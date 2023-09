"Der Heiratsmarkt" - "Ich kann mir keine Zukunft vorstellen": Celines tränenreicher Abschied im Finale

Das Wichtigste in Kürze Der gemeinsame Weg von Celine und Lukas bei "Der Heiratsmarkt" lief perfekt. Scheinbar verstehen die beiden sich blind. Doch dann die große Überraschung im Finale: Celine macht Schluss.

Sie hatten bisher kein Glück in der Liebe. Jetzt sollten es Freund:innen und Verwandte richten und die große Liebe für sie finden: Das waren die Kandidatinnen und Kandidaten von "Der Heiratsmarkt".

Das konnte niemand ahnen! Nach wundervollen Dates und liebevollen Zärtlichkeiten schien das Match zwischen Celine und Lukas nahezu perfekt. Doch dann die große Überraschung: Celine macht im Finale Schluss.

Celine und Lukas: Ein scheinbar perfektes Match

Guido, der Vater von Celine, hatte auf dem "Heiratsmarkt" hohe Erwartungen an potenzielle Partner für seine Tochter. Als passendes Match beeindruckte ihn Kandidat Lukas mit seinen Werten und seinem Engagement in der Kinderbetreuung. "Lukas passt wirklich gut zu dir", meinte Guido stolz zu seiner Tochter. Somit zogen die beiden "Heiratsmarkt"-Neulinge aus Folge 4 in die letzte Kuca ein.

Als Lukas zum ersten Mal Celine in der Kuca traf, war er beeindruckt von ihrer positiven Ausstrahlung. "Ihr habt wirklich einen tollen Job gemacht", lobte er seine Familie. Die Tatsache, dass Celine noch nie zuvor in einer Beziehung war, schreckte den Erzieher keineswegs ab. Ihr Verhalten vermittelte ihm trotz ihres jungen Alters einen reifen Eindruck.

Nach einem romantischen Date am Meer wurde es ernst zwischen den beiden und der 23-Jährige teilte mit Celine seine Gefühle: "Ich merke, dass ich ganz ich selbst sein kann und mich da reinfallen lassen kann". Auch Celine meinte verlegen: "Mein Herz, da tut sich schon was". Ist das der Anfang einer Liebesbeziehung?

Romantischer Spaziergang im Finale

In Folge 6 von "Der Heiratsmarkt" dürfen sich die Singles in heimlicher Umgebung kennenlernen. Celine besucht mit ihren Angehörigen Lukas in seinem Zuhause. "Ich will sehen, ob das Potential für eine Zukunft hat oder ob es bei einer sehr schönen Freundschaft bleibt", meint Celine. Zur Begrüßung überreicht Lukas seiner auserwählten Partnerin eine Kiste, in der sich ein Herzstein befindet, der die beiden in Kroatien immer begleitet hat. Celine ist begeistert: "Das ist so süß und verbindet total. Wahrscheinlich male ich das zuhause noch ein bisschen bunt an und das wird auf jeden Fall einen Ehrenplatz bei mir im Zimmer erhalten."

Nach dem gemeinsamen Essen nutzt Lukas seine Chance und zeigt Celine seinen Lieblingsplatz mit Aussicht auf die ganze Stadt. In diesem romantischen Moment der Zweisamkeit sprechen die beiden über ihre Zukunftsvorstellungen und finden einige Gemeinsamkeiten. Lukas ist positiv und überzeugt, dass dem Finale nichts mehr im Weg steht: "Ich kann mich bei ihr fallen lassen. Das geht in die richtige Richtung."

Doch Celine ist sich am Ende wohl noch nicht so sicher: "Mein Date mit Lukas war sehr aufregend. Ich hatte vorher schon ein bisschen Kribbeln im Bauch. Aber so ein bisschen Fragenzeichen im Bauch habe ich dennoch." Muss Lukas nun in der finalen Entscheidung bangen?

Großer Schock in der letzten Entscheidung

Im großen Finale stehen die Kandidat:innen vor einer letzten Entscheidung. Treten die Singles durch die Tür und sagen somit "Ja" zu ihrem Match, oder bleibt die Tür geschlossen und sie entscheiden sich gegen eine gemeinsame Zukunft. Als Moderatorin Annemarie Carpendale Lukas und Celine aufruft, tritt der 23-Jährige sofort durch die Tür. Doch dann passiert etwas, womit niemand gerechnet hätte: Celine entscheidet sich dagegen.

Lukas ist sichtlich schockiert und versteht die Welt nicht mehr. "Ich habe in der Zeit jetzt gemerkt, dass ich nicht diese einen Gefühle habe für dich, sondern dass es eher freundschaftlich ist", erklärt sich Celine und bricht in Tränen aus: "Ich konnte ihn mir bis mein Lebensende an meiner Seite einfach nicht vorstellen. Es war wirklich eine schwere Entscheidung, aber ich konnte es wirklich nicht erzwingen. Ich bin trotzdem dankbar für die Momente."

Lukas ist sehr traurig, zeigt aber Verständnis: "Ich hoffe, dass Celine glücklich wird und ihren Mann findet."