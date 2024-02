"Forsthaus Rampensau Germany": Alle Infos zur Show

Das Wichtigste in Kürze "Forsthaus Rampensau Germany" startet am 4. Januar 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Jeden Donnerstag gibt es dann eine neue Folge im TV und auf Joyn.

Wie die Show funktioniert und welche Reality-Stars dabei sind, erfährst du hier im Überblick.

Anzeige

Der Reality-Hit aus Österreich kommt nun auch nach Deutschland! Bei "Forsthaus Rampensau Germany" wagen neun Promi-Paare das Abenteuer in malerischer Kulisse auf 1300 Metern Höhe. Streit, Gänsehaut und Unterhaltung garantiert.

"Forsthaus Rampensau Germany" im Free-TV auf ProSieben

Endlich ist es so weit! Das Joyn-Rekordformat ist auch im Free-TV zu sehen. Ab dem 4. Januar 2024 werden alle sieben Folgen nacheinander immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt. Und wenn du mal eine Folge verpasst hast, auch kein Problem - kurz darauf kannst du die Folgen auch kostenlos auf Joyn nachschauen.

Hier alle Sendetermine im TV:

Folge 1: 4. Januar 2024, 20:15 Uhr auf ProSieben

Folge 2: 11. Januar 2024, 20:15 Uhr auf ProSieben

Folge 3: 18. Januar 2024, 20:15 Uhr auf ProSieben

Folge 4: 25. Januar 2024, 20:15 Uhr auf ProSieben

Folge 5: 1. Februar 2024, 20:15 Uhr auf ProSieben

Folge 6: 8. Februar 2024, 20:15 Uhr auf ProSieben

Folge 7: 14. Februar 2024, 20:15 Uhr auf ProSieben

Das Finale von "Forsthaus Rampensau Germany" wird - statt, wie üblich an einem Donnerstag - am Mittwoch, den 14. Februar stattfinden. Der Grund: Am 15. Februar, um 20:15 Uhr startet "Germany's Next Topmodel" in die 19. Staffel.

Anzeige

Anzeige

Hier kannst du alle Folgen "Forsthaus Rampensau Germany" anschauen Alle Folgen "Forsthaus Rampensau Germany" auf Joyn. Alle Folgen der Erfolgs-Reality-Show findest du hier an einem Ort.

Anzeige

Im Clip: Gina-Lisa bekommt eigenes Spin-off zu "Forsthaus Rampensau Germany"

Das ist "Forsthaus Rampensau Germany"

Eine abgelegene Hütte, mitten in der Natur, fernab vom Alltagsstress - die perfekte Idylle? Fehlanzeige! Die naturbelassene Kulisse des Kärntner Lavanttals wird ab Dezember 2023 von 18 Promis und damit 9 Promi-Paaren aufgemischt. In einer Selbstversorger-Hütte wohnen die ungleichen Reality-Sternchen auf engstem Raum zusammen - Drama und Streit inklusive.

Anzeige

Eifersuchtsdramen, Zickenkriege und Flirtversuche bleiben jedoch nicht die einzigen Herausforderungen, die auf die prominenten Bewohner:innen warten: Spektakuläre Spiele und nervenaufreibende Challenges entscheiden am Ende darüber, welches Team den Sieg holt und 25.000 Euro Preisgeld mit nach Hause nimmt.

Eine zusätzliche Hürde zum Sieg: Jedes Team gibt regelmäßig seine Stimme ab - für das Team, das sie raus haben wollen. Wer am Ende des Votings die wenigsten Teilnehmer:innen von sich überzeugen kann, ist angesägt und muss gegen ein Gegnerpaar ins "Raus-rein-Spiel" (Bei Gleichstand, sind es die beiden Paare mit den meisten Stimmen).

Das Paar, das dieses Spiel verliert, ist damit endgültig raus und muss das Forsthaus ein für alle Mal verlassen.

Bei diesen Promis ist Drama garantiert

Insgesamt neun skandalträchtige Promi-Paare ziehen in die erste WG von "Forsthaus Rampensau Germany" ein. Darunter Liebespaare, Lästerschwestern, Best Buddys und viele mehr.

Anzeige

Freundschaften sind unter den Kandidat:innen eher Mangelware. Tatsächlich stehen einige prominente Bewohner:innen schon seit Längerem auf Kriegsfuß miteinander.

So wird Matthias Mangiapane den neuen Lover an der Seite von Jasmin Herren - der deutlich jüngere Singer-Songwriter Philipp Bender - wohl ganz genau unter die Lupe nehmen. Zeitgleich haben er und Reality-Star Sam Dylan bisher nie einen Hehl aus ihrer gegenseitigen Abneigung gemacht.

Jasmin Herren dürfte zudem auf der Abschussliste der beiden Töchter von Danni Büchner stehen. Jasmin hat im Dschungelcamp nicht gerade Lobeshymnen über ihre Mutter gesungen - ob die Schwestern das einfach so stehen lassen werden?

Hitzig wird es auch unter den heißen Promi-Singles, die das Forsthaus beziehen. Wer wird sich gegenseitig in der Nacht warm halten und wer verdreht vielleicht sogar vergebenen Bewohner:innen den Kopf?

Außerdem stellen sich Fragen, wie: Welche der Damen werden den beiden Charmebolzen Flocke und Diogo erliegen? Wie kommt der Humor der beiden "Senioren" der Runde John und Florian aka. Erkan und Stefan in der Runde an? Wie verträgt sich Reality-Neuling Elsa mit den anderen und vor allem: Wer wird die größte Rampensau Deutschlands?

Das alles siehst du ab dem 4. Januar im TV. Immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Stream auf Joyn.