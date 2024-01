"Forsthaus Rampensau Germany": Das Fitness-Paar Cedric und Hanna im Interview

Das Wichtigste in Kürze "Forsthaus Rampensau Germany" startet am 4. Januar 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Jeden Donnerstag gibt es dann eine neue Folge im TV und auf Joyn.

Welche Promis in der ersten Staffel in die Almhütte einziehen, liest du hier.

Im Interview verraten uns die Fitness-Influencer Cedric Beidinger und Hanna Annika, was sie von der Show erwarten, wie es sein wird, mit Fremden zu wohnen und wie sie den Sieg erringen wollen.

Als Fitness-Paar gehören Cedric und Hanna zu den sportlichsten Promis im "Forsthaus Rampensau Germany". Ob sie aber auch menschlich mithalten können? Im Interview verraten sie ihre Strategie für den Sieg.

Alle Folgen "Forsthaus Rampensau Germany" auf Joyn.

"Forsthaus Rampensau Germany" - das Interview mit Cedric und Hanna

Was macht für euch eine richtige Rampensau aus?

Cedric: Eine Rampensau steht für mich gerne im Mittelpunkt und macht alles mit, um die Aufmerksamkeit von anderen zu bekommen.

Hanna: Für mich macht eine richtige Rampensau aus, dass man schon gerne im Mittelpunkt steht, sich in allen Facetten zeigt und andere Leute in den Bann ziehen kann.

Warum wollt ihr unbedingt ins "Forsthaus Rampensau" einziehen?

Cedric: Wir wollen zeigen, wie gut wir als Paar funktionieren. Gerade in so einer außergewöhnlichen Situation.

Hanna: Wir wollen unbedingt ins Forsthaus Rampensau einziehen, da wir Lust auf das Abenteuer haben, uns von ganz vielen Seiten zeigen wollen und wir mit unserer Art begeistern wollen.

Fahrt ihr auch privat in die Berge? Oder seid ihr eher Team Strandurlaub? Warum?

Cedric: Wir sind definitiv Team Strandurlaub. Wir lieben es einfach in der Sonne zu liegen und mal nichts zu tun.

Hanna: Wir sind definitiv Team Strandurlaub, weil ich das Meer wunderschön finde, die Weite des Meeres und die Ruhe. Nichtsdestotrotz finde ich die Berge auch wunderschön.

Wie werdet ihr damit zurechtkommen, mit vielen anderen Menschen im Forsthaus auf sehr engem Raum leben zu müssen?

Cedric: Ich denke, wir werden kein Problem damit haben, mit anderen in einem so engen Raum zusammenzuleben, da wir uns sehr gut anpassen können und pflegeleicht sind (lacht).

Zudem sind wir sehr ordentlich und kommunikativ.

Hanna: Ich stelle es mir schwierig vor, mit so vielen unterschiedlichen Charakteren und ihren Eigenarten auf so engem Raum zu leben. Da ich die Ordnung in Person bin, graut es mir vor dem absoluten Chaos.

Welche Strategie habt ihr, um euch gegen die anderen Paare durchzusetzen?

Cedric: Wir haben die Strategie, sehr gut miteinander zu kommunizieren und auf unser Gefühl zu hören und uns nicht von anderen beeinflussen zu lassen.

Hanna: Unsere Strategie ist eine Mischung aus Durchsetzungsfähigkeit, Sportlichkeit, Kommunikation, Ehrgeiz und Köpfchen.

Habt ihr vorher schon mal so viel Zeit rund um die Uhr miteinander verbracht? Ging das gut?

Cedric: Ja haben wir, seit gefühlt eineinhalb Jahren sind wir fast 24/7 zusammen unterwegs und beisammen. Das ging bisher alles sehr gut.

Hanna: Wir verbringen im Alltag extrem viel Zeit miteinander, deswegen gehe ich davon aus, dass es für uns kein Problem sein wird.

Was sagt ihr zu euren Mitbewohner:innen? Was glaubt ihr, mit wem ihr gut klarkommen werdet und mit wem ihr aneinandergeraten könntet?

Cedric: Unsere Mitbewohner sind sehr viele unterschiedliche Charaktere und extrem extrovertiert.

Ich schätze, dass wir uns sehr gut mit Sam und Dagmar verstehen werden. Doch mit Matthias könnte es schwierig werden.

Hanna: Ich bin extrem überrascht, wie bunt die Mischung der Forsthaus-Bewohner ist. Bei so vielen unterschiedlichen Charakteren bin ich mir sicher, dass Reibereien nicht ausbleiben werden. Ich kann mir vorstellen, dass wir uns mit Jada und Joelina gut verstehen werden. Matthias und Sam kann ich nicht so gut einschätzen.

Das "Forsthaus Rampensau" hält für euch auch absurde Spiele bereit - wie habt ihr euch darauf vorbereitet?

Cedric: Wir sind auf alles gut vorbereitet, weil wir uns die Staffel zuvor angeschaut haben und uns alles vorstellen können. Wir werden spontan sein und mit einer sehr guten Kommunikation auf jedes Spiel vorbereitet sein. Wir kennen beide die Stärken und Schwächen des anderen und sind somit eine sehr große Konkurrenz für unsere Mitstreiter.

Hanna: Ich freue mich auf die Herausforderung und die absurden Spiele. Allerdings habe ich etwas Bedenken, dass ich meine Leistung nicht direkt abrufen kann, weil ich schnell alles ziemlich lustig finde und mich vielleicht dadurch nicht mehr konzentrieren kann.

Bezeichnet ihr euch selbst eher als Alphatiere oder als Mitläufer:innen? Woran merkt man das?

Cedric: Ich denke, wir sind beide eine sehr gute Mischung aus beidem. Wir lassen uns nichts von anderen sagen, können uns aber gut in die Gefühle der anderen hineinversetzen und somit auf sie eingehen.

Hanna: Ich habe gerne alles im Blick, kann Situationen gut einschätzen und handele dann immer der Situation entsprechend.

In den Bergen weit weg von allem - worauf freut ihr euch am meisten und was ist euer größter Albtraum?

Cedric: Ich freue mich extrem auf die Spiele, den Spaß dabei und die Herausforderungen, die uns als Paar bevorstehen. Die größte Angst, die ich habe, ist, dass wir uns doch von anderen beeinflussen lassen werden und somit uns gegenseitig kaputt machen.

Hanna: Ich freue mich auf ein riesengroßes Abenteuer fernab des Alltags, spannende Persönlichkeiten und lustige Challenges. Mein größter Albtraum sind große Egomonster, die nur auf sich selbst schauen und ein harmonisches Zusammenleben unmöglich machen.

Warum seid ihr die perfekten "Rampensäue"?

Cedric: Weil wir uns nicht verstellen für die anderen und authentisch sind.

Hanna: Wir sind die perfekten Rampensäue, weil wir ganz viele Facetten haben, ein super Team sind und uns nicht verstellen für andere.

Welchen Hashtag würdet ihr für euer Team nutzen?

Cedric: #DasSportlichsteCouple

Hanna: #BodyAndBrain & #BrainAndBody

Nach "Forsthaus Rampensau Germany" ist alles anders

Einige Zeit nach dem Dreh von "Forsthaus Rampensau Germany" scheint von dem Power Couple jedoch nichts mehr übrig zu sein. Via Instagram gibt Cedric bekannt, dass die beiden kein Paar mehr seien. Dies habe nichts mit dem Format zutun. Laut ihm seien beide im Guten auseinander gegangen. Hanna hingegen schweigt bisher zur Trennung und deren Gründen.

Wie sich die beiden im Forsthaus, mit den anderen Promis schlagen, erfährst du immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.