Will Juliette jetzt Jay Jay? Philipp: "Muss kämpfen, dass mir nicht die Tränen kommen!"

Das Wichtigste in Kürze "Der Heiratsmarkt" ist gestartet und die ersten Bekanntschaften sind gemacht. Einige Pärchen viben total, während es bei anderen eher mäßig läuft. Dann steht die erste Party ins Haus - und damit beginnt das Drama ...

"Der Heiratsmarkt" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Stream und auf Joyn.

An Juliettes Fremd-Flirt bei der ersten Single-Party hat Sunnyboy Phillipp schwer zu knabbern. Das lässt insbesondere Roaya nicht kalt: Sie attackiert die 22-Jährige noch an Ort und Stelle.

Eskalation und Tränen! Philipp ist am Boden zerstört

Philipp ringt um Fassung: "Am Anfang hat es mich überhaupt nicht gestört. Aber sie hat gesagt, dass sie sich nicht für ihn interessiert. Und jetzt das!" Juliettes Zurückweisung hat ihn schwer getroffen. Single-Dame Ornella versucht, ihm Trost zu spenden, doch Philipp steht inzwischen am Rande der Verzweiflung. "Ich muss wirklich kämpfen, dass mir nicht gleich die Tränen kommen", gibt er zu.

Das kann Ornella nicht mit ansehen. Sie wagt noch einen Schlichtungsversuch und will Juliette von Störenfried Jay Jay losreißen. "Er ist wirklich traurig! Du solltest jetzt mit ihm reden", ermahnt sie die begehrte Single-Dame.

"Das ist einfach nur respektlos!" Roaya schießt gegen Juliette

Nach über einer halben Stunde Entzug kann Philipp endlich wieder seiner Juliette nahe sein. Die versteht die ganze Aufregung jedoch ganz und gar nicht. "Bist du jetzt wirklich sauer?", fragt sie ihr Match geradeheraus.

"Ich wollte dir zeigen, dass ich starkes Interesse habe. Aber du hast mich weggeschickt", wirft der 27-Jährige ihr vor.

Doch ehe Juliette wirklich auf Philipps Gefühlschaos eingehen kann, fegt die Roaya-Welle über das Pärchen hinweg. "Dein Verhalten geht gar nicht! Das ist einfach nur respektlos", fährt sie Juliette plötzlich von der Seite an. Die weiß nicht, wie ihr geschieht. Als der 22-Jährigen die Tränen kommen, schäumt Roaya fast vor Wut:

Du brauchst gar nicht zu heulen! Du hast Schei*e gebaut! Roaya zu Juliette

Und Philipp? Der steht daneben und wird plötzlich zum unbeteiligten Zuschauer.

"Ich brauche einen Mann, der mich verteidigt!"

The Party is over. Die Kandidat:innen ziehen sich in ihre Villen zurück. Zu Hause werden Juliettes Vater und Patenonkel in die Geschehnisse des Abends miteinbezogen: "Ich verstehe nicht, warum sie so lange mit [Jay Jay] geredet hat", fragt sich Philipp noch immer fassungslos.

Juliette beschäftigt derweil eher die Zicken-Attacke gegen sie: "Du hast mich gar nicht verteidigt. Du hast mich im Stich gelassen, während Roaya mich vor allen fertiggemacht hat", wirft sie Philipp vor.

In der Villa von Pana und Roaya ist der Streit ebenfalls noch Thema. "Ich habe mich Philipp gegenüber vielleicht wie eine große Schwester gefühlt", versucht die temperamentvolle Single-Lady ihren Ausbruch zu verteidigen. Pana hat dafür nur wenig Verständnis. Im Interview gibt er zu: "Es war mir unangenehm, dass die Leute wussten, dass ich mit ihr da bin."

Welche Folgen wird der Fremd-Flirt für die beiden Pärchen haben? Werden Philipp und Juliette ihr Match schon in der 2. Folge auflösen? Und hat Roaya wirklich so sehr über die Stränge geschlagen, dass Pana bereit ist abzubrechen?

Die Karten werden neu gemischt!

Erstmals dürfen sich die Singles "in freier Wildbahn", ohne familiäre Begleitung, bewegen. Auf der ersten Party bei "Der Heiratsmarkt" lernen sich die gematchten Frauen und Männer kennen. Zusätzlich werden Ornella und Alex mit in das Single-Becken geworfen. Sie wurden bisher noch nicht von ihren Familien verkuppelt.

