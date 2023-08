Das Wichtigste in Kürze In der Auftaktfolge hatte Pana Roaya gebeichtet, dass er keine Kinder mehr bekommen kann. Die 32-Jährige war darauf schwer bestürzt. Nun erwartet den Gastronom die Aussprache mit Roayas Eltern. Ob das gutgehen kann?

So nah und doch so fern. Gefühlt waren Roaya und Pana lange Zeit ein Traumpaar bei "Der Heiratsmarkt". Dann kam die entscheidende Beichte - und das Paar scheitert an der Kinderfrage. Am Ende bleibt die traurige Gewissheit, dass es so für das Paar nicht weitergehen kann …

Roaya und Pana: Kommt nach der Beichte der baldige Abschied?

In Folge 1 kriselte es zwischen Pana und Roaya bereits gewaltig - und das trotz Traumstart! Wie es dazu kam? Während Roaya für die kommenden Jahre fest mit Kindern rechnet, hat Pana seine Kinderplanung bereits abschlossen. Er kann nach einer Vasektomie schlichtweg keinen Nachwuchs mehr bekommen. Seine Beichte sollte sich als wahrliche Hiobsbotschaft für Roaya entpuppen. Doch wie geht es nun für das Paar weiter, das anfangs im siebten Himmel schwebte?

Pana bekommt die Quittung

In Folge 2 wartet auf Pana die Aussprache mit Roayas Begleiterinnen. Schon bei der Begrüßung wird klar, dass Mutter Parvaneh und Freundin Anna ein Hühnchen mit Pana zu rupfen haben - und das wird direkt deutlich. "Ich würde mich an deiner Stelle nicht so freuen", eröffnet Anna das Gespräch, als der Gastronom die beiden trotz des schweren Themas lächelnd begrüßt. "Schön, euch zu sehen", antwortet der 33-Jährige lässig und ignoriert die Provokation zunächst.

Tränen bei Roaya und Parvaneh als Auslöser

Dann wird die Kritik der Begleiterinnen an Pana konkreter. Die gesamte Diskussion über Roayas Kinderwunsch sei einfach schiefgelaufen. Parvaneh stellt klar: "Als Mutter möchte man das nicht sehen." Verständlich, schließlich heulte Roaya nach Panas Beichte Rotz und Wasser - und zwar so sehr, dass sich am Ende Mutter Parvaneh anstecken ließ und selbst die Taschentücher zücken musste.

"Der Heiratsmarkt": Eine Mutter spricht Tacheles

Die 66-Jährige wirkt jetzt etwas offener gegenüber Pana. "Ich hätte mir gewünscht, dass du auf sie zugegangen wärst und ein Gespräch gesucht hättest." Man hätte in so einem schwierigen Moment etwas sensibler sein können. Der zweifache Vater gibt sich geläutert und stimmt Roayas Mutter zu: "Ich kann damit nicht so gut umgehen, wenn es anderen Menschen schlecht geht oder sie weinen - vor allem, wenn ich daran schuld bin." Zukünftig will er sich das zu Herzen nehmen und Themen ansprechen - selbst in schwierigen Situationen.

Fieser Abschied nach der Abrechnung

Am Ende gibt es zwar Abschiedsdrücker zwischen den drei Gesprächspartner:innen, Roayas Freundin Anna lässt aber direkt durchblicken, wie es ihre derzeitige Meinung zu Pana ist: "Auf Nimmerwiedersehen", murmelt die Berliner Radiomoderatorin lachend. Wie ernst sie das meint, kann man höchstens mutmaßen. Dass ihr Wunsch schon bald in Erfüllung gehen wird, kann die 31-Jährige zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen …

Eine tränenreiche Entscheidung

Am Abend müssen die Begleitpersonen von Pana und Roaya entscheiden, ob das Paar zusammenbleiben soll oder die Karten auf dem Heiratsmarkt neu verteilt werden. Für alle Beteiligten ist die Sache klar: Nur eine Trennung kann helfen. Parvaneh bringt es auf den Punkt: Das Kinderthema sei demnach für beide von so hoher Relevanz und die Standpunkte so verschieden, dass es keinen anderen Ausweg gebe. Auch wenn es schmerzt, sei das die einzig richtige Entscheidung, versichert die 66-Jährige. Trotzdem weint am Ende das halbe Wohnzimmer.

Ey, alle am Flennen! Roaya

Ein Abschied kommt selten allein

Annas Wunsch geht in Folge 2 unverhofft in Erfüllung. Weil Pana die Wiederwahl beim zweiten Heiratsmarkt nicht schafft und auf dem letzten Platz landet, muss der Gastronom die Show noch in der gleichen Woche verlassen. Die ganze Story liest du hier.

Roaya und Pana - Das (fasst) perfekte Paar

Tränenmeer bei Roaya. Nach einer folgenschweren Beichte von Pana steht die junge Liebe auf der Kippe. © ProSieben

vDie Mental- und Job-Coachin ist nicht nur von Panas Größe beeindruckt, sondern von dessen gesamtem Erscheinungsbild.

