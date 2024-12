In den ersten Folgen von "Destination X" konnten wir sehen, wie gut die Reisegruppe bereits eingespielt ist. Doch auch am Donnerstag flog der nächste Promi, weil das X zu weit entfernt gesetzt wurde.

Das Wichtigste in Kürze In Folge 1 war für Madita van Hülsen das Abenteuer "Destination X" 2024 wieder vorbei, in Folge 2 traf es Tina Ruland und Ekaterina, Nico Schwanz musste in Folge 3 den Bus verlassen. Nun folgt Leyla Lahouar und muss in Wien den Bus verlassen.

Die übrigen Prominente reisen weiter im blickdichten Bus durch Europa, darunter Andreas Elsholz. und Max Bornmann.

Anhand von Hinweisen und Bildern müssen die Promis erraten, wo sie sich befinden. Wer am ungenauesten schätzt, muss den Bus und damit die Show verlassen.

Premiere im TV und auf Joyn feiert die neue ProSieben-Show "Destination X" am 7. November 2024. Alle Sendezeiten findest du hier.

+++ Update, 29. November 2024 +++

"Die Kleine wird mir fehlen": Die Gruppe wird kleiner

Nach "Destination X"-Exit: Leyla Lahouar steht ratlos vor dem Prater-Riesenrad. © Joyn

"Ich hab keine Ahnung, wo ich bin", sagt Leyla gleich nach ihrem Ausstieg aus dem "Destination X"-Bus. Dabei steht sie gleich beim berühmten Riesenrad des Wiener Praters.

"Ich bin ein bisschen traurig", sagt Leyla selbst über ihren Exit in Folge 4. Sie war sich bei allen Hinweisen nicht sicher genug und hat ihr X daher in der Mitte von Österreich gesetzt. Doch Wien liegt im Osten des Landes.

Gleich nach ihrem Ausstieg sind auch die Promis im Bus traurig. Andreas Elsholz wird Leyla fehlen, wie er gleich sagt. "Mir auch", stimmt ihm Hanna Sökeland zu. Max Bornmann gibt sich etwas kühler: "Egal, wer gegangen wäre heute - ist schade für die Gruppendynamik".

"Ich stand schon wieder nicht vorne": Er musste noch nie zittern

Dieser Moment, wo die Promis im Bus an die Tür steigen müssen, nachdem alle ihr X gesetzt haben - Spannung pur! Alle waren bereits in dieser Situation - wirklich alle?! Nein, er musste noch nie zittern, dass sich die Tür vor ihm öffnet. Ob seine Glückssträhne auch in Folge 5 anhält, siehst du am 5. Dezember 2024 ab 22:30 Uhr.

+++ Update, 22. November 2024 +++

Dieser Promi muss gehen - und alle anderen freuen sich

Waren die mitreisenden Promis zunächst ein Team, änderte sich die gute Stimmung schlagartig, als Nico Schwanz nach Madita van Hülsens Exit zur Gruppe hinzukam. Er hat schwer daran zu knabbern, dass ihn die Gruppe ausschließt. Als er am Ende gehen muss, scheinen alle anderen erleichtert zu sein.

+++ Update, 14. November 2024 +++

Erster Exit: Muss Nico Schwanz den Bus gleich wieder verlassen?

Kaum ist er da, droht ihm schon gleich der erste Exit: Promi-Neuzugang Nico Schwanz muss sich mit den anderen Promis kurz nach seiner Ankunft im Bus gleich im ersten Spiel beweisen. Es geht um Schnelligkeit und Geschick.

Die Promis müssen einen Parcours bewältigen - jede:r für sich allein. Diejenigen, die am Ende als letzte den Zielpunkt Bus erreichen, müssen direkt die aktuelle Location schätzen und möglichst zielgenau ihr "X" setzen. Wer am schlechtesten tippt, scheidet sofort aus.

Die erste Station des Parcours ist ein Tangram-Puzzle. Wer dieses erfolgreich gelöst hat, darf weiter zu Station 2, einem großen Glaskasten, laufen. Aus vielen Flugtickets müssen die Promis ihr personalisiertes Ticket findet, auf dem ihr Name steht. Haben sie dieses gefunden, können sie auf direktem Weg zum X-Bus zurückkehren.

Nachdem die Promis ihr Ticket gefunden haben, können sie auch einen Umweg laufen und bis zu drei Hinweise auf die nächste Exit-Location sammeln. Die Hinweise befinden sich auf drei Stellwänden, die nur durch einen Umweg zu erreichen sind. Das kostet allerdings extra Zeit und die Promis müssen selbst entscheiden, ob sie das Risiko eingehen, oder lieber auf Nummer Sicher gehen…

Tina und Nico müssen ihr X setzen

Da Tina Ruland und Nico Schwanz ihr Tangram Puzzle am langsamsten lösen, kommen sie als letzte am Bus an. Sie müssen gleich ihr X setzen. Dabei öffnet sich nur bei Tina die Bustür - sie ist der erste Exit der Folge 2. Ein weiterer wird folgen.

