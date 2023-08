"Heiratsmarkt" 2023: Wer ist zusammen? Wer ist raus? Das sind die Couples aus Folge 2

Das Wichtigste in Kürze Zwei weitere Kandidat:innen haben es nicht geschafft, von sich zu überzeugen. Die beiden Singles landen beim Ranking auf den letzten Plätzen und müssen in Folge 2 die Show verlassen.

Welche Paare nach Folge 2 noch zusammen sind, erfährst du hier im Überblick.

Alle Infos findest du in unserem Newsticker, die Sendezeiten kannst du hier nachlesen.

"Der Heiratsmarkt" geht in die zweite Runde und die Verwandten und Freunde der Singles suchen wieder nach den geeignetsten Partner:innen. Welches Paar zusammenbleibt, welche Paare sich neu gefunden haben und wer die Datingshow frühzeitig verlassen muss, erfährst du in dieser Übersicht.

+++ Update, 18. August 2023 +++

Das sind die Paare nach Folge 2

Annemarie Carpendale lädt die Singles und ihren getreuen Anhang zum "Heiratsmarkt" ein. In der ersten Runde lernen die Verwandten und Freunde der Single-Damen die Single-Herren und ihre beiden Begleiter:innen kennen. In der nächsten Runde wendet sich das Blatt und die Damen müssen sich von ihrer besten Seite präsentieren. Diese Paarungen haben sich in Folge 2 gebildet - ganz nach dem Geschmack der Vertrauten:

Juliette und Philipp

Die Wunden der letzten Party sitzen noch tief, als Philipp und Juliette zur Villa zurückkehren. Während er ihr das innige Gespräch mit Jay Jay übelnimmt, fühlt sie sich im Zwist mit Roaya von ihm im Stich gelassen. Nach einer Weile schaffen es trotzdem beide, einander in den Arm zu nehmen.

Eine Erkenntnis hat Juliette aus dem Vorfall gewonnen: "Ich brauche einen Mann, der mir den Rücken stärkt." Vater Alex und Onkel Ali stimmen ihrer Tochter sogleich zu. Der 27-jährige Philipp garantiert daraufhin: "Ihr könnt euch sicher sein […], ich werde sie immer beschützen." Mit dieser Aussage sind die Begleiter mehr als zufrieden und entlassen ihn und Juliette auf ein Picknick-Date. Dort kommt es sogar zum ersten Kuss der beiden Turteltauben. Ob das wohl eine Liebe auf den zweiten Blick wird?

Bei der anstehenden Schlüsselabgabe sind sich alle Beteiligten sicher: Philipp und Juliette bleiben ein Paar. Statt auf erneute Partnersuche beim "Heiratsmarkt" zu gehen, können sie auf ihre bisherige Bindung aufbauen. Philipp fällt ein Stein vom Herzen. Nach und nach taut er in der gemeinsamen Kuća auf und zeigt sich von seiner wahren Seite. Diese neue Offenheit des Personal Trainers kommt jedoch nicht bei allen gut an und könnte ihm glatt zum Verhängnis werden ...

Jay Jay und Jule

Nach der letzten Party hat sich Jay Jay vorgenommen, Juliette auf dem zweiten "Heiratsmarkt" auszuwählen. Als ihr Stand jedoch leer bleibt, fokussieren sich seine Begleiter:innen auf die anderen Single-Ladys. Samet und Mine entscheiden sich für "Heiratsmarkt"-Neuling Jule. Entspricht die junge Bürokauffrau eher seinem Frauentyp oder endet Match zwei wie bei seiner ersten Partnerin Jenny?

Jenny und Roman

Die Kompatibilität aus Jenny und Roman hat sich bereits auf der Party in Folge 1 gezeigt. Dort verstanden sich die beiden bei einem innigen Gespräch auf Anhieb. "Ganz lockere, tolle Atmosphäre", erzählte die 29-Jährige im Interview.

Auf dem zweiten "Heiratsmarkt" wird auch den Begleitern des Kölners bewusst, dass die beiden Singles zusammenpassen. Denn auf Peters alles entscheidende Frage "Campingplatz oder Hotel?" antwortet Jenny kurz und knapp: "Campingplatz."

Ornella und Alex

Die beiden Singles erlitten beim ersten "Heiratsmarkt" dasselbe Schicksal: Sie landeten jeweils auf dem vorletzten Platz und konnten somit nicht in die Luxusvillen einziehen. Zeit, beim zweiten Versuch alles zu geben. Alex ist nicht zimperlich und tritt oberkörperfrei an seinen Stand. Ornellas Freundinnen sind hin und weg von der Statur des Nürnbergers. "Hübscher Junge […], da komme ich ins Schwitzen", staunt Gabriela. Das Kompliment der Begleiterin trägt Früchte. Alex' Angehörige wählen in Runde zwei Ornella aus.

