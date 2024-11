Am Donnerstag, 7. November 2024, startet "Destination X". Das müssen die Promis auf ihrem Blind-Roadtrip durch Europa machen.

Das Wichtigste in Kürze Acht Prominente reisen im blickdichten Bus durch Europa, darunter Tina Ruland, Promi-Big-Brother-Gewinnerin Leyla Lahouar, Ekaterina Leonova und GZSZ-Legende Andreas Elsholz.

Anhand von Hinweisen und Bildern müssen die Promis erraten, wo sie sich befinden. Wer am ungenauesten schätzt, muss den Bus und damit die Show verlassen.

Premiere im TV und auf Joyn feiert die neue ProSieben-Show "Destination X" am 7. November 2024.

Wo bin ich? Acht Promis müssen Hinweise entschlüsseln und Aufgaben lösen

Die Promis reisen 4.506 Kilometer durch Europa. Das Besondere: Sie wissen nie, wo sie gerade sind. Ihre Aufgabe: Im blickdichten "Destination X"-Bus jeweils zum Ende einer Etappe erraten, wo sie sich gerade befinden.

Wie? Indem sie jedes Detail ihrer Reise aufmerksam verfolgen, Hinweise richtig deuten und sich vor allem nicht täuschen lassen. Denn Achtung: mancher Hinweis führt in die Irre!

Am Ende jeder Folge setzen die Wettbewerber:innen im Geheimen ihr X dort auf der Europakarte, wo sie glauben, gerade zu sein. Wer am weitesten vom tatsächlichen Standort entfernt ist, verlässt den Bus sofort – und erfährt im selben Moment gemeinsam mit den Zuschauer:innen, wo der "Destination X"-Bus gerade wirklich steht. Was ist real? Was ist Täuschung? Wer schmiedet hilfreiche Allianzen? Wer findet die "Destination X" und gewinnt 50.000 Euro?

Von Lissabon bis Bukarest, von London bis Athen – jeder Ort könnte ihr nächstes Ziel sein. Die Herausforderung: Hinweise erkennen, Täuschungen durchschauen und den aktuellen Standort auf der Europakarte möglichst genau mit einem X markieren. Und damit die Frage: "Wo bin ich?" möglichst genau beantworten.

Abfahrt ist am Donnerstag, 7. November, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.