Optisch gesehen wirklich voll ins Schwarze getroffen! Roaya

Differenzen bei der Kinderplanung stören den Kennenlern-Abend

Die anfängliche Euphorie wirkt leicht getrübt, als es am späteren Abend erstmalig um das Thema Nachwuchs geht. Roaya äußert gegenüber Paya einen klaren Kinderwunsch, während der zweifache Vater seine Kinderplanung eher als abgeschossen betrachtet. "Das ist natürlich schwierig", gesteht die 32-Jährige. Auf Nachfrage erklärt Paya seine Einstellung: "Ich habe bereits zwei gesunde [Kinder], das passt." Scheint, als stände der Entschluss für den 33-Jährigen fest. Roaya wirkt jedenfalls enttäuscht. Ob das Thema zum ersthaften Problem für die beiden werden kann?

Knisterstimmung bei Roaya und Pana

Denn als Paar geben die beiden eigentlich ein außerordentlich gutes Match ab. Das muss sich auch Roaya eingestehen: "Es fühlt sich so, als würden wir beide uns schon jahrelang kennen", erzählt die Berlinerin im Interview. Auch die erste gemeinsame Nacht verläuft vielversprechend. Roaya wirkt, als wäre sie ziemlich happy.

Er ist schon echt … er ist ein toller Typ! Roaya über Pana

Pana, das heimliche Massage-Talent

Auch Pana scheint mehr als zufrieden: "Wir sind schon sehr touchy miteinander und das ist schön. Der Vibe ist da und wir sind auf einer Wellenlänge", äußerst sich der Gastronom begeistert. Spätestens bei der gemeinsamen Massage wirken die beiden wie im siebten Himmel. "Es ist alles total stimmig zwischen uns beiden. Wir sehen optisch super aus, verstehen uns charakterlich. Unsere Familien verstehen sich, die schmieden schon Zukunftspläne", schwärmt die 32-Jährige. Massieren kann Pana jedenfalls, das lässt zumindest Roayas Fazit vermuten.

Er ist einfach eine 12 von 10, er hat das super gemacht!" Roaya

Ohne Kinder, ohne Roaya

Wenn da nicht das blöde Thema Kinderplanung wäre … Als Roaya Pana erneut fragt, warum er keinen weiteren Nachwuchs mehr möchte, reagiert er verhalten. Er habe schlichtweg schon zwei gesunde Kinder, das reiche ihm.

Roaya macht anschließend klar, dass das ein wirkliches Problem für sie darstellt. Pana verrät, dass auch er sich einige Gedanken zu dem Thema gemacht hat und darüber gerne mit Roayas Mutter Parvaneh sprechen möchte. Auch wenn die Mental-Coachin nicht ganz nachvollziehen konnte, warum Pana zuerst mit ihrer Mutter reden möchte, lässt sie den 33-Jährigen ziehen.

Panas Geständnis: Er hatte eine Vasektomie

Und bei dieser fällt Pana direkt mit der Tür ins Haus: "Ich habe vor vier Jahren eine Vasektomie gemacht, ich kann also gar keine Kinder mehr bekommen." Parvaneh reagiert verständnisvoll: "Ich find's in Ordnung. Es ist deine Entscheidung und wenn du die Entscheidung auch getroffen hast, weiß ich auch, dass es einen sehr guten Grund dafür gegeben hat und ich respektiere das."

Mutter Parvaneh mit Lob und Respekt für Pana

Auch im späteren Interview lobt Roayas Mutter Pana ausdrücklich für seine Aufrichtigkeit: "Ich fand das gut, dass Pana auf mich zukommen ist und dieses Gespräch geführt hat. Das sagt mir, dass er wirklich viel Achtung hat und das fand ich ganz toll." Auch wenn die Mutter hinter dem zweifachen Vater steht. Doch wie wird Tochter Roaya auf die folgenschwere Nachricht reagieren?

Tränenmeer bei Roaya

Die Stunde der Wahrheit: Pana möchte erneut mit Roaya reden. Und dieses Mal gesteht er ihr alles. Die Reaktion: erwartbar schlimm! Die Berlinerin reagiert absolut bestürzt und bricht direkt in Tränen aus. "Das ist so kacke! Es ist immer dasselbe. Immer wenn ich nen Typen gut finde, kommt irgendne Scheiße raus", beschwert sich die 32-Jährige.

Pana versucht die Situation zu entschärfen zu Roaya zu trösten, aber so richtig will das nicht gelingen. Die Berlinerin wirkt nachhaltig verletzt, dass sogar Mutter Parvaneh die Taschentücher zücken muss, weil sie von der Bestürzung ihrer Tochter ergriffen ist. Pana wirkt auch geknickt: "Es ist einfach eine scheiß Situation …"

Können sich die beiden zusammenraufen oder scheitert das junge Glück an der Kinderfrage? Das siehst du in Folge 2 von "Der Heiratsmarkt".