Diese Singles bekommen eine zweite Chance

Kevin - Folge 2

Der Unternehmer aus Pforzheim hält sich für den perfekten Schwiegersohn. Als Neuzugang auf dem "Heiratsmarkt" stellt er aber schnell fest, dass ein charmantes Auftreten allein nicht zum Weiterkommen reicht. Für die Angehörigen der potenziellen Partnerinnen ist seine Darstellung nicht überzeugend genug und Kevin landet auf Platz vier. Ob er beim nächsten Versuch mehr aus sich herauskommen kann?

Roaya - Folge 2

Die Berlinerin hat sich in der ersten Partynacht keinen Gefallen getan. Ungefragt mischte sie sich in allerlei Streitigkeiten ein, was vielleicht ein Quäntchen Engagement zu viel war. Vor allem ihre Auseinandersetzung mit Jay Jay ist bis zu den Angehörigen der Single-Herren durchgedrungen. Wenig verwunderlich also, dass Roaya beim zweiten "Heiratsmarkt" Vorletzte wird und sie damit vorerst keinen neuen Partner bekommt.

Alex - Folge 1

Auf dem ersten "Heiratsmarkt" sieht es anfangs nicht schlecht für Alex aus. Natalies Ex-Schwiegermutter Lina beschreibt den 33-Jährigen nach dem Gespräch als spannend und geheimnisvoll. Auf ihre Frage hin "Was ist versteckt hinter dem ganzen Muskelpaket?", erzählt er von seiner Leidenschaft. Bei der anschließenden Partnerwahl geht Alex leer aus, muss die Show jedoch nicht verlassen. Stattdessen darf er auf dem zweiten "Heiratsmarkt" sein Glück versuchen. Ob es an seiner Verschwiegenheit lag? Der Escort nimmt es gelassen. "Ein bisschen am Ego kratzt es schon, aber ich denke, wir kriegen es beim nächsten Mal schon hin", sagt er zuversichtlich.

Ornella - Folge 1

Während Alex' mysteriöse Art die Leute abgeschreckt haben könnte, ist bei Ornella das Gegenteil der Fall. Ihre Mutter Gabriela erzählt Jay Jays Cousin und dessen Frau überschwänglich, dass sie sich endlich einen Partner für Ornella wünscht, der ihr einen Enkel schenken kann. Nach dem Gespräch mit Philipps Eltern fasst Philipps Mutter Petra das Auftreten der 26-Jährigen folgendermaßen zusammen: "Erster Eindruck: blond. Zweiter Eindruck: geht gar nicht." Ornella muss sich also auch auf dem zweiten "Heiratsmarkt" beweisen. Ganz nach ihrer Lebenseinstellung, immer positiv zu bleiben, sagt sie: "Es ist ein Zeichen. Der Richtige war noch nicht dabei."

Wer ist raus? Diese Kandidat:innen müssen die Show verlassen

Natalie - Folge 2

Die Sängerin landet beim zweiten "Heiratsmarkt" auf dem letzten Platz der Single-Ladys. Ihrer Meinung nach sind daran allein ihre Begleiterinnen schuld. "Ich bin total, zutiefst enttäuscht", sagt sie über Vivienne und Lina. Woraufhin ihre Ex-Schwiegermutter kontert: "Ich kann nichts verkaufen, was ich selber nicht nehmen würde."

Nach dem Streitgespräch am Morgen wollen die beiden auf dem "Heiratsmarkt" keineswegs die negativen Eigenschaften der Sängerin außer Acht lassen und berichten den anderen Angehörigen davon. "Ich schäme mich für euch, dass ihr mich so darstellt. Das ist einfach nur hinterhältig", empört sich Natalie.

Pana - Folge 2

Nach dem emotionalen Abschied von Roaya und ihren Begleiterinnen war der 33-Jährige noch optimistisch: "Ich bin wirklich zuversichtlich […], dass es weitergeht." Beim zweiten "Heiratsmarkt" kann Pana jedoch niemanden mit seiner ruhigen Art überzeugen. Obwohl seine Reise so abrupt endet, sind er und seine Eltern froh, diese Erfahrung gemacht zu haben. "Ich bin trotzdem dankbar für alles", sagt er zum Abschied.

