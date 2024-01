Das Wichtigste in Kürze "Forsthaus Rampensau Germany" startete am 4. Januar 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Jeden Donnerstag gibt es jetzt eine neue Folge im TV und auf Joyn.

Welche Promis in das Forsthaus eingezogen sind, liest du hier.

Beim zweiten Ansägen geht es noch einmal heiß her. Wer diesmal nominiert wird und nach dem "Raus-Rein-Spiel" die Hütte verlassen muss, liest du hier.

Spätestens beim ersten Ansägen sollte den Promis bei "Forsthaus Rapensau Germany" klar geworden sein: Nichts ist sicher. Am einen Tag kann man sich gut verstehen, am nächsten dennoch nominiert werden. Wie das zweite Ansägen abläuft und wer dieses Mal die Hütte verlassen muss, liest du hier.

Hier kannst du alle Folgen "Forsthaus Rampensau Germany" anschauen

Das Vorspiel: Gibt es dieses Mal Allianzen?

Vor dem Ansägen machen sich die Couples intensiv Gedanken darüber, wen sie nominieren wollen. Florian Simbeck wagt es sogar recht offensiv, "die Mutti geht nach Hause" auf der Terrasse zu verkünden. Damit ist wohl recht klar Dagmar Mangiapane und damit auch ihr Sohn Matthias Mangiapane gemeint. Die finden das gar nicht lustig, wissen aber so immerhin jetzt, wer sie auf dem Kieker hat.

Ich weiß, wann mir jemand am liebsten die Krätze an den Ar*** wünscht und Fingernägel, dass ich nicht kratzen kann. Matthias Mangiapane

Matthias weiß: heute muss taktiert werden. Deshalb ruft er gleich zum "Insider-Gespräch". In einem der Zimmer versammeln sich Matthias, Cedric Beidinger und Hanna Annika, Jasmin Herren und Philipp Bender sowie Jada und Joelina Karabas.

Matthias Mangiapane: Zusammenhalt oder Verschwörung?

Matthias warnt Hanna: Alle müssten heute strategisch zusammenhalten, sonst - wisse er - sei das Fitness-Pärchen heute weg. Denn er vermutet, dass sich alle anderen wiederum "zusammenrotten" würden, um Hanna und Cedric rauszuwählen.

John Friedmann und Florian unterhalten sich währenddessen zu zweit auf der Terrasse. Sie vermuten, dass Gina-Lisa und Elsa viele Stimmen bekommen werden. Sie beide hingegen kommen mit den beiden gut klar. Trotzdem hätten sie langsam Angst, vielleicht doch selbst auf der Abschussliste zu stehen.

Natürlich ohne Namen zu nennen, Absprachen sind schließlich nicht erlaubt, tauscht sich die Gruppe über ihre Nominierungen aus. "V.I.P.s" und "Zucker" stehen im Raum. Ob damit etwas Gina-Lisa und Elsa, sowie die "Sugardaddys" John und Florian gemeint sind?

Hanna findet diese Absprachen jedoch gar nicht gut und erklärt emotional, dass sie das nicht möchte. Obwohl Cedric und Matthias versuchen zu erklären, dass es doch nur zu ihrem Besten sei, scheint sich die Truppe am Ende doch darauf zu einigen, dass jedes Paar selbst entscheidet, wen sie wählen wollen.

Das Ansägen: Wird es wieder eskalieren?

Die Haare sind gestylt, die Outfits sitzen und die Pokerfaces wurden aufgesetzt. Los geht's zum nächsten großen Ansägen.

Dieses Mal konnten sich Jada und Joelina sowie Jasmin und Philipp schützen und dürfen somit nicht nominiert werden.

Als Erstes stehen Jasmin und Philipp vorn. Ihnen fällt die Entscheidung mal wieder nicht leicht. Sie schwanken zwischen John und Florian und Gina-Lisa und Elsa. Da sie aber zu den beiden Männern eine persönlichere Beziehung haben, entscheiden sie sich dafür, danach zu gehen, wer am längsten bzw. kürzesten im Haus ist. Das sind Gina-Lisa und Elsa. Die beiden reagieren gelassen und können ihre Argumentation verstehen.

John und Florian hingegen merken langsam, dass sie nicht so safe sind, wie sie vielleicht gedacht hatten. Jada und Joelina nominieren die beiden, weil sie nicht wirklich eine Bindung sehen.

So nett sie uns alle finden [...], finden sie doch immer eine Begründung, wo sie sagen: 'Ja eigentlich passt ihr nicht ins strategische Konzept und wir müssen euch einfach aus der Gleichung rausnehmen.' John Friedmann

Große Verwirrung bei Diogos Nominierung

Als Diogo und sein Teampartner Kevin aka. "Flocke" vorne stehen, sind viele der Promis verwirrt. Erst verhaspelt Diogo sich - sie hätten eine gemeinsame Wahl getroffen, aber er habe sie allein getroffen. Das sorgt im ersten Moment für ordentlich Gelächter. Dann erzeugen seine Nominierung und die Begründung Unverständnis.

