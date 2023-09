"Der Heiratsmarkt": Für Juliette geht Jay Jay auf die Knie!

Das Wichtigste in Kürze Ihr Weg zueinander ist mit Stolpersteinen und Umwegen gepflastert. In Folge 5 wirken Jay Jay und Juliette jedoch wie ein eingespieltes Team. Da macht Vater Alex direkt Ernst: Er will einen Heiratsantrag von dem Muskelprotz sehen.

"Nach vier Tagen Kennenlernen heiraten wir natürlich sofort!" In Folge 5 von "Der Heiratsmarkt" wirken Jay Jay und Juliette bereits wie ein eingeschweißtes Team. Obwohl Juliettes Vater Alex bisher seine Bedenken mit dem Muskelprotz hatte, will er nun Nägel mit Köpfen machen: Er erwartet einen Heiratsantrag für seine Tochter.

Wie gut kennen sie sich wirklich? Ihre Verbindung wird auf die Probe gestellt

Diese Challenge soll beweisen, wie nahe sich Jay Jay und Juliette wirklich stehen. Wie viel konnten sie innerhalb der kurzen Zeit über den jeweils anderen lernen? Das wollen die Familien nun in Erfahrung bringen.

Hat Juliette wirklich die richtige Wahl getroffen? Oder hätte sie doch bei Sunnyboy Philipp bleiben sollen? Dieser wäre jedenfalls nicht abgeneigt.

Rücken an Rücken muss das Liebespaar persönliche Fragen über den jeweils anderen richtig beantworten. "Mal sehen, ob wir am Ende noch immer lachen werden", brummt Vater Alex. Ihm steckt die Auseinandersetzung mit dem Lover seiner Tochter noch immer in den Knochen.

Doch entgegen seiner Erwartungen meistert das Paar die Challenge mit Bravour. Von der Augenfarbe, über Lieblingskaffee bis hin zu Snack-Vorlieben: Jay Jay und Juliette scheinen sich genauestens zugehört zu haben.

Sogar Vater Alex scheint überzeugt:

Jay Jay hat auf jeden Fall im Ansehen gewonnen! Alex

Da kommt Alex sogleich eine Idee.

"Ich hoffe, das ist ein Scherz": Damit haben Jay Jay und Juliette nicht gerechnet

Juliettes Vater Alex und Patenonkel Ali führen was im Schilde: Sie sehen, dass sich Juliette und Jay Jay immer näher kommen, wollen aber nicht alles dem Schicksal überlassen. "Wir wollen sehen, wie es ist, wenn die Sache ernst werden würde", verkündet Alex verheißungsvoll.

Nichts ahnend werfen sich die frisch Verknallten auf Alex' Geheiß in Schale und werden von einem geschmückten Altar überrascht. "Ich glaube, das ist ein Scherz, aber der Gedanke ist schon beängstigend", gesteht Jay Jay etwas beunruhigt.

"Wir wollen sehen, wie ihr eure Hochzeit planen würdet", erklärt Juliettes Vater verschmitzt. Vom Kuchen, übers Hochzeitskleid bis hin zu den Ringen soll das Paar ihre Traumhochzeit beschreiben. Doch das reicht Papa Alex noch lange nicht.

"Der Ar*** ging mir auf Grundeis"

"Jetzt will ich aber mal einen Hochzeitsantrag sehen", verlangt Alex schließlich. Etwas unbeholfen geht Jay Jay vor Juliette auf die Knie. "Dieser Moment war einfach total komisch", gibt die unverhoffte Braut zu.

Doch ehe Jay Jay ernsthaft um die Hand seiner Angebeteten fragen kann, geht Alex dazwischen: "Okay, stopp! Das reicht."

"Der Ar*** ging mir echt auf Grundeis", verrät Juliettes Papa später im Interview. Dennoch hat Jay Jay seine Sache gut gemacht, findet er.

Zum Thema Hochzeit findet Jay Jay klare Worte: Er brauche das alles nicht. "Das Wichtigste sind doch nur wie beide oder?", säuselt er Juliette ins Ohr. Für den Ernstfall wären sie jedenfalls gewappnet.

Ob Jay Jay und Juliette auch im Privaten ein Traumpaar werden, erfährst du im Finale von "Der Heiratsmarkt" am Donnerstag, 14. September 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.