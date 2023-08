Das Wichtigste in Kürze Sie sind endlich ein Paar, doch Jay Jay scheint es sich mit Juliettes Familie direkt zu verscherzen. Seine Eifersucht bringt Vater Alex in Folge 4 zum Kochen.

"Meine Frau muss wissen, wie sie sich zu verhalten hat": Mit derartigen Aussagen macht sich Muskelprotz Jay Jay alles andere als beliebt bei Juliettes Familie. Obwohl der Single-Mann endlich mit seiner Wunschdame verkuppelt ist, fährt er direkt eine heftige Eifersuchtstour. Das stinkt Vater Alex gewaltig. Die Situation eskaliert.

"Ich bin bereit zu streiten": Vater Alex nimmt Jay Jay ins Visier

Ihr Weg zueinander war mit Umwegen und Skandalen gepflastert: Bereits seit Folge 1 sind Jay Jay und Juliette absolut begeistert voneinander. Doch bei "Der Heiratsmarkt" entscheiden nicht die Singles, sondern deren Familien und Freunde darüber, wer sich kennenlernen darf und wer nicht. Eine Achterbahn der Gefühle - insbesondere für Juliettes Ex-Match Philipp, der seinen Verlust kaum ertragen kann.

In Folge 3 finden Jay Jay und Juliette dann endlich zueinander. Sie nutzen die Gelegenheit, gemeinsam nach der Single-Party zu übernachten. Sie bitten ihre Familien, ihrem Glück beim nächsten Heiratsmarkt eine Chance zu geben.

Doch Juliettes Vater Alex ist skeptisch:

Er entspricht genau dem Typ Mann, der dich verletzt hat. Alex zu Tochter Juliette

Dennoch entscheidet sich ihre Familie dafür, dem Ganzem eine Chance zu geben und Jay Jay und Juliette ziehen gemeinsam in eine Villa. "Es wird Reibungspunkte geben. Aber ich bin bereit zu streiten", versichert Alex händereibend.

Jay Jay lässt den Macho raushängen

"Endlich bist du bei mir!" Obwohl Jay Jay mit seiner Juliette endlich rundum glücklich zu sein scheint, spukt dem Single eine Sache im Kopf herum: Der bevorstehende Partyabend. "Wenn da jemand mit dir reden will, könnte ich das nicht akzeptieren", spricht Jay Jay seine Sorgen gegenüber Juliette offen aus.

"Das ist so was wie ein kleiner Test. Meine Frau sollte wissen, wie sie sich zu verhalten hat." Bei solchen Aussagen raucht vor allem einem der Kopf: Juliettes Vater Alex kommt mit Jay Jays Macho-Art so gar nicht zurecht:

Thema Gleichberechtigung: Beide Partner sollten sich mit Respekt behandeln. Alex

"Das f**kt mich unnormal ab, wenn so jemand mit dir redet": Eifersucht auf der Single-Party

Auch in Folge 3 steht wieder ein Partyabend an, auf dem sich die Singles einmal unbeobachtet gegenseitig beschnuppern können. Doch Jay Jay denkt gar nicht daran, Juliette aus den Augen zu lassen. Er hält sie durchgehend umklammert und achtet darauf, dass insbesondere einer sieht, was vor sich geht.

"Zuckerwatte hat genau gesehen, dass sie mir gehört", berichtet Jay Jay nach der Party stolz. Mit "Zuckerwatte" ist Juliettes Ex-Match Philipp gemeint, der noch immer nicht ganz über sie hinweg zu sein scheint.

Doch nicht nur Philipp scheint dem Macho ein Dorn im Auge zu sein. Auch der Smalltalk-Versuch von Neuzugang Julius geht ihm gehörig gegen den Strich. "Wenn du in meiner Gegenwart so mit jemandem sprichst, nervt mich das einfach", platzt es am Abend in der Villa aus ihm heraus.

Juliette ist sich jedoch keiner Schuld bewusst, ihr Vater Alex fährt aus der Haut. "Du bist sehr aggressiv und besitzergreifend", wirft er Jay Jay vor. Die Situation eskaliert.

"Schlüssel abgeben und fertig": Will Jay Jay wirklich alles hinschmeißen?

"Wären wir draußen gewesen, hättest du nicht so mit meiner Tochter gesprochen! Das kann ich dir aber sagen", brüllt Alex fast. Jay Jay lässt sich weiter reizen und reagiert nur noch aggressiver auf Alex' Versuch, seine Tochter zu beschützen.

Juliettes Patenonkel schafft es schließlich, die Situation zu entschärfen, dennoch scheint die Stimmung in der Villa endgültig gekippt zu sein.

Wieder einmal sitzt Juliette weinend nach einer Party allein auf der Terrasse. Jay Jays Cousin sucht unterdessen das Gespräch:

Warum willst du unbedingt böses Blut? Samet zu Cousin Jay Jay

"Ich fühle mich einfach komplett gef**kt. Ich hab darauf keinen Bock mehr. Schlüssel abgeben und fertig." Seine überstürzte Entscheidung lässt Juliette ratlos zurück.

Sie weiß sich nicht mehr zu helfen: "Wenn er mir weiterhin null vertraut, kann das auch keine Beziehung werden." Jay Jay zieht sich in dieser Nacht auf die Couch zurück und lässt seine angebliche Traumfrau allein im gemeinsamen Bett schlafen.

"Ich habe vieles falsch gemacht": Jay Jay rudert zurück

Die Erleuchtung scheint über Nacht zu kommen: Am nächsten Morgen schnurrt Jay Jay plötzlich wie ein zahmes Kätzchen. "Tut mir leid wegen gestern. Ich habe vieles falsch gemacht. Vielleicht bin ich doch eifersüchtiger, als von mir gedacht", gesteht sich Jay Jay gegenüber Alex ein.

Doch Juliettes Vater traut dem Macho noch immer nicht so recht über den Weg, schätzt dessen Entschuldigung jedoch durchaus wert: "Du hast keine Tochter. Sie ist mein Ein und Alles und ich will nicht, dass sie verletzt wird!"

Wird Jay Jay tatsächlich sein Wort halten und versuchen, einen besseren Eindruck gegenüber Alex und Ali zu machen? Oder ist es bereits zu spät und Juliettes Familie gibt den Schlüssel zur gemeinsamen Villa wieder zurück?

