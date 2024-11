Wo bin ich? Acht Prominente machen in der neuen ProSieben-Show "Destination X" einen Blind-Roadtrip durch Europa. Folge den Promis im abgedunkelten Bus und rate mit, wo sie sich gerade befinden könnten.

"Destination X" 2024 auf Joyn ➤ Alle ganzen Folgen kostenlos auf Joyn streamen!

Das Wichtigste in Kürze Bei "Destination X" gehen acht Promis, darunter "Promi Big Brother"-Gewinnerin Leyla Lahouar und GZSZ-Legende Andreas Elsholz, auf einen Blind-Roadtrip durch Europa.

Anhand von Hinweisen und Bildern müssen die Promis erraten, wo sie sich befinden. Wer am ungenausten schätzt, muss den Bus und damit die Show verlassen.

Premiere im TV und auf Joyn feiert die neue ProSieben-Show "Destination X" am 7. November 2024.

Alle Sendezeiten und Sendetermine erfährst du hier.

Start am 7. November 2024: Moderne Schnitzeljagd durch Europa

Ein Roadtrip durch ganz Europa. Ein Abenteuer voller kleiner Hinweise und trügerischer Bilder. Eine Schnitzeljagd, bei der sich acht Prominente ständig die eine Frage stellen: Wo bin ich?

In der neuen Abenteuer-Reality-Show "Destination X", die im Herbst 2024 auf ProSieben Premiere feiert, machen acht Prominente einen Blind-Roadtrip. Ihre Herausforderung: Sie müssen die ganze Zeit ihren Aufenthaltsort möglichst genau bestimmen - jedoch sitzen sie dabei im blickdichten "Destination X"-Bus, der seine geheimen Routen kennt, aber seine Mitfahrer:innen im Dunkeln lässt.

13:00 Uhr

Diese acht Promis sind an Bord

Diese acht prominenten Detektive begeben sich auf die Spurensuche nach der "Destination X":

Schauspielerin Tina Ruland

Tänzerin Ekaterina Leonova

Moderatorin Madita van Hülsen

Schauspieler Andreas Elsholz

Influencerin Leyla Lahour

Turn-Europameister Philipp Boy

Reality-Darsteller Max Bornmann

Reality-Darstellerin Hanna Sökeland

"Destination X": So funktioniert die neue Show

In der neuen Abenteuer-Reality-Show "Destination X" begeben sich die acht prominenten Abenteurer:innen auf eine Reise ins Ungewisse. Ihren Aufenthaltsort müssen sie selbst herausfinden.

Wie? Indem sie jedes Detail ihrer Reise aufmerksam verfolgen, Hinweise richtig deuten und sich vor allem nicht täuschen lassen. Doch Achtung: Mancher Hinweis führt in die Irre … Am Ende jeder Folge müssen die Teilnehmer:innen im Geheimen ihr X an dem Ort auf der Europakarte einzeichnen, wo sie meinen, zu sein.

Wer muss gehen?

Wer am weitesten vom tatsächlichen Standort entfernt ist, muss den Bus verlassen - und erfährt im selben Moment gemeinsam mit den Zuschauer:innen, wo der "Destination X"-Bus gerade steht. Was ist real? Was ist Täuschung? Wer schmiedet hilfreiche Allianzen? Wer findet die "Destination X"?