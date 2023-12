"Forsthaus Rampensau Germany": Dagmar Mangiapane und Jasmin Herren leiden unter Zigarettenentzug

Das Wichtigste in Kürze "Forsthaus Rampensau Germany" ist am 8. Dezember 2023 bei Joyn PLUS+ gestartet. Lies hier alle aktuellen News zur Sendung.

Wegen diverser Regelverstöße, wie Unordnung und Schlafen zu ungebührlichen Zeiten, werden den Promis im Kollektiv das Koffein ganz entzogen und Blättchen und Tabak für Zigaretten rationiert. Das sorgt zwar für Kreativität, belastet aber vor allem Jasmin Herren und Dagmar Mangiapane.

Der Zigarettenentzug hinterlässt Spuren

Mama Mangiapane braucht nur zwei Dinge, um glücklich zu sein: Kippen und Kaffee. Das merkt sie bereits vor dem Einzug in das Forsthaus an. Ohne diese, werde sie schnell unleidlich. Der erste Dämpfer ist für sie schon, dass es im Forsthaus generell nur Tabak zum Selbstdrehen gibt. Doch damit scheint sie sich noch einigermaßen arrangieren zu können.

Als ihr dann aber auch noch die Blättchen zum Drehen ausgehen, weil sie alle wegen Regelverstößen einige davon abgeben müssen, geht ihr langsam die Geduld aus. Und damit ist sie nicht allein: Auch Jasmin Herren geht die Situation auf die Nerven - zumal sie bei sich keine Schuld für die Bestrafung sieht.

Kreativität bei der Wahl der Tabakblättchen

Not macht erfinderisch. Als die Blättchen zum Drehen ausgehen, suchen die Bewohner:innen nach neuen Möglichkeiten, diese zu ersetzen. Versuch Nummer eins: Teebeutel. Die eignen sich laut Jasmin so gar nicht, weil sie viel zu dünn seien. Versuch Nummer zwei: Kaffeefilter. Das funktioniert schon deutlich besser. Sieht zwar mehr nach einer Tüte Gras aus, aber funktioniert.

Das Pullover-Gate: Jasmin verliert die Geduld

Sei es Langeweile oder der Kaffee- bzw. Zigarettenentzug. Jasmin Herren verliert jedenfalls langsam die Geduld mit ihren Mitbewohner:innen. Etwas auf die Brüstung der Terrasse zu legen, ist tabu. Dort hängen aber gerade Pullover. Energisch fragt Jasmin in die Runde, wer diesen dorthin gelegt habe.

Ich hätte gerne wieder Zigaretten. Jasmin Herren

Cedric hat eine eindeutige Vermutung, wem die Pullover gehören und wer seinen oder ihren Platz nicht ordentlich verlässt. Nämlich "die vier, die die Blättchen haben wollen". Ob er da auf die Duos Gina-Lisa und Elsa sowie Diogo und Flocke anspielt? Cedric, Hanna und Jada sehen es jedenfalls nicht ein, für andere sauberzumachen. Die drei rauchen ja auch nicht.

Die, die das haben wollen, halten sich eben nicht an die Regeln. Es trifft genau die Richtigen. Cedric Beidinger

Zunehmend frustriert geht Jasmin nach draußen, um den Tisch ein letztes Mal aufzuräumen. Mit Dagmar ist unterdessen auch immer weniger zu spaßen. Nachdem Flocke sie scherzhaft als "Exfreundin" bezeichnet, meint diese, mit ihr sei ohne anständige Zigaretten gar nicht mehr zu reden - schon gar nicht über solche Themen. Sie findet, sie hätten genug gebüßt.

Jasmin Herren auf Hochtouren

Jasmin macht stellvertretend eine Ansage, was die Regeln sind und fordert, dass hier alle mal "ihre Schei** auf die Kette kriegen". Sie droht sogar Sachen, die auf der Brüstung hängen, hinunterzuwerfen (was im Übrigen auch nicht erlaubt wäre). Jasmin redet sich regelrecht in Rage. Sie und Dagmar fühlen sich als Einzige bestraft und ungerecht behandelt, weil diejenigen, die die Bestrafung nicht betrifft, aus ihrer Sicht die Regeln nicht einhalten.

Nach einer gedrehten Kaffeetüte scheint sie sich jedoch langsam wieder zu beruhigen. Die Nichtraucher:innen belächeln den Ausbruch von Jasmin und Dagmar eher. Hanna merkt gegenüber Matthias allerdings an: "Eigentlich können wir froh sein, dass du nicht rauchst."

Und damit gibt Matthias ihr eindeutig recht. Das wäre wohl gar kein Spaß - Matthias Mangiapane, Forsthaus-Diva und selbsternannte Kobra, auf Entzug. Da würde sogar das Forstamt zittern.

Wann die große Zigaretten- und Koffeinprohibition endet, siehst du in den kommenden Folgen bei Joyn PLUS+.