Schwiegermutters Liebling oder Bad Boy? In der neuen Datingshow "Der Heiratsmarkt", ab Donnerstag, 10. August 2023, auf ProSieben, legen Singles die Partnerwahl komplett in die Hände ihrer Eltern oder engsten Vertrauten. Moderatorin Annemarie Carpendale erzählt im Interview vom flirtreichen Treiben unter der kroatischen Sonne, von Eltern ohne Grenzen und emotionalen Liebesdramen mit ungeahnten Wendungen.

Was andere in ihrem ganzen Leben durchmachen, haben unsere Paare teilweise in drei Tagen erlebt. Annemarie Carpendale

Annemarie Carpendale moderiert "Der Heiratsmarkt"

Annemarie, du hast in Kroatien zwei Wochen voller Sommer, Sonne und flirtwilliger Singles verbracht. Worauf dürfen sich die Zuschauer:innen bei "Der Heiratsmarkt" besonders freuen?

Annemarie: Auf eine völlig neue Form von Datingshow. Der Generationen-Clash zwischen den Singles und ihren Familien macht die Show aus. Wir kennen das doch alle: Die eigenen Eltern würden ganz sicher hier und da ganz andere Entscheidungen für uns treffen als wir selbst. Und bei "Der Heiratsmarkt" prallen da dann oft ganz verschiedene Welten und Vorstellungen aufeinander. Beispielsweise sucht der Papa für seine Tochter eher den braven Partner statt den Bad Boy. Und erzählt beim Frühstück: "Also meine Tochter braucht erst mal Zeit, um sich zu öffnen", während sie parallel bei der Hausparty am Pool twerkt. Genau das ist es, was hier so Spaß macht.

Die Singles werden von ihren Angehörigen auf dem Markt "angeboten". Das klingt schon verrückt. Wie darf man sich das vorstellen?

… genau so, wie es sich anhört (lacht): Wir haben nen richtigen Marktplatz mit vielen bunten Ständen, die von den Angehörigen mit Bildern, Gegenständen oder persönlichen Dingen gestaltet werden, sodass man da möglichst viel über die Singles erfährt. In den Gesprächen mit den anderen Angehörigen wird dann natürlich alles rausgeholt, um den eigenen Schatz ins beste Licht zu rücken. Denn: Nur die Familien der beliebtesten Singles dürfen am Ende eine Wahl treffen. Die Fallhöhe ist also schon gleich da: Entweder ziehst du bei Traumwetter auf unserer Trauminsel in Kroatien in eine Villa mit Pool ein. Oder du fährst vielleicht noch am gleichen Tag nach Hause, wenn du dich bzw. deinen Single nicht gut genug verkauft hast - im wahrsten Sinne des Wortes.

Wie haben sich die Singles auf dem Markt verhalten?

Die Singles dürfen sich ja untereinander erst mal nicht kennenlernen. Das heißt, es waren immer entweder nur die Ladys oder die Jungs auf dem Markt. So konnten die Singles ihre Begleitungen nicht beeinflussen oder versuchen, die Situation zu lenken. Natürlich haben manche es trotzdem versucht, sich den potenziellen Schwiegereltern selbst zu präsentieren. Aber das Wichtigste: Die Angehörigen haben das letzte Wort. Und das haben sie voll ausgenutzt.

Mal Hand aufs Herz: Hättest du dir damals vorstellen können, die Partnerwahl in die Hand deiner Eltern zu legen?

Sagen wir mal so: Wenn man danach nicht gleich heiraten muss, warum nicht? Auf einen Versuch kommt‘s doch an. Ich habe mit 20 oder 30 aber auch ein ganz anderes Leben geführt als viele Singles bei "Der Heiratsmarkt". Mich hat schon überrascht, dass die teilweise seit fünf, sechs, sieben Jahren Single waren. In solchen Fällen (lacht) kann ich nachvollziehen, dass die Eltern dann endlich auch mal selbst die Zügel in die Hand nehmen wollen.

Nach welchen Kriterien haben die Angehörigen die Partner:innen für ihre Singles ausgewählt?

