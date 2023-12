"Forsthaus Rampensau Germany" - Das erste Ansägen: Dieses Couple muss das Haus verlassen!

Das Wichtigste in Kürze "Forsthaus Rampensau Germany" startet am 8. Dezember 2023 bei Joyn PLUS+. Lies hier alle aktuellen News zur Sendung.

Alle Infos und Sendezeiten zur Show findest du hier.

Im ersten großen Ansägen geht es heiß her: Sam und Elsa zoffen sich, Jasmin und Philipp fühlen sich unwohl und Natascha und Beverly haben Bock.

Wer die meisten Stimmen kassiert, ins "Rein-Raus-Spiel" muss und am Ende die Show verlassen wird, liest du hier.

Wie in den meisten Shows, bei denen es etwas zu gewinnen gibt, müssen bei "Forsthaus Rampensau Germany" nacheinander Paare das Haus verlassen. Im ersten großen Ansägen eskaliert es direkt zwischen Elsa und Sam - wie die anderen Paare die Nominierungsrunde aufnehmen, liest du hier.

Hier kannst du alle Folgen "Forsthaus Rampensau Germany" ansehen Alle Folgen "Forsthaus Rampensau Germany" bei Joyn PLUS+. Jeden Freitag gibt es hier zwei brandneue Folgen der neuen Realityshow "Forsthaus Rampensau Germany".

Das große Ansägen: So funktioniert's

Das erste An- und Absägen steht an. Jedes Paar muss sich für ein anderes Couple entscheiden, das es aus dem Forsthaus wählen will. Beim großen Ansägen verkündet es dann nacheinander seine Stimmen plus Begründung für seine Entscheidung.

Das Team, das nach dieser Runde die meisten Stimmen hat, ist direkt im "Rein-Raus-Spiel". Das Couple, das dagegen antreten muss, wird entweder durch die zweithöchste Anzahl der Stimmen bestimmt oder durch das schlechteste Ergebnis im vorangegangenen Spiel.

Im Clip: Liebe, lästern, lachen - so lief die Premiere von "Forsthaus Rampensau Germany"

Eine letzte Chance im "Forsthaus Rampensau Germany"

Im "Rein-Raus-Spiel" haben diese Paare die letzte Chance, zu gewinnen und damit für die nächste Runde im Spiel zu bleiben. Die Verlierer:innen scheiden aus und müssen das Haus sofort verlassen.

Cedric und Hanna haben die Couple-Challenge mit dem besten Ergebnis gewonnen und sind somit safe. Sie dürfen also nicht angesägt werden und sind automatisch in der nächsten Runde.

Das erste Ansägen bereitet einigen Promis regelrecht Bauchschmerzen. Nur schwer können sie sich für ein anderes Couple entscheiden. Anderen wiederum scheint die Wahl recht leicht zu fallen. Wie die Promis ihre Nominierungen jedoch aufnehmen, ist eine andere Frage …

Vorbesprechung des Ansägens: Die Qual der Wahl

Vor dem ersten großen Ansägen gibt es gemischte Gefühle bei den Paaren. Jasmin und Philipp fühlen sich nicht gut dabei, beschließen jedoch, nach Herz- und Bauchgefühl zu entscheiden und jegliches Taktieren beiseite zu lassen.

Beverly und Natascha freuen sich dagegen auf das Ansägen - nicht aber darauf, angesägt zu werden. Andersherum rechnet Beverly "mit den dümmsten Begründungen". Ob ihr da bereits etwas schwant?

Es kann alles passieren. Sam Dylan

Es scheint sich niemand sicher zu sein - zu Recht, denn immerhin geht es um den Titel "Rampensau Germany" und satte 25.000 Euro für den oder die Gewinner:innen.

Das Ansägen beginnt

Cedric und Hanna haben sich durch den Sieg beim Paarspiel - wie erwähnt - vor Nominierungen geschützt. Zudem haben auch die Neuzugänge Gina-Lisa und Elsa einen Welpenschutz bekommen und dürfen nicht nominiert werden. Alle anderen sind jedoch Freiwild.

Wir wählen definitiv nach Sympathie. Cedric Beidinger

Cedric und Hanna beginnen. Ihre Stimme geht an Natascha und Beverly. Ihre Begründung: Sie haben sich für ein besseres Miteinander entschieden. Das Couple scheint dem aus ihrer Sicht im Weg zu stehen.

Natascha und Beverly hätten damit nicht gerechnet und finden das eine schwache Leistung. Doch diese kleine Verstimmung ist noch gar nichts im Gegensatz zu dem, was als Nächstes auf die Runde wartet.

Eskalation beim Ansägen: Sam und Elsa gehen aufeinander los

Eigentlich war - bis auf ein bisschen dicke Luft - alles in Ordnung. Bis jetzt. Gina-Lisa und Elsa sind dran, ihre erste Stimme der Staffel zu vergeben. Elsa kommt direkt zur Sache und unterstellt Sam Dylan, sie zu beobachten "mit einem schlechten Auge". Der lässt das natürlich nicht auf sich sitzen und kontert: "Ich hab schlechte Augen ja, das weiß ich."