Partnertausch? Ornella und Jenny gehen ran

Sichtlich unzufrieden mit ihrem Match ist die 29-jährige Jenny. Sie kommt mit Jay Jays Art nicht so wirklich zurecht und auch sonst scheint es nicht so wirklich zu funken. Besser sieht es da schon mit Single-Mann Roman aus. Der Offizier, der mit seinem derzeitigen Match Natalie ebenfalls so seine liebe Not hat, begrüßt die angenehmen Gespräche mit Weltenbummlerin Jenny. Dabei stellt der "sanfte Riese" belustigt fest: "Du scheinst die einzige Normale hier zu sein!"

Innige Gespräche führen auch Jay Jay und Ornella. Die ungebundene Frau ist begeistert von dem perfekten Aussehen des 33-Jährigen. Er mag wiederum ihre direkte Art. Doch eins scheint den Muskelmann zu stören: "Du rauchst. Das rieche ich sofort."

"Du bist mir einfach unsympathisch!"

Ornella und Jay Jay gesellen sich wieder zu den anderen hinüber, wo die temperamentvolle Roaya schon lauert. Sie hat ganz offensichtlich ein Problem mit der etwas zu selbstsicheren Art von Jay Jay und spricht das auch offen aus: "Ich habe nicht das Gefühl, dass du gern mit uns bist."

Der Kölner fühlt sich sofort angegriffen und bestreitet die Vorwürfe von Roaya: "Das kannst du gar nicht beurteilen." Plötzlich eskaliert die Situation.

Jay Jay hat für mich eine extrem unangenehme Ausstrahlung! Roaya

"Warum sprichst du mich überhaupt an und provozierst Stress?", feuert Jay Jay zurück. Roaya versteht die Welt nicht mehr, doch sie legt nach: "Du bist mir einfach unsympathisch!" Da wird der Macho gleich ausfallend: "Du bist so maximal unattraktiv!"

Auf diese Geschmacksauskunft hätte Roaya sicherlich gut verzichten können. Als dann auch noch ihr Match Pana sagt, dass er sich eigentlich gut mit Jay Jay verstehen würde, brennen der Berlinerin vollends die Sicherungen durch: "Du kannst mich mal!", schmettert sie ihrem Match entgegen und verlässt das gemütliche Sofa.

"Mr. Steal Your Girl": Philipp steht plötzlich allein da

Während sich einige Kanididat:innen wie Jenny und Jay Jay sofort die neue "Ware" ansehen, bleiben manche Paare lieber bei ihrem zugeteilten Match. Auch Philipp scheint sich sichtlich wohlzufühlen mit seiner Juliette. Doch da hat er die Rechnung ohne "Mr. Steal Your Girl" gemacht.

Nach der Auseinandersetzung mit Roaya sucht Jay Jay ausgerechnet Trost bei Juliette. Die beiden verziehen sich in eine stille Ecke. Plötzlich steht Sunnyboy Philipp allein da.

Jay Jay versucht sogleich, mit der 22-Jährigen anzubandeln und macht dabei ihr Match schlecht: "Ich habe nicht verstanden, warum dein Vater ausgerechnet jemanden auswählt, bei dem 'Hotel Mama' dransteht."

Zu viel für Roaya, die ihren Augen nicht traut: "Philipp, warum sagst du nichts?" Auch nach einer halben Stunde kommt Jules nicht zurück zu ihrem Partner.

Das hat gesessen: Philipp kriegt einen Korb

Ornella kommt die Situation ebenfalls komisch vor. Sie motiviert Philipp dazu, auf die anbandelnden Singles zuzugehen: "Steh deinen Mann und hol sie dir zurück!"

Der 27-Jährige nimmt seinen Mut zusammen und baut sich vor Jay Jay und Juliette auf: "Seid ihr fertig?" Doch das Pärchen macht keine Anstalten aufzustehen. "Ich würde noch kurz mit ihm reden. Ich weiß aber noch nicht, wie lange", lautet die Antwort der begehrten Single-Dame. Ein Stich ins Herz für Philipp.

Natürlich ist Philipp eifersüchtig! Jay Jay

Schafft es Jay Jay wirklich, einen Keil zwischen Philipp und Jules zu treiben? Das siehst du in der nächsten Folge von "Der Heiratsmarkt"!

