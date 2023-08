"Heiratsmarkt" 2023: Wer ist zusammen? Wer ist raus? Alle Paarungen aus Folge 1

Das Wichtigste in Kürze Zwei Kandidat:innen haben es nicht geschafft von sich zu überzeugen. Die beiden Singles landen beim Ranking auf den letzten Plätzen und müssen bereits in Folge 1 die Show verlassen.

Welche Paare nach Folge 1 noch zusammen sind, erfährst du hier im Überblick.

Alle Infos findest du in unserem Newsticker, die Sendezeiten kannst du hier nachlesen. Zur Übersicht der Kandidatinnen und Kandidaten von "Der Heiratsmarkt" geht es hier lang.

"Der Heiratsmarkt" ist eröffnet und sogleich sind die Verwandten und Freunde der zwölf Singles auf Partnersuche gegangen. Welche Paare sich gefunden haben und wer die Datingshow frühzeitig verlassen muss, erfährst du in dieser Übersicht.

Das sind die Paare nach Folge 1

Annemarie Carpendale lädt die zwölf Singles und ihren getreuen Anhang zum "Heiratsmarkt" ein. In der ersten Runde lernen die Verwandten und Freunde der Single-Herren die Single-Damen und ihre beiden Begleiter:innen kennen. In der nächsten Runde wendet sich das Blatt und die Herren müssen sich von ihrer besten Seite präsentieren. Diese Paarungen haben sich in Folge 1 gebildet - ganz nach dem Geschmack der Vertrauten:

Jay Jay und Jenny

Jennys Mutter und Oma entscheiden sich auf dem ersten Heiratsmarkt für den Single Jay Jay. Oma Ursula kommentiert die Auswahl mit "Bildhübsch", sodass der Eindruck entsteht, dass Jay Jays Aussehen der größte Faktor für die Entscheidung war.

Als die beiden Singles sich am Essenstisch kennenlernen, wirkt die Stimmung angespannt. Für den Kölner fehlt die gewisse Anziehung und Harmonie im Beisammensein mit Jenny. "Optisch ist es nicht unbedingt der Typ, auf den ich steh", bemerkt er im Interview.

Während sein Cousin Samet von der Bindung überzeugt ist, fragt Jay Jay sich, weshalb ihre Familie ausgerechnet ihn ausgesucht hat. Die Zweifel ziehen sich bis in die Nacht durch. Für den Influencer ein Unding neben einer Frau zu schlafen, die er nicht attraktiv findet. Er lässt sich trotzdem darauf ein, um dem Experiment eine Chance zu geben.

Selbst das Ausführen von gemeinsamen Yoga-Übungen bringt keine Besserung. Am nächsten Tag konfrontiert der Selbständige Jenny mit seinen Befürchtungen. Er sieht keine Zukunft bei dem unterschiedlichen Lifestyle und erklärt ihren Begleiterinnen: "Einen Menschen sympathisch zu finden ist eine Sache, aber dann mehr mit der Person machen zu wollen, ist eine andere Sache." Wird diese Paarung überhaupt eine gemeinsame Zukunft haben können?

Juliette und Philipp

Mit seinem Schild "Hotel Mama" hat der Personaltrainer so einige Begleiter:innen der Single-Frauen abgeschreckt, doch Juliettes Vater Alex hat in dem 27-Jährigen den perfekten Familienmenschen und Schwiegersohn gesehen. Er ist sich gewiss, dass seine Tochter ganz nach ihm kommt und seine Entscheidung zu Hundertprozent unterstützt. "Wenn sie diese Gruppe gesehen hätte, hätte sie sich genauso entschieden", erklärt er überzeugt.

Als das Paar sich zum ersten Mal trifft, ist Philipp von Juliette hin und weg. "Wunderschönes Gesicht, trainierter Körper, schöne große Oberweite, absoluter Knackhintern […]. Ich glaube schon, das wird sehr, sehr gut harmonieren", sagt er begeistert. Die Fitnesstrainerin vertraut voll und ganz auf die Wahl ihres Vaters, auch wenn er auf den ersten Blick nicht ihrem Typ entspricht. "Ich steh mehr auf Südländer. Bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt", erläutert sie. Die Intuition der Angehörigen scheint goldrichtig zu sein. Die beiden Turteltauben können voneinander nicht die Finger lassen und schlafen bereits in der ersten Nacht kuschelnd ein.

Doch schon am nächsten Tag wendet sich das Blatt. Auf der ersten "Heiratsmarkt"-Party treffen alle Kandidat:innen erstmalig aufeinander. Als Jay Jay Juliette begegnet, kann er kaum die Augen von der 22-Jährigen lassen - und plötzlich entsteht ein heißer Flirt zwischen den beiden. Wird Philipp eingreifen und Situation entschärfen oder treibt der Jay Jay einen Keil zwischen die beiden?

Roman und Natalie

Natalie bedeutet ihre Schlagerkarriere sehr viel, was sie auch durch ihre vielen Gesangseinlagen deutlich zeigt. Mit Roman scheint Natalies Verwandtschaft nun auch einen Kandidaten gefunden zu haben, der die 30-Jährige in ihrer Leidenschaft vollkommen unterstützen will.

