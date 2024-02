"Forsthaus Rampensau Germany": Cedric entschuldigt sich für sein Verhalten Hanna gegenüber

Der Einzug ins Halbfinale steht kurz bevor und die Stimmung im "Forsthaus Rampensau Germany" droht allmählich zu kippen. Insbesondere Cedric scheint für den Sieg über Leichen und über das Wohlbefinden seiner Freundin gehen zu wollen.

Das Wichtigste in Kürze "Forsthaus Rampensau Germany" startet am 4. Januar 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Jeden Donnerstag gibt es dann eine neue Folge im TV und auf Joyn.

Welche Promis in der ersten Staffel in die Almhütte einziehen, liest du hier.

Mittlerweile sind wir in der finalen Folge angekommen und für die verbliebenen Bewohner:innen geht es um 25.000 Euro.

Einer würde für den Sieg alles tun: Kämpft Fitness-Freak Cedric etwas zu verbissen um den Sieg?

Hier kannst du alle Folgen "Forsthaus Rampensau Germany" anschauen

Kämpft Cedric zu verbissen um den Sieg?

Matthias hat es bereits in den vergangenen Folgen prophezeit:

Irgendwann bröckelt die schönste Fassade und der ganze Dreck kommt an die Oberfläche. Matthias

In der Tat ist Fitness-Freak Cedric in Folge 7 nicht mehr so sehr darauf bedacht, den Schein von Ausgeglichenheit und Fairness zu bewahren.

Er zieht sich immer mehr zurück und setzt seine Freundin Hanna kurz vor der letzten Challenge vor dem Halbfinale ordentlich unter Druck.

"Wir müssen uns auf jeden Fall saven! Mir sind alle anderen hier drinnen egal grade", stellt die ehrgeizige Rampensau klar. Er zerbricht sich unentwegt den Kopf darüber, wie er die kommenden Herausforderungen meistern kann. Denn dem Fitness-Duo ist klar: Können sie sich nicht schützen, laufen sie Gefahr, von den anderen abgesägt zu werden.

Um das zu verhindern, scheint Cedric sogar das Wohlergehen seiner eigenen Freundin nahezu gleichgültig zu sein: "Ich hoffe, dass es was richtig richtig Hohes ist! Wo der Spielpartner richtig weit oben warten muss."

Tja, da scheint er seine Hanna jedoch richtig, richtig schlecht zu kennen. Der kommen nämlich bereits bei dem Gedanken an schwindelerregende Höhe die Tränen.

Beim Spielen müssen wir alle anderen sehen wie Monster! Cedric

Selbst die Verletzung anderer, wie der unfreiwillige Krankenhausaufenthalt von Jasmin Herren, scheint Cedric geradezu in die Karten zu spielen. Er freut sich: "Ist doch geil, dass Jasmin beim Spiel ausfällt! Damit haben die ein Handicap."

"Er setzt Hanna total unter Druck"

Entsetzt und voller Mitleid für die sensible Hanna beobachten die anderen Bewohner:innen, wie Cedric seinen Siegeshunger immer weiter anfacht. "Diese ständigen Absprachen unter vier Augen. Da ist nichts Liebevolles dran, was er ihr sagt", ist sich Matthias sicher.

Sam wirft ein: "Ich glaube Cedric pusht Hanna so krass auf den Sieg".

Die Fitness-Enthusiastin selbst scheint tatsächlich große Angst davor zu haben, ihren ehrgeizigen Partner zu enttäuschen. Andauernd bricht sie in Tränen aus. Als würde der Druck langsam zu viel für sie werden.

Kein Spaß für Hanna

Immer darauf bedacht, bei der Challenge in Top-Form zu sein, verbietet Cedric seiner Freundin sogar bei albernen Späßen wie einer Handstand-Challenge mit Diogo mitzumachen.

Demonstrativ stellt sich der Forsthaus-Kandidat seiner Team-Partnerin in den Weg, als diese einen Handstand der Wand versuchen will: "Du verletzt dich nur! Wenn, dann machst du das nach der Challenge", bläut er seiner Freundin ein. Peinlich berührt und mit tiefer Verachtung beobachten Diogo, Flocke und Dagmar, wie Cedric versucht, Hanna das kleinste Bisschen Spaß zu verbieten.

Dennoch wagt die sensible Blondine die akrobatische Aktion - mit Erfolg. "Hast du dich verletzt, sei ehrlich?", fragt Cedric noch einmal vorwurfsvoll. "Nur mein Kopf tut ein bisschen weh", lacht Hanna.

Ohne die Spur eines Lächelns beweist Cedric erneut, dass er sich nicht in Hannas Sinne um ihr Wohlergehen sorgt: "Egal, den Kopf brauchst du nicht bei der Challenge".

Tränenreiche Reue auf Instagram

Sein unsensibles Verhalten, zu dem ihn sein unbedingter Wille zu Siegen getrieben hat, scheint Cedric sofort nach den Aufzeichnungen für die Show zu bereuen.

Bereits vor der Ausstrahlung des großen Finales meldet sich der Fitness-Influencer via Instagram zu Wort. Unter Tränen entschuldigt er sich für seine Aussagen und Taten bei "Forsthaus Rampensau Germany":

Wie ich aus der Haut gefahren bin ... Ich war so ehrgeizig und wollte unbedingt gewinnen und nicht rausfliegen. Cedric

Er schäme sich für seinen Umgang mit Hanna während der Challenges, beteuert jedoch, sie privat immer sehr gut behandelt zu haben.

Haben die Ereignisse im großen Finale von "Forsthaus Rampensau Germany" einen unüberbrückbaren Keil zwischen die beiden Fitness-Freaks getrieben? Wie weit wird Cedric für den Sieg wirklich gehen und zahlt es sich am Ende überhaupt aus?

Wer wird "Forsthaus Rampensau Germany"? Das erfährst du auf Joyn und ProSieben. Jeden Donnerstag, um 20:15 Uhr gibt es eine neue Folge.