Wie gut kennen die Promis Europa?

Im nächsten Spiel - dem letzten vor dem nächsten Exit - erwartet die Promis ein Rätsel, das während der Fahrt neben ihrem Bus platziert wird. Das Busfenster wird durchsichtig und es offenbart sich den Mitfahrern eine Plakatwand samt Kreuzworträtsel. Die Frage: Wer entdeckt hierauf die meisten europäischen Städte, bevor die Scheibe des Busses wieder undurchsichtig wird?

Doch es gibt einen Haken: Nicht nur im Kreuzworträtsel, sondern auch im Beschreibungstext daneben verstecken sich europäische Städte. Wer schaut genau hin? Entdeckt jemand im Bus die zusätzlichen Städte? Wieder spielt jede:r Promi für sich allein. Der oder die Gewinner:in erhält einen erheblichen Vorteil: Das X wird zehn Kilometer näher an die End-Location des Busses gerückt.

Wieder trickst Max Bornmann

Max gibt zu, dass er kaum etwas im Rätsel erkennen konnte. Doch anstatt aufzugeben, fällt ihm ein, dass Ekaterina Leonova eine Liste mit allen europäischen Ländern und deren Hauptstädten hat. Er schnappt sich die Liste und schreibt so viele Städte auf, wie er in der Zeit schafft. Auf diese Weise gewinnt er dieses Spiel und sein X wird bessere Chancen auf ein Weiterkommen haben.

Schockmoment: Wie sollen die Promis auf einer leeren Karte ihr X setzen?

Bei der finalen Auswahl der "Destination X" an diesem Reisetag müssen die Promis wieder ihr X setzen. Doch, oh Schreck! Hatten sie bislang ausführliche Karten mit Städtenamen und weiteren Details, blicken sie dieses Mal auf eine blanke Karte, auf der lediglich die Ländergrenzen noch erkennbar sind. Wie soll so genau markiert werden, wo Chamonix ist?

Am nächsten dran an der finalen Location ist bei dieser Abstimmung tatsächlich Max Bornmann. Doch er zittert dennoch bis zuletzt, wo sich die Bustür für eine:n andere:n Promi öffnet.

Ausgetanzt: Ekaterina Leonova ist raus

Sie hat zwar in den Spielen nicht als schlechteste Abenteurerin abgeschnitten - doch leider setzt sie am Ende ihr X zu weit vom Zielort Chamonix in Frankreich entfernt. Traurig muss auch die Tänzerin den Bus verlassen.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Madita van Hülsen ist raus: Sie muss den Bus als Erste verlassen

Das Abenteuer "Destination X" ist für Madita leider schon wieder vorbei. Ihr X war am weitesten vom ersten Ziel - der italienischen Stadt Pisa - entfernt. Dabei hat sie sich anfangs gut geschlagen und sich in das Team gespielt, dass im Flug zum Bus-Startpunkt reisen durfte. Auch bei der Team-Challenge im Labyrinth gehörte sie zu den Sieger:innen. Dennoch musste jede:r Promi am Ende für sich das X setzen und die finale Destination erraten.

Wer ist raus?

Wer am weitesten vom tatsächlichen Standort entfernt ist, muss den Bus verlassen - und erfährt im selben Moment gemeinsam mit den Zuschauer:innen, wo der "Destination X"-Bus gerade steht.

Folge 1: Moderatorin Madita van Hülsen (Exit in Pisa).

Folge 2: Tina Ruland und Ekaterina Leonova (Chamonix sur Mont-Blanc)

Folge 3: Nico Schwanz (Venedig)

Folge 4: Leyla Lahouar (Wien)

Diese Promis sind noch dabei

4.506 Kilometer kreuz und quer durch Europa - im abgedunkelten Bus - und trotzdem erraten, wo die "Destination X" ist. Diese Promis wagen das Abenteuer.

Schauspieler Andreas Elsholz

Turn-Europameister Philipp Boy

Reality-Darsteller Max Bornmann

Reality-Darstellerin Hanna Sökeland

"Destination X": So funktioniert die neue Show

Wo bin ich? Das ist die zentrale Frage in "Destination X". Acht Abenteurer:innen müssen ihren Aufenthaltsort selbst herausfinden. Wie? Indem sie jedes Detail ihrer Reise aufmerksam verfolgen, Hinweise richtig deuten und sich vor allem nicht täuschen lassen. Denn mancher Hinweis führt in die Irre … Am Ende jeder Folge müssen die Wettbewerber:innen im Geheimen ihr X an dem Ort auf der Europakarte einzeichnen, wo sie meinen, zu sein.

Die neue Abenteuer-Reality-Show "Destination X" seit Donnerstag, 7. November 2024, auf ProSieben und auf Joyn.