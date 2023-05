UN-Generalsekretär Guterres: Pressefreiheit weltweit unter Beschuss

Der Tag der Pressefreiheit wird 30 Jahre alt. Einen Grund zum Feiern gibt es dennoch nicht.

Das Wichtigste in Kürze Am 3. Mai ist der "Welttag der Pressefreiheit".

Dieser wurde 1993 ins Leben gerufen und jährt sich nun zum 30. Mal.

Dennoch sind in rund 70 Prozent der Länder der Welt die Arbeitsbedingungen für Medienschaffende problematisch.

Auf Vorschlag der UNESCO im Jahr 1993 wurde durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) der 3. Mai zum "Welttag der Pressefreiheit" erklärt. 1994 gab es daraufhin den ersten Welttag der Pressefreiheit.

António Guterres verteidigt Pressefreiheit

Die Bedeutung der Pressefreiheit als Basis für Demokratie und Gerechtigkeit hob auch UN-Generalsekretär António Guterres hervor und betonte: "Sie repräsentiert den Lebensnerv der Menschenrechte. Aber in jedem Winkel der Welt ist die Pressefreiheit Angriffen ausgesetzt."

So lieferen eine freie Berichterstattung die nötigen Fakten, um sich Meinungen zu bilden und die Mächtigen mit der Wahrheit zu konfrontieren, schreibt die Deutsche Presse-Agentur (dpa) und beruft sich dabei auch eine Erklärung von Guterres zum Internationalen Tag der Pressefreiheit am Mittwoch (3. Mai).

Hört auf, Journalisten dafür festzunehmen und zu inhaftieren, weil sie ihren Job machen. UN-Generalsekretär António Guterres

Der UN-Generalsekretär forderte die Staatengemeinschaft auf: "Hört auf, Journalisten dafür festzunehmen und zu inhaftieren, weil sie ihren Job machen" und beklagte, dass Journalist:innen direkt zur Zielscheibe von Angriffen würden, während sie versuchten, ihrer Arbeit nachzugehen. Nach Angaben von Guterres und dem "Komitee zum Schutz von Journalisten" seien im Jahr 2022 mindestens 67 Menschen getötet worden.

Dies bestätigt auch "Reporter ohne Grenzen" (RSF), die jedes Jahr die "Rangliste der Pressefreiheit" veröffentlichen. So seien – ähnlich wie im Vorjahr – die Arbeitsbedingungen für Medienschaffende in rund 70 Prozent der Länder weltweit nicht unproblematisch. Dabei sei das größte Problem die Sicherheitslage für Journalist:innen, da sie auf Demonstrationen angegriffen würden, in bewaffneten Konflikten ums Leben kämen, gezielt ermordet, willkürlich festgenommen oder zu langjährigen Haftstrafen verurteilt würden.

Tadschikistan, Indien und die Türkei seien sogar in die schlechteste Kategorie "sehr ernst" im Jahr 2022 abgerutscht. Auch Deutschland sei im Ranking um fünf Plätze auf Rang 21 abgestiegen. Grund hierfür sei die weiter wachsende Gewalt gegen Journalist:innen und Medien. So verzeichnete RSF im letzten Jahr 103 physische Angriffe – den höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen, wie es auf der Internetpräsenz heißt.

Zum siebten Mal in Folge belegte Norwegen den ersten Platz im Ranking, gefolgt von Irland und Dänemark.

Die letzten Plätze belegen asiatische Regime. Vietnam liegt auf Platz 178, China auf Platz 179 und Nordkorea auf Platz 180.

Auszug aus der "Rangliste der Pressefreiheit 2023"

1 Norwegen

2 Irland

3 Dänemark

4 Schweden

5 Finnland

6 Niederlande

7 Litauen

8 Estland

9 Portugal

10 Timor-Lesten

11 Liechtenstein

12 Schweiz

14 Neuseeland

14 Tschechische Republik

15 Kanada

16 Lettland

17 Slowakeien

18 Inseln

19 Samoa

20 Luxemburg

21 Deutschland

22 Namibia

23 Costa Rica

24 Frankreich

25 Südafrika

26 Vereinigtes Königreich

27 Australien

28 Moldawien

29 Österreich

30 Millionen Trinidad und Tobago

(…)

170 Saudi-Arabien

171 Bahrain

172 Kuba

173 Myanmar

174 Eritrea

175 Syrien

176 Turkmenistan

177 Iran

178 Vietnam

179 China

180 Nordkorea

Plätze 1 bis 8: gute Lage

Plätze 9 bis 52: zufrieden stellende Lage

Plätze 53 bis 107: erkennbare Probleme

Plätze 108 bis 149: schwierige Lage

Plätze 150 bis 180: sehr ernste Lage