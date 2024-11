Eine Busfahrt kreuz und quer durch Europa - da bleibt viel Zeit für die Promis, sich über private Themen zu unterhalten. Madita enthüllt gleich nach wenigen Tagen intime Details aus ihrem Leben.

Anzeige

"Destination X": Maditas Intim-Beichte in Folge 1 anschauen ➤ Jetzt ab 1 Stunde 28 Minuten kostenlos auf Joyn streamen!

Das Wichtigste in Kürze Für Madita van Hülsen ist das Abenteuer "Destination X" 2024 leider schon wieder vorbei. Zuvor enthüllt sie in Folge 1 noch intime Details aus ihrem Leben.

Die übrigen sieben Prominente reisen weiter im blickdichten Bus durch Europa, darunter Leyla Lahouar, Tina Ruland, Ekaterina Leonova und Andreas Elsholz.

Anhand von Hinweisen und Bildern müssen die Promis erraten, wo sie sich befinden. Wer am ungenauesten schätzt, muss den Bus und damit die Show verlassen.

Premiere im TV und auf Joyn feiert die neue ProSieben-Show "Destination X" am 7. November 2024. Alle Sendezeiten findest du hier.

Anzeige

Anzeige

Sex-Talk im Bus: Dreier und weitere Intim-Geständnisse

Die erste Folge der neuen ProSieben-Show zeigt gleich intime Details der "Destination X"-Promis. Als Andreas Elsholz darüber philosophiert, was Menschen glücklich macht und dabei auch "sexuelle Befriedigung" aufzählt, sind die Promis gleich in Plauderlaune. Vor allem Hanna und Madita gehen in den Austausch.

Auf Hannas Frage, ob sie einen Fetisch hätte, antwortet Madita "Nein." Fügt dann aber noch hinzu: "Ich hätte aber gerne einen". In jungen Jahren war sie experimentell: "Da probiert man ja noch so viele Sachen aus - vom Dreier bis zur Sexparty." Aber ihr Fazit lautet: "Voll nicht cool!".

War nicht spektakulär. Madita van Hülsen

Madita hatte einen Dreier mit zwei Männern, wie sie weiter berichtet. Doch das Erlebnis hat sie nicht beeindruckt - sie schiebt das aber auf ihre zu hohe Erwartungshaltung.

Ich hab es mir vorgestellt wie im Film. Madita van Hülsen

Hanna erwähnt, dass Madita es vielleicht noch ein zweites Mal ausprobieren sollte. Dazu schweigt Madita. Hanna gibt ihren Sex-Deeptalk aber noch nicht auf und fragt Madita auch nach ihren Erfahrungen mit Frauen.

"Nicht so, dass ich dachte: Yippieh, geil!"

Maditas Dreier-Erfahrung bleibt nicht das einzige Intim-Geständnis der Moderatorin. Auf Hannas Frage nach Sex-Erfahrungen mit Frauen bejaht Madita ein weiteres Mal. Aber auch hier zeigt sie sich wenig begeistert. Und gesteht sich ein:

Ich bin langweiliger, als ich dachte. Madita van Hülsen

Anzeige

Anzeige

Raus in Folge 1: Madita muss den Bus als Erste verlassen

Das Abenteuer "Destination X" endet nach jeder Folge für mindestens einen Promi. In Folge 1 hat leider Madita am schlechtesten getippt: Ihr X war am weitesten vom ersten Ziel - der italienischen Stadt Pisa - entfernt.

Anzeige

Anzeige

"Destination X" 2024 auf Joyn ➤ Alle ganzen Folgen kostenlos auf Joyn streamen!

Diese Promis sind noch dabei

4.506 Kilometer kreuz und quer durch Europa - im abgedunkelten Bus - und trotzdem erraten, wo die "Destination X" ist. Diese Promis wagen das Abenteuer.

Anzeige

Die neue Abenteuer-Reality-Show "Destination X" ab Donnerstag, 7. November 2024, auf ProSieben und auf Joyn.