Na, da standen natürlich schon eher die soliden Eigenschaften im Vordergrund: Haben sie ähnliche Interessen, steht derjenige fest im Leben … könnte er meine Tochter versorgen? Aber natürlich haben auch Bauchgefühl, der erste Eindruck oder das äußere Erscheinungsbild mitentschieden. Es gab aber auch eine Mama, die war eindeutig selbst an ihrem potenziellen Schwiegersohn interessiert. (lacht)

Und wie haben die Singles auf die Entscheidungen ihrer Angehörigen reagiert?

Mal erleichtert, mal mit Fassungslosigkeit. Zwei Kandidaten haben sich aber auch zweimal unglücklich vermitteln lassen … um dann bei der Hausparty die Zügel selbst in die Hand zu nehmen und quasi eine Abkürzung zu nehmen. Das gab erst mal Ärger zu Hause! - Mehr verrate ich noch nicht (lacht). Eine Mutter war auch grenzenlos enttäuscht, weil ihre Tochter vorzeitig ausziehen wollte. Da hat man direkt die Blicke gesehen: Das gibt Ärger! Diese typischen Kinder-Eltern-Konflikte konnte man in der Show wirklich gut beobachten.

Was haben solche Konflikte mit den Beziehungen zwischen den Singles und ihren Angehörigen gemacht?

Ja, auch da war Feuer drin … und es gab ein-, zweimal auch richtig Ärger - das ging sogar so weit, dass beste Freunde auf dem Rückweg gar nicht mehr miteinander gesprochen haben. So ein Zusammenleben ist ja wirklich ne absolute Ausnahmesituation für alle Beteiligten. Wann ziehst du schon mal von einem Tag auf den anderen mit deinen Angehörigen und deinen Schwiegereltern in Spe unter ein Dach, ohne den Single überhaupt zu kennen? Dann lernst Du deine neue Partnerin oder deinen neuen Partner endlich kennen und Mama oder Papa guckt die ganze Zeit dabei zu. Wir haben sogar einen Papa, der nachts mal nen Blick ins Single-Schlafzimmer geworfen hat, um zu schauen, ob bei seiner Tochter noch alles gut ist. (lacht)

Welche Konflikte gab es zwischen den Singles?

Da ist alles dabei. Wir haben ein Paar, das innerhalb von wenigen Tagen quasi eine komplette Ehe durchgemacht hat: Von himmelhoch jauchzend verliebt - alles schien perfekt -, gefolgt von Riesendrama und bitteren Tränen, bis hin zur Scheidung - äh Trennung - am nächsten Tag. Es gab wirklich die wildesten Achterbahnen der Gefühle. Was andere in ihrem ganzen Leben durchmachen, haben unsere Paare teilweise in drei Tagen erlebt.

Wie denkst du werden sich die Paare nach den Aufzeichnungen weiterentwickeln?

Also so viel kann ich ja verraten, mindestens ein Paar kehrt am Ende gemeinsam von der Insel zurück. Und ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass bei dem ein oder anderen mehr daraus wird …

Wenn du eine Partnerin für deinen Sohn aussuchen dürftest: Nach welchen Kriterien würdest du gehen?

Wichtig wäre mir vor allem jemand, der zwar gewisse Werte vertritt, das Herz am rechten Fleck hat und für die Familie da ist, aber auch das Leben genießen kann und mit dem man Spaß haben kann. Aber das ist natürlich ne Wunschvorstellung. Wenn es diese Menschen überall geben würde - dann hätten wir alle kein Problem, einen perfekten Partner zu finden.

Was ist für dich das Geheimnis einer langen und glücklichen Partnerschaft?

Ich glaube, das Wichtigste sind tatsächlich ähnliche Werte, denn da würde man immer wieder aneinandergeraten, spätestens bei der Kindererziehung. Respekt füreinander finde ich wahnsinnig wichtig. Und wenn man es dann noch hinkriegt, sich auch im höheren Beziehungsalter (lacht) gegenseitig anziehend zu finden, wäre das für mich perfekt …. also so rein theoretisch.