Diogo habe erst nicht gewusst, wen er wählen solle - der Einzige, der seinen Grund verstehen würde, sei Cedric (damit ist immerhin klar: Er und Hanna bekommen das Sägeblatt). Und jetzt zum Grund: "Du hast mich wahrgenommen, du verstehst mich und deswegen kannst du auch verstehen, warum ich dich jetzt wähle."

Da steigt sogar Flocke aus. Vielleicht hilft Diogos Ausführung: "Weil du der Stärkste bist", sagt er zu Cedric. "Es geht nicht darum, dass ich keinen starken Partner im Finale haben will oder weiterhin. Ich möchte gegen einen starken Gegner antreten. Aber wenn es zu einem Exit-Game kommt, dann werdet ihr es schaffen."

Naja, zumindest Jasmin und Philipp hat das nicht wirklich weitergeholfen. Cedric versucht Klarheit zu schaffen:

Wenn ein Exit-Game kommt, dann weißt du, dass wir es schaffen. Cedric zu Diogo

John und Florian haben es immer noch nicht verstanden, aber sei's drum. Cedric und Hanna haben jedenfalls eine Stimme kassiert.

Überraschung von Sam und Nana

Die beiden Comedians dürfen auch gleich weitermachen. Ihre Stimme geht ganz klar an Sam Dylan und "Nana" Miree, noch immer wegen der Eskalation zwischen Sam und Elsa in der vorigen Entscheidung. Das sei laut John ganz klar persönlich gemeint. Diese Spitze schmeckt Sam natürlich nicht. Der kann diesen Gruß aber direkt zurückgeben, indem er seine und Nanas Stimme an John und Florian verteilt. Und das, obwohl so manch eine:r gedacht haben dürfte, dass seine Stimme wieder an Elsa (und Gina-Lisa) geht. Stattdessen wertschätzt er, dass Elsa mit ihm das Gespräch gesucht habe.

Cedric und Hanna sind an der Reihe. Ihre Stimme geben sie - ebenfalls wegen des vorangegangenen Eklats - an Elsa und "Beiwerk" Gina-Lisa. Dieses Absägen ginge zu 100 Prozent an Elsa und 0 Prozent an Gina-Lisa.

Wir entscheiden definitiv nach Sympathie. Cedric Beidinger

Als Gina-Lisa und Elsa ihre Stimme verteilen, geht es mal wieder rund. Diesmal entsteht eine Diskussion zwischen Gina-Lisa und Sam. Dieser glaubt, die beiden seien "fake". Da Gina-Lisa kaum zu Wort kommt, vergeben die Models schlussendlich ihre Stimme an Sam und Nana, bevor sie sich wieder setzen.

Nun haben drei Paare jeweils zwei Stimmen abbekommen. Eine Stimme fehlt noch. Wird diese entscheiden, wer Partei Nummer eins im "Raus-Rein-Spiel" sein wird?

Matthias verteidigt Elsa

Matthias und Mama Dagmar vergeben das letzte Sägeblatt. Doch zunächst bricht Matthias eine Lanze für Elsa: Er habe ihr anfängliches Verhalten zwar absolut "asozial" gefunden. Doch als sie angefangen habe zu erklären, woher das kommt und dass das nur eine Fassade sei, habe er sich sehr mit ihr identifizieren können.

Und diese Ehrlichkeit [...], das hat mich so berührt. Matthias Mangiapane

Deshalb ginge die Stimme des Duos Magiapane an John und Florian. Die finden Matthias Ansprache super und meinen sogar: "Für die Mädels machen wir gerne Platz."

Vielleicht müssen sie das sogar, denn mit diesem Voting haben die beiden drei Stimmen bekommen und müssen ins "Raus-Rein-Spiel". Da sowohl Sam und Nana als auch Gina-Lisa und Elsa jeweils zwei Stimmen haben, entscheiden die Spielergebnisse, wer gegen John und Florian antreten muss. Da Sam und Nana die schlechtere Wertung haben, gehen also auch sie ins entscheidende Spiel.

Die finale Entscheidung: Das "Raus-Rein-Spiel"

Am nächsten Tag wird es noch einmal ernst. In dem Würfelspiel "Hauptsache sechs" müssen die beiden angesägten Teams nacheinander mit zehn Würfeln eine Sechs erzielen. Wer das zuerst schafft, darf im "Forsthaus Rampensau Germany" bleiben. Die Verlierer:innen müssen sofort ausziehen. Los geht's!

Jetzt treffen sich die Feinde auf dem Feld. Und jetzt geht es aber um alles. Sam Dylan

Die Spannung ist fast greifbar - viele Teams fiebern für eins der Couples und feiern jeden gewürfelten Sechser. Zunächst liegen beide Gegner:innen ziemlich gleichauf. Doch dann haben Nana und Sam regelrechtes Würfelglück und ziehen John und Florian davon. Mit einem Endstand von zehn zu drei gewinnt das Glamour-Couple schließlich und darf somit weiter in der Show bleiben. John und Florian müssen das Forsthaus verlassen.

Sam sieht das als ein Zeichen: "Der Reality-Gott hat uns erhört. Er wollte uns hier haben."

Wer als Nächste:r das "Forsthaus Rampensau Germany" verlassen muss, erfährst du auf Joyn PLUS+ und donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben.