die zwei ja doch noch auf unerwarteter Ebene.

Möglich wär's! Stünde da nicht die erste heiße Single-Party bevor ...

