Sexistische Sprüche: Verspielt sich Philipp jetzt auch noch seine Chancen bei Jenny?

Das Wichtigste in Kürze Noch immer scheint Philipp nicht über Juliette hinweg zu sein. Zeitgleich versaut er es sich gleich mit seinem neuen Match Jenny durch sexistische Sprüche und derbe Witze.

Sie hatten bisher kein Glück in der Liebe. Jetzt sollen es Freund:innen und Verwandte richten und die große Liebe für sie finden: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten von "Der Heiratsmarkt".

"Ein bisschen Hoffnung habe ich noch immer" - obwohl Juliette inzwischen in den Armen von Jay Jay liegt, gibt Philipp noch immer nicht auf. Zeitgleich versaut er es sich bei seiner neuen Partnerin Jenny und gibt mal wieder sexistische Witze und selbstverliebte Sprüche zum Besten.

"Mein Herz bleibt nach wie vor bei Juli"

Philipps und Jennys Familien sind sich einig: Diese zwei passen zueinander wie die Faust aufs Auge. "Sie war von Anfang an unsere Favoritin", schwärmt Philipps Mama. Auch Jennys Oma ist sich sicher: "Wir haben jetzt die beste Lösung gefunden."

Doch Single-Mann Philipp ist in Folge 5 bereits gebrandmarkt. Seine Gedanken sind noch immer bei Juliette, die ein paar Häuser weiter mit einem anderen Mann turtelt. Ihre Abfuhr hat er noch immer nicht verkraftet.

Dinner-Date und derbe Sprüche - ob Philipp so bei Jenny punkten kann?

Jenny freut sich auf das gemeinsame Date mit ihrem neuen Match Philipp. "Ich glaube schon, dass sich Philipp zu mir hingezogen fühlt", spekuliert sie. Er ist jedoch nach wie vor befangen: "Mein Herz ist einfach noch woanders", gibt er gegenüber seinem Date zu.

Dennoch scheinen sich die beiden Singles gut zu verstehen. Schließlich kommen sie auf ein bestimmtes Thema zu sprechen: Ihren Altersunterschied. Mit 32 Jahren ist Jenny fünf Jahre älter als Philipp. Dem fällt dazu prompt, ein nicht gerade schmeichelhaftes Sprichwort ein:

Ich denke mir immer: Auf alten Schiffen lernt man segeln! Philipp zu Jenny

Ob er mit solchen Sprüchen bei der Single-Dame punktet? Im Gegensatz dazu fallen Jenny ausschließlich schöne Komplimente für den 27-Jährigen ein. Das genießt Philipp sehr: "Ich kann es einfach nicht oft genug hören, dass ich wunderschöne Augen habe."

Alle Hoffnung verloren? Philipp spricht mit Jennys Familie

Nach dem Date teilt Philipp seine Sorgen mit Jennys Oma und Mutter: "Jenny wäre eigentlich mein Perfect Match. Hätten wir uns nur schon als Erstes getroffen."

"Ich warte immer noch darauf, dass es da drüben knallt und sie merkt, dass Jay Jay gar nicht zu ihr passt", vertraut sich Philipp seiner Mutter an. Was er nicht ahnt: Bei Juliette und Jay Jay läuten in Folge 5 sogar bereits die Hochzeitsglocken.

Wäre Jenny vielleicht also doch die bessere Wahl? Am selben Abend jedoch scheint sich Philipp auch bei seiner aktuellen Partnerin jegliche Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft zu versauen.

Pasta-Katastrophe: Philipps Nudel-Sprüche verschrecken Jenny

Statt Party gibt es Pasta. In Folge 5 bekommen die Pärchen die Chance auf einen ruhigen Abend zu zweit. Bei Philipp und Jenny soll "amore" zusammen mit selbstgemachten Nudeln aufkommen.

Doch an Stelle von Flirts und tiefgründigeren Gesprächen, nutzt der Single-Mann lieber die Gelegenheit, um ein paar sexistische Witze zum Besten zu geben. Von "Mit Eiern kenne ich mich aus" bis hin zu "Normalerweise kann Jenny gut mit harten Nudeln", ist alles dabei.

Zu viel für Jenny. Ihr ist eher zum Frösteln als zum Lachen zumute. Verschreckt stellt sie fest:

Ich fand Philipp anziehend, aber er hat heute ein paar Sprüche gebracht, das war mir too much! Jenny

Hat es sich Philipp mit seinen sexistischen Sprüchen wirklich schon versaut bei Jenny?

Kurz vor dem Schlafengehen kassiert er jedenfalls seinen nächsten Korb. Lasziv bietet er ihr an, noch gemeinsam duschen zu gehen. Darauf hat Jenny jedoch so gar keine Lust. Sie wickelt sich schnellstmöglich in ihre Bettdecke ein und legt sich möglichst weit entfernt von Philipp ins Bett.

Der setzt sich beleidigt allein in die Badewanne und tröstet sich mit den Worten: "Sie verpasst was."

Ob ihre Familien wirklich die richtige Wahl getroffen haben? In Folge 6 müssen Philipp und Jenny entscheiden, ob sie sich auch im Privaten weiterhin kennenlernen wollen. Wie wird ihre Entscheidung ausfallen?