Als Natalie das Haus betritt, ist sie sogleich von Romans Körpergröße überwältigt. "Es ist perfekt", erzählt Natalie ihrer Cousine Vivienne. Roman findet Natalie hübsch, hätte sie aber nach eigener Aussage vermutlich nicht in einer Bar angesprochen. Beim gemeinsamen Back-Date am nächsten Tag mit anschließender Weinverkostung lernt sich das Paar besser kennen.

Doch es tun sich erste Risse auf. Roman wirkt nach und nach irritiert von Natalies Gesangseinlagen. Auch die Tatsache, dass Natalie mit einem über 30 Jahre älteren Mann verheiratet war, sorgt bei dem Offizier für hochgezogene Augenbrauen. Am Abend der ersten Party scheint Roman zudem sehr an Single Jenny interessiert. Ob es hier wohl mehr knistert?

Pana und Roaya

Beim Aufeinandertreffen von Panas Eltern und Roaya auf dem Heiratsmarkt hat es von Anfang an harmoniert. "Sie ist ein offener Typ. […] Ich find sie super", sagt Panas Mutter voller Begeisterung. Aus der Schwärmerei kommt auch Roayas Mutter nicht heraus, als sie den gastronomischen Leiter in der zweiten Runde des Marktes als "griechischen Gott" bezeichnet. Doch sehen das die Kinder genauso? Die kurze und knappe Antwort lautet: ja!

Roaya ist mit der Wahl ihrer Begleiterinnen mehr als zufrieden. "Optisch voll ins Schwarze getroffen", kommentiert sie. Bei weiteren Gesprächen finden die beiden heraus, dass sie ganz und gar auf einer Wellenlänge sind. Das perfekte Match scheint gefunden. Zumindest, wenn nicht ein riesiger Konfliktpunkt im Raum stehen würde: Roman besitzt bereits zwei Kinder und will keine weiteren haben. Für Roaya ist das aber ein absolutes No-Go. Obwohl es so gut harmoniert, überlegt sie die Paarung trotz des gefühlvollen Wellness-Dates aufzubrechen.

Diese Singles bekommen eine zweite Chance

Alex

Auf dem ersten "Heiratsmarkt" sieht es anfangs nicht schlecht für Alex aus. Natalies Ex-Schwiegermutter Lina beschreibt den 33-Jährigen nach dem Gespräch als spannend und geheimnisvoll. Auf ihre Frage hin "Was ist versteckt hinter dem ganzen Muskelpaket?", erzählt er von seiner Leidenschaft. Bei der anschließenden Partnerwahl geht Alex leer aus, muss die Show jedoch nicht verlassen. Stattdessen darf er auf dem zweiten "Heiratsmarkt" sein Glück versuchen. Ob es an seiner Verschwiegenheit lag? Der Escort nimmt es gelassen. "Ein bisschen am Ego kratzt es schon, aber ich denke, wir kriegen es beim nächsten Mal schon hin", sagt er zuversichtlich.

Ornella

Während Alex mysteriöse Art die Leute abgeschreckt haben könnte, ist bei Ornella das Gegenteil der Fall. Ihre Mutter Gabriela erzählt Jay Jays Cousin und dessen Frau überschwänglich, dass sie sich endlich einen Partner für Ornella wünscht, der ihr einen Enkel schenken kann. Nach dem Gespräch mit Philipps Eltern fasst Philipps Mutter Petra das Auftreten der 26-Jährigen folgendermaßen zusammen: "Erster Eindruck: blond. Zweiter Eindruck: geht gar nicht." Ornella muss sich also auch auf dem zweiten "Heiratsmarkt" beweisen. Ganz nach ihrer Lebenseinstellung, immer positiv zu bleiben, sagt sie: "Es ist ein Zeichen. Der Richtige war noch nicht dabei."

Wer ist raus? Diese Kandidat:innen müssen die Show verlassen

Linda – Folge 1

Die Feinoptikerin aus Tuttlingen kann ihr Glück in der Show nicht finden. Dabei beginnt "Der Heiratsmarkt" für die 35-Jährige vielversprechend. "Optisch war das total Philipps Typ: blond, Knackarsch, blaue Augen", bemerkt Philipps Mutter. Umso länger Petra aber am Stand mit ihr redet, desto mehr wird ihr bewusst, dass Linda nicht zu ihrem 27-jährigen Sohn passt. Bei dem anschließenden Ranking der Single-Damen landet Linda auf dem letzten Platz und muss den "Heiratsmarkt" verlassen.

Max – Folge 1

Für den Single aus Neumünster endet der erste "Heiratsmarkt" kurz und schmerzlos. Der Unternehmer, der sich selbst als lieben Kerl statt Fuckboy bezeichnet, konnte mit seinen beiden Schwestern weder Freunde noch Familie der Single-Damen von seinem abenteuerlichen Lifestyle überzeugen. Beim Ranking der Herren wird er letzter und damit verfliegt vorerst die Chance, eine Frau für seine künftige Familienplanung in der Show zu finden.

"Der Heiratsmarkt" siehst du ab 10. August immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben, Joyn und im Livestream.