Linda – Folge 1

Die Feinoptikerin aus Tuttlingen kann ihr Glück in der Show nicht finden. Dabei beginnt "Der Heiratsmarkt" für die 35-Jährige vielversprechend. "Optisch war das total Philipps Typ: blond, Knackarsch, blaue Augen", bemerkt Philipps Mutter. Umso länger Petra aber am Stand mit ihr redet, desto mehr wird ihr bewusst, dass Linda nicht zu ihrem 27-jährigen Sohn passt. Bei dem anschließenden Ranking der Single-Damen landet Linda auf dem letzten Platz und muss den "Heiratsmarkt" verlassen.

Max – Folge 1

Für den Single aus Neumünster endet der erste "Heiratsmarkt" kurz und schmerzlos. Der Unternehmer, der sich selbst als lieben Kerl statt Fuckboy bezeichnet, konnte mit seinen beiden Schwestern weder Freunde noch Familie der Single-Damen von seinem abenteuerlichen Lifestyle überzeugen. Beim Ranking der Herren wird er letzter und damit verfliegt vorerst die Chance, eine Frau für seine künftige Familienplanung in der Show zu finden.

Das sind die Paare nach Folge 1

Juliette und Philipp

Mit seinem Schild "Hotel Mama" hat der Personaltrainer so einige Begleiter:innen der Single-Frauen abgeschreckt, doch Juliettes Vater Alex hat in dem 27-Jährigen den perfekten Familienmenschen und Schwiegersohn gesehen. Er ist sich sicher, dass seine Tochter ganz nach ihm kommt und seine Entscheidung zu hundert Prozent unterstützt. "Wenn sie diese Gruppe gesehen hätte, hätte sie sich genauso entschieden", erklärt er überzeugt.

Als das Paar sich zum ersten Mal trifft, ist Philipp von Juliette hin und weg. "Wunderschönes Gesicht, trainierter Körper, schöne große Oberweite, absoluter Knackhintern […]. Ich glaube schon, das wird sehr, sehr gut harmonieren", sagt er begeistert. Die Fitnesstrainerin vertraut voll und ganz auf die Wahl ihres Vaters, auch wenn er auf den ersten Blick nicht ihrem Typ entspricht. "Ich steh mehr auf Südländer. Bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt", erläutert sie. Die Intuition der Angehörigen scheint goldrichtig zu sein. Die beiden Turteltauben können voneinander nicht die Finger lassen und schlafen bereits in der ersten Nacht kuschelnd ein.

Doch schon am nächsten Tag wendet sich das Blatt. Auf der ersten "Heiratsmarkt"-Party treffen alle Kandidat:innen erstmalig aufeinander. Als Jay Jay Juliette begegnet, kann er kaum die Augen von der 22-Jährigen lassen - und plötzlich entsteht ein heißer Flirt zwischen den beiden. Wird Philipp eingreifen und Situation entschärfen oder treibt der Jay Jay einen Keil zwischen die beiden?

Jay Jay und Jenny

Jennys Mutter und Oma entscheiden sich auf dem ersten Heiratsmarkt für den Single Jay Jay. Oma Ursula kommentiert die Auswahl mit "bildhübsch" - es entsteht der Eindruck, dass Jay Jays Aussehen der größte Faktor für die Entscheidung war.

Als die beiden Singles sich am Essenstisch kennenlernen, wirkt die Stimmung angespannt. Für den Kölner fehlt die gewisse Anziehung und Harmonie im Beisammensein mit Jenny. "Optisch ist es nicht unbedingt der Typ, auf den ich steh‘", bemerkt er im Interview.

Während sein Cousin Samet von der Bindung überzeugt ist, fragt Jay Jay sich, weshalb ihre Familie ausgerechnet ihn ausgesucht hat. Die Zweifel ziehen sich bis in die Nacht durch. Für den Influencer ein Unding neben einer Frau zu schlafen, die er nicht attraktiv findet. Er lässt sich trotzdem darauf ein, um dem Experiment eine Chance zu geben.

Selbst das Ausführen von gemeinsamen Yoga-Übungen bringt keine Besserung. Am nächsten Tag konfrontiert der Selbstständige Jenny mit seinen Befürchtungen. Er sieht keine Zukunft bei dem unterschiedlichen Lifestyle und erklärt ihren Begleiterinnen: "Einen Menschen sympathisch zu finden ist eine Sache, aber dann mehr mit der Person machen zu wollen, ist eine andere Sache." Wird diese Paarung überhaupt eine gemeinsame Zukunft haben können?

Als Annemarie die Angehörigen vor die Wahl stellt, den Schlüssel zurückzugeben oder gemeinsam in der Villa zu verweilen, ist für alle Betroffenen die Entscheidung klar. "Jeder einzelne weiß, dass es zwischen den beiden nicht gefunkt hat", erklärt Samet und übergibt den Hausschlüssel der Moderatorin. In Jay Jay macht sich Erleichterung breit. Jenny fühlt sich jedoch nicht verstanden und wirft ihren Begleiterinnen vor, dass sie mehr zu dem Kölner als zu ihr halten.

