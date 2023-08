"Ich will, dass du mit mir hier schläfst": Jay Jay & Juliette verbringen die Nacht zusammen

Das Wichtigste in Kürze Auf der zweiten Single-Party knistert es zwischen Juliette und Jay Jay gewaltig. Doch dieses Mal verlangt er einen Beweis. Er stellt die Single-Dame vor die Wahl.

Sie hatten bisher kein Glück in der Liebe. Jetzt sollen es Freund:innen und Verwandte richten und die große Liebe für sie finden: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten von "Der Heiratsmarkt".

Schon in der 1. Folge von "Der Heiratsmarkt" hat Muskelprotz Jay Jay ein Auge auf die 22-Jährige Juliette geworfen. Diese kehrte jedoch in die Arme von Match Philipp zurück. Dieses Mal stellt Jay Jay ihr ein Ultimatum.

Das war's! Juliette zieht einen Schlussstrich

Nach dem zweiten Heiratsmarkt hatte Macho Jay Jay die Hoffnung auf ein gemeinsames Happy End mit Juliette bereits aufgegeben. Die 22-Jährige blieb mit Match Philipp und dessen Familie zusammen in der ersten Villa wohnen.

Doch nach dem ersten Kuss erlosch das Feuer zwischen den beiden nicht nur rasend schnell. Aus Juliettes Sicht erstickte Philipp jeglichen Funken Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft.

In Folge 3 macht die "Heiratsmarkt"-Kandidatin kurzen Prozess: "Ich kann das einfach nicht!" Sie erteilt dem Sunnyboy eine Abfuhr, womit dieser so gar nicht zurechtkommt:

Philipp ist am Boden zerstört. Hatte es nicht gefunkt zwischen ihm und seiner Traumfrau? Die einzige logische Erklärung für den 27-Jährigen: "Du stehst halt auf Südländer!"

Und ein südländischer-Typ wartet schon an der nächsten Ecke: Noch am selben Abend sucht Juliette das Gespräch mit Single-Mann Jay Jay.

Zuckerwatte vs. Rasierklinge

"Ich bin schon gekränkt, weil du verlängert hast", bricht es aus dem sonst so coolen Single heraus. Doch die Entscheidung über die Partner:innenwahl treffen in dieser Show nicht die Singles, sondern deren engste Vertraute.

"Ich habe es heute (mit Philipp) beendet und ich möchte dich kennenlernen", erklärt Juliette entschieden. Jay Jay zögert: "Dieser Typ ist ganz anders als ich. Ich bin eine Rasierklinge. Dagegen ist der Zuckerwatte."

Ich bin niemals die zweite Wahl! Jay Jay

"Ich will einen Beweis von dir!"

Juliette beteuert ihr ehrliches Interesse an Jay Jay. Dieser ist jedoch noch immer in seinem Ego gekränkt und stellt ihr ein Ultimatum: "Als Beweis von dir will ich, dass du mit mir heute hier in der Villa schläfst. Wir müssen nichts machen. Es sollen nur alle sehen."

Darüber muss Juliette nicht lange nachdenken: "Ich tu's! Mir ist egal, was die anderen darüber denken."

Kurzerhand verkünden die beiden ihre Entscheidung vor versammelter Mannschaft. Die anderen Singles sind schockiert. Insbesondere Philipp bleibt die Spucke weg. Nur Jay Jays Match Jule ist nicht auf den Mund gefallen: "Zwischen uns hätte es niemals geklappt, aber du warst nicht ehrlich zu mir!"

Philipp und Jule kehren allein zu ihren Familien zurück, während es sich Juliette und Jay Jay in der leeren Villa bei der Party-Location gemütlich machen: "Er ist mein Mann heute", ruft Juliette fröhlich.

Heiße Küsse und Bettgeflüster

Während sich der tief verletzte Philipp allein in den Schlaf weint, wälzen sich Juliette und Jay Jay in den Laken. Es kommt zu Zärtlichkeiten und heißen Küssen. "Endlich bist du bei mir", freut sich der Single-Mann.

Doch eine letzte Hürde ist noch zu nehmen: Immerhin sind die beiden eigentlich jemand anderem versprochen.

Nach einem zärtlichen Erwachen treten Juliette und Jay Jay ihren persönlichen "Walk of Shame" zurück in die eigenen Villen an. Dort lauern bereits ihre gespannten Familien, denen sie nun Rede und Antwort stehen müssen.

"Es wird nicht gepimpert hier!" So reagiert Juliettes Vater auf Lover Jay Jay

Die Stimmung in der Villa ist spürbar angespannt, als Juliette nach der durchzechten Nacht mit Jay Jay zurückkehrt. Im Vieraugen-Gespräch will Vater Alex zunächst nur eines wissen. Doch ehe die Frage aufkommt, lenkt sein Töchterchen ein: "Ich schlafe hier mit keinem Papa! Kleiner Fingerschwur!"

Doch Alex hat noch immer Bedenken:

Juli ist in ihr altes Beuteschema zurückgefallen! Juliettes Vater Alex

"Ich will einfach nicht, dass du verletzt wirst", verdeutlicht er noch einmal. "Er will euch beweisen, dass er anders ist", verspricht Juliette ein wenig verknallt. Ob Jay Jay das wirklich schaffen kann? Wird Juliettes Familie einlenken und die Verbindung der beiden beim nächsten Heiratsmarkt unterstützen?

