Neuer Promi bei "Destination X": Mischt er die anderen Promis auf?

Schluss mit Dolce (Bus-)Vita. Auf der zweiten "Wo bin ich?"-Etappe von Pisa zur "Destination X" erwartet die prominenten Abenteurer eine mannsgroße Überraschung. An einem Zwischenhalt steigt plötzlich Model und Sänger Nico Schwanz als neuer Mitreisender in den blickdichten Bus zu.

Das Wichtigste in Kürze Seit dem 7. November läuft "Destination X" auf ProSieben und Joyn.

Jede Woche wirst du mit auf eine Reise genommen, die du so bestimmt noch nicht gemacht hast.

Acht Promis sind unterwegs auf einem Roadtrip durch Europa. Ohne zu wissen, wo sie sich gerade befinden.

In Folge zwei kommt - nach dem ersten Ausscheiden - ein neuer Promi hinzu.

Unmut bei den Reisenden?

Das neue Gesicht im "Destination X"-Bus sorgt erstmal für Misstrauen. Man wisse natürlich nicht, wie der neue Teilnehmer ticke, ob er die Wahrheit sage oder man ihm trauen könne, so Tänzerin und Kandidatin Ekaterina Leonova.

Da hat sich die ganze Dynamik verändert und man hat an vielem gezweifelt. Ekaterina Leonova

Kein Welpenschutz für Nico Schwanz

Auch für den Neuankömmling selbst war das späte Hinzukommen nicht unbedingt gewollt. Für ihn sei es eher ein Nachteil, er wäre in eine Gruppe gekommen, die schon einige Tage miteinander verbracht und eine enge Verbindung aufgebaut hätten, verrät Nico.

Das hat es für mich etwas schwieriger gemacht, direkt Anschluss zu finden und mich voll in das Gruppengefüge zu integrieren. Nico Schwanz

Trotzdem habe er die Herausforderung angenommen, versucht sich so schnell wie möglich in die Gruppe einzugliedern und die Dynamiken zu verstehen, so der 46-Jährige.

Wie Nico sich schlägt und ob er die "Destination X" richtig erraten wird, siehst du immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