Die Liebesgeschichte der beiden findet ein Ende in Folge 2.

Roman und Natalie

Natalie bedeutet ihre Schlagerkarriere sehr viel, was sie auch durch ihre vielen Gesangseinlagen deutlich zeigt. Mit Roman scheint Natalies Verwandtschaft nun auch einen Kandidaten gefunden zu haben, der die 30-Jährige in ihrer Leidenschaft vollkommen unterstützen will.

Als Natalie das Haus betritt, ist sie sogleich von Romans Körpergröße überwältigt. "Es ist perfekt", erzählt Natalie ihrer Cousine Vivienne. Roman findet Natalie hübsch, hätte sie aber nach eigener Aussage vermutlich nicht in einer Bar angesprochen. Beim gemeinsamen Back-Date am nächsten Tag mit anschließender Weinverkostung lernt sich das Paar besser kennen.

Doch es tun sich erste Risse auf. Roman wirkt nach und nach irritiert von Natalies Gesangseinlagen. Auch die Tatsache, dass Natalie mit einem über 30 Jahre älteren Mann verheiratet war, sorgt bei dem Offizier für hochgezogene Augenbrauen. Am Abend der ersten Party scheint Roman zudem sehr an Single Jenny interessiert. Ob es hier wohl mehr knistert?

"Schon ein klasse Mann", schmachtet Vivienne nach der Aussprache mit Roman. Sie und Lina sind sich einig, dass er der perfekte Partner für Natalie ist. Umso erstaunter sind die beiden, als bei der Schlüsselübergabe Romans Begleiter kommentarlos den Schlüssel an Annemarie übergeben.

Nach den Reibereien am Pool zwischen dem Paar sehen Peter und Sönke wenig Sinn darin, die Bindung aufrecht zu halten. Roman warf der Sängerin im Vorfeld vor, dass ihr Interesse ihm gegenüber abgeflacht sei und sie nicht ihren wahren Charakter zeige. "Ich bin so was von real, ich bin Natalie", entgegnete sie vehement. Für sie sind Streitigkeiten Teil der Partnerschaft. "Das ist eine Kleinigkeit. Es gehört dazu, dass man sich austauscht", sagt sie.

Mit der Entscheidung muss sich Natalie jedoch abfinden und gibt den Beteiligten eine letzte Kostprobe ihrer Gesangkünste. "Das ist für mich jetzt das Highlight der letzten drei Tage", kommentiert Roman.

Die Liebesgeschichte der beiden findet ein Ende in Folge 2.

Pana und Roaya

Beim Aufeinandertreffen von Panas Eltern und Roaya auf dem Heiratsmarkt hat es von Anfang an harmoniert. "Sie ist ein offener Typ. […] Ich find sie super", sagt Panas Mutter voller Begeisterung. Aus der Schwärmerei kommt auch Roayas Mutter nicht heraus, als sie den gastronomischen Leiter in der zweiten Runde des Marktes als "griechischen Gott" bezeichnet. Doch sehen das die Kinder genauso? Die kurze und knappe Antwort lautet: Ja!

Roaya ist mit der Wahl ihrer Begleiterinnen mehr als zufrieden. "Optisch voll ins Schwarze getroffen", kommentiert sie. Bei weiteren Gesprächen finden die beiden heraus, dass sie ganz und gar auf einer Wellenlänge sind. Das perfekte Match scheint gefunden. Zumindest, wenn nicht ein riesiger Konfliktpunkt im Raum stehen würde: Roman hat bereits zwei Kinder und will keine weiteren haben. Für Roaya ist das aber ein absolutes No-Go. Obwohl es so gut harmoniert, überlegt sie, die Paarung trotz des gefühlvollen Wellness-Dates aufzubrechen.

"So sehr wir die auch lieben. Es ist das Beste, wenn die sich trennen", erklärt Anna bei der Schlüsselabgabe am Abend seufzend. Bei einem fundamentalen Thema kommt das Paar auf keinen gemeinsamen Nenner: der Kinderfrage. Alle Beteiligten sind sich daher einig, dass die beiden das Glück nicht gemeinsam finden werden. Weinend verabschieden sich alle voneinander. "Es hat mich emotional sehr berührt […], wie traurig alle anderen waren", sagt Roaya bedrückt.

Die Liebesgeschichte der beiden findet ein Ende in Folge 2.

"Der Heiratsmarkt" siehst du ab 10. August immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben, Joyn und im Livestream.