Das schmeckt Elsa so gar nicht. "Ich darf ja wohl meine Meinung sagen", fängt sie an sich zu rechtfertigen und fordert von ihm, sie nicht zu unterbrechen. Sie stehe vorn und sei an der Reihe zu sprechen.

Ein Hin und Her beginnt, in dem Sam sie bittet, weiterzureden, und Elsa ihm sagt, er solle den Mund halten.

Es war wie in einer Schießerei. Joelina Karabas

Auch die anderen merken: Hier geht es gerade heiß her. Die Stimmung wird zunehmend hitziger, der Ton aggressiver.

Nach kürzester Zeit eskaliert die Situation vollends, wüste Beschimpfungen fliegen durch die Luft.

Das war unterste Schublade. Echt asozial. Hanna Annika

Was genau passiert ist und welche Konsequenzen es für das Fehlverhalten der beiden gibt, liest du im Artikel zum Streit zwischen Sam und Elsa.

Wer muss ins "Rein-Raus-Spiel"?

Nach dem Eklat ist es an Dagmar und Matthias Mangiapane, wieder zum eigentlichen Thema zurückzukommen: dem Ansägen. Mit der Begründung, dass sie die Einzigen wären, zu denen sie bisher keine Verbindung aufbauen konnten, nominieren die beiden John und Florian aka Erkan und Stefan. Die reagieren gelassen, denn das beruhe auf Gegenseitigkeit. Dementsprechend fällt ihre Wahl im Gegenzug auf Dagmar und Matthias.

Natascha und Beverly machen es kurz: Sie wählen Jada und Joelina, ebenfalls aus Sympathiegründen.

Diogo und Flocke: Sie kämen eigentlich mit allen gut klar. Deshalb entscheiden auch sie sich gegen diejenigen, mit denen sie am wenigsten connecten. In dem Fall wären das Jasmin und Philipp.

Jada und Joelina werden mit Beverly und Natascha nicht warm und geben ihnen deshalb ebenfalls ihre Stimme. Die zweite für die beiden.

Als Sam und Nana an der Reihe sind, erklärt sie ihre Gründe: Sie möchte Allianzen verhindern. Nana vermutet, dass sich besonders Beverly und Natascha und Gina-Lisa und Elsa verbünden könnten.

Die kennen sich, glaub ich, alle. Deswegen müssen wir da direkt nen Keil dazwischen [treiben], weil die sonst zu mächtig werden. Nadine "Nana" Miree

Und da die Neuankömmlinge Gina-Lisa und Elsa geschützt sind, bleiben nur Natascha und Beverly. Satte drei Stimmen hat das Couple damit vor der letzten Stimme von Jasmin und Philipp - die ihre jedoch ebenfalls den beiden Frauen geben. Ihre Begründung: Besonders Philipp gefällt ihr Taktieren nicht.

Damit ist der Endstand klar: Vier Stimmen für die Beautys und jeweils eine für jedes verfügbare Paar, außer Diogo und Flocke.

Da John und Florian in der Team-Challenge am schlechtesten abgeschnitten haben, müssen sie gegen Natascha und Beverly im "Rein-Raus-Spiel" antreten. Davon sind die Comedians dann doch sehr überrascht.

Das ist richtig hart zum Kotzen! Natascha Beil

Besonders trifft es die vier, dass sie Zimmergenoss:innen sind und sich eigentlich ziemlich gut verstehen.

Der Gewinner steht fest: Natascha und Beverly müssen gehen

Am nächsten Tag beschließen John und Florian aber "keine Gnade" gegenüber ihren Gegnerinnen. Sie wollen noch in ein paar Sendungen mehr zu sehen sein und im "Forsthaus Rampensau Germany" bleiben. Ob sie dieses Vorhaben in die Tat umsetzen können?

Um im Spiel zu bleiben, ist Geschick gefragt. Im Spiel "Bottle Flip" müssen die beiden Teams es schaffen, eine mit Wasser gefüllte Flasche so zu werfen, dass sie sich um 360 Grad dreht und auf dem Tisch stehen bleibt. Wem das zuerst zweimal gelingt, darf weiter unter den Rampensäuen weilen.

Nach einem spannenden Match können John und Florian den Sieg für sich verbuchen und dürfen im "Forsthaus Rampensau" bleiben. Die Verliererinnen Natascha und Beverly hingegen müssen die Hütte verlassen. Die Traurigkeit ist nicht zu übersehen.

Also wir hätten gerne noch mehr gezeigt, noch mehr Gas gegeben. Natascha

Ein paar Sticheleien kann sich Beverly zum Abschluss dann doch nicht verkneifen. Nach dem Ausscheiden schießt sie vermeintlich gegen Jada und Joelina.

Welches Pulverfass im "Forsthaus Rampensau Germany" als Nächstes explodiert, siehst du in den nächsten Folgen bei Joyn PLUS+.