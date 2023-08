Das Wichtigste in Kürze Juliette und Philipp galten als das Traumpaar bei "Der Heiratsmarkt". Jetzt erteilt sie ihm eine harte Abfuhr. Wird er diesen Schlag verkraften?

Sie hatten bisher kein Glück in der Liebe. Jetzt sollen es Freund:innen und Verwandte richten und die große Liebe für sie finden: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten von "Der Heiratsmarkt".

Alle Infos findest du in unserem Newsticker, die Sendezeiten findest du wiederum hier.

"Der Heiratsmarkt" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Stream und auf Joyn.

Anzeige

Romantik, Drama, der erste Kuss und nun die harte Abfuhr: Juliette hat die Nase voll von Philipps arroganter Art. In Folge 3 von "Der Heiratsmarkt" gibt sie ihm den Laufpass. Doch so schnell will Philipp die Hoffnung noch nicht aufgeben.

"Ihr habt das nicht verdient!" Philipps respektlose Art bringt Juliette zum Kochen

Zwischen ihnen schien alles bestens zu laufen: Nach dem Drama auf der ersten Single-Party konnten sich Philipp und Juliette noch einmal zusammenraufen. Und schon bald gab es sogar den ersten Kuss:

Anzeige

Anzeige

Doch bereits zu Beginn der 3. Folge von "Der Heiratsmarkt" wird deutlich: Juliette ist genervt! Ihr geht Philipps "respektlose Art" gegenüber seiner eigenen Familie gehörig gegen den Strich. Immer wieder fährt der 27-Jährige seine Eltern an. "Das habt ihr nicht verdient", stellt Juliettes Patenonkel Ali klar.

Philipps Mutter nimmt ihren rüpelhaften Sohn in Schutz: "Das ist seit 27 Jahren seine Art. Damit muss auch Juliette klarkommen."

Doch diese scheint gar nicht daran zu denken und zieht sich immer mehr zurück. "Ich bin grade einfach nur abgef*ckt von Philipp. Er checkt einfach gar nichts", macht Juliette im Interview deutlich.

Korb für Philipp: Mit dieser Aktion hat keiner gerechnet!

Bis zur Single-Party am Abend hat sich Juliettes Stimmung gegenüber Philipp nicht gebessert. Sie macht ihrem Ärger bei Kandidatin Ornella Luft:

Ich habe noch nie einen Mann kennengelernt, der so selbstverliebt ist! Juliette über Philipp

Sie zieht die Reißleine und macht Philipp noch auf der Party klar: "Für mich ist es over!"

"So schnell, wie du dich ins Positive gebracht hast, hast du dich leider auch ins Negative bei mir gedrückt", erklärt sie ihrem verdatterten Date-Partner. Dieser versteht die Welt nicht mehr: "Das kam für mich völlig aus dem Nichts!"

Anzeige

Doch Juliette hat ihren Entschluss gefasst. "Wie du mit deinen Eltern umgehst, passt einfach nicht zu mir", stellt sie nochmals klar. Philipp startet einen verzweifelten Versuch: "Siehst du wirklich überhaupt keine Hoffnung mehr? Ich habe mir schon eine Zukunft mit dir vorstellen können!"

Davon will die 22-Jährige nichts hören: "Ich kann das einfach nicht!" Klare Ansage von Juliette, die ihren Standpunkt wohl mehr als deutlich gemacht hat. Doch anstatt die Sichtweise seines "Matches" zu akzeptieren, fällt Philipp nur eine Begründung für Juliettes Korb ein: "Du stehst halt einfach auf Südländer!"

Schock für Philipp, Sieg für Jay Jay

Niedergeschlagen und schmollend verweilt Philipp alleine auf der Single-Party. Kurz bevor es jedoch zurück in die Villen geht, hat Muskelprotz Jay Jay noch eine überraschende Ankündigung für die Gruppe: "Juliette und ich werden heute die Nacht gemeinsam hier verbringen."

Anzeige

Anzeige

So heiß ging es bei Juliette und Jay Jay her: News "Ich will, dass du mit mir hier schläfst": Jay Jay stellt Juliette vor die Wahl Jay Jay hat die Hoffnung auf seine Traumfrau Juliette noch nicht aufgegeben. Nun stellt er ihr ein Ultimatum. 24.08.2023

22:00 Uhr

Philipp traut seinen Ohren nicht, lässt jedoch Kumpel Roman für sich sprechen: "Ist das nicht respektlos gegenüber Philipp?"

Der Sunnyboy muss sich geschlagen geben. Er kehrt alleine zurück in die Villa, wo Juliettes Familie bereits wartet. Auch diese ist geschockt von dem spontanen Übernachtungsdate.

Manchmal braucht man vielleicht diese räumliche Distanz. Damit sie merkt, was sie an mir hatte. Philipp

Während sich Juliette und Jay Jay gemeinsam in den Laken vergnügen, wickelt sich Philipp allein und verzweifelt in Juliettes kalte Bettdecke ein. "Ich vermisse dich! Ich hoffe du denkst an mich", wispert der 27-Jährige in die Nacht hinein.

Unter Tränen macht er sich selbst Vorwürfe: "Wenn ich könnte, würde ich die Zeit auf gestern zurückdrehen!"

Trotz Juliettes klarer Abfuhr will Philipp die Hoffnung noch immer nicht aufgeben. Er ist sich sicher:

Juliette und ich gehören zusammen. Ich glaube, es war Schicksal, dass wir uns hier kennengelernt haben! Philipp

Die Schlüsselübergabe: Ist es wirklich für immer aus?

Nach Juliettes Rückkehr am nächsten Morgen ist die Situation in der Villa angespannt. Ihr Vater sucht das direkte Gespräch mit ihr und stellt klar: "Es wird nicht gepimpert hier!"

Erfahre hier mehr darüber, wie Juliettes und Jay Jays Familien auf die gemeinsame Nacht der beiden reagiert haben.

Noch am selben Tag steht eine andere wichtige Aussprache und Entscheidung an: Werden Philipps und Juliettes Familien die Schlüssel zur gemeinsamen Villa behalten oder schicken sie die beiden Singles zurück auf den "Heiratsmarkt"?

"Die Entscheidung steht fest"

Ohne zu zögern, händigen alle Beteiligten ihre Schlüssel aus und besiegeln damit die Auflösung des Matches zwischen Philipp und Juliette.

Der 22-Jährigen fällt ein riesiger Stein vom Herzen: "Ich bin einfach nur erleichtert!" Das sieht der Single-Boy jedoch ganz anders. Er macht seinen Eltern mal wieder Vorwürfe: "Ich hätte den Schlüssel an eurer Stelle nicht abgegeben!"

Wird Juliette beim nächsten Heiratsmarkt mit ihrem Favoriten Jay Jay vereint? Und erholt sich Philipp rechtzeitig von dem Verlust seiner "Herzensdame"?

"Der Heiratsmarkt" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben, Joyn und im Livestream.