Das sind die Gewinner von "Forsthaus Rampensau Germany"

Das Wichtigste in Kürze Seit dem 8. Dezember ist "Forsthaus Rampensau Germany" bei Joyn PLUS+ abrufbar. Alle Infos zu dem Format haben wir für dich gesammelt.

Welche Promis in der ersten Staffel in die Almhütte einziehen, liest du ebenfalls hier.

Die Gewinner stehen fest! Von neun Promi-Paaren sind nur zwei Rampensäue übrig geblieben.

Im großen Finale konnten sich Diogo und Flocke gegen Nana und Sam durchsetzen.

Erfahre hier, wie die beiden "Forsthaus Rampensäue" auf ihren Sieg reagieren.

Die Würfel sind gefallen! Die ersten beiden Forsthaus-Rampensäue Deutschlands stehen fest. Diogo und Flocke konnten sich gegen acht Promi-Paare durchsetzen und sichern sich neben dem Titel 25.000 Euro Preisgeld. So reagieren sie auf ihren Sieg.

Jeden Freitag gibt es hier zwei brandneue Folgen der neuen Realityshow "Forsthaus Rampensau Germany".

Die einzig wahren Forsthaus-Rampensäue

"Team Tattoo", "Team Fitnessstudio", "Sixpack-Fraktion": Im Laufe der Show trugen diese beiden Spaßvögel viele Namen. Doch schlussendlich konnten sich Diogo und Flocke den Titel "Forsthaus Rampensau Germany" sichern.

Mit Durchhaltevermögen, Spaß, Ehrlichkeit und jeder Menge Sexappeal setzten sich die beiden gegen acht weitere Promi-Paare durch und sicherten sich 25.000 Euro Preisgeld.

Das wird mein Leben komplett resetten und neustarten! Flocke

Immer wieder konnte sich das Dream-Team Diogo und Flocke in den Challenges deutlich hervortun und vor dem unangenehmen Absägen schützen. Doch die Gewinner von "Forsthaus Rampensau Germany" bewiesen nicht nur während der Spiele Geschicklichkeit, sondern sorgten auch für jede Menge unvergessliche Momente im Forsthaus.

So reagieren die Gewinner auf ihren Sieg

Nach ihrer gewonnenen Challenge schweben Diogo und Flocke auf Wolke sieben. Sie konnten im großen Finale als Erste den Parcours meistern und den Schlüssel zum Sieg ergattern.

Überglücklich und überwältigt springen sich die beiden Forsthaus-Rampensäue in die Arme. Die Reality-Stars sind um unfassbare 25.000 Euro reicher. "Wer niemals aufgibt, kann es am Ende schaffen!", freut sich Diogo.

Wir sind die ersten deutschen Rampensäue! Diogo

Selbst die Zweitplatzierten lassen sich von der Freude der Gewinner anstecken. "Wir gönnen es den beiden! Das haben sie verdient", gibt Nana freudestrahlend zu.

Damit geht eine nervenaufreibende, spannende und Rampensau-würdige erste Staffel zu Ende.

Von Verführern zu Rampensäuen

Gebrandmarkt als Stars aus diversen "Bums-Formaten", wirkten Diogo und Flocke zwischen Trash-TV Diven wie Matthias Mangiapane und Sam Dylan eher wie Außenseiter. Doch wenn sich die beiden Kumpels bei einem nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, ist das Party! Und die haben Diogo und Flocke zur Genüge gemacht - Tag und Nacht.

Ihre Strategie beim Einzug schien den meisten Bewohner:innen direkt klar zu sein: Verführung. Und darin ist insbesondere Muskelprotz Diogo ein Meister. Zunächst bandelte er mit Beauty Beverly an, hatte jedoch schon in der zweiten Folge nur noch Augen für eine ganz bestimmte Frau: Gina-Lisa Lohfink verdrehte dem Macho ganz schön den Kopf.

Vom ersten Kuss im Forsthaus bis hin zu tiefgründigen Gesprächen und einem tränenreichen Abschied. Diogo und Gina-Lisa sorgten für ein heftiges Gefühlschaos. Haben die beiden eine Chance auf ein Liebes-Comeback nach der Show?

Im Spin-off "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" sucht die "Queen of Plastic" die Liebe ihres Lebens. Und trifft dabei auch wieder auf Diogo.

Keine Gossip-Queens

Doch nicht nur Diogo fand im Forsthaus jemanden zum Kuscheln. Auch Flocke ließ nichts anbrennen. Nach anfänglichen Flirts mit Jada Karabas wanderte Flockes Aufmerksamkeit bald zu Ex-"Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Elsa.

Die wiederum sorgte für die ein oder andere Eskalation im Haus. Unter anderem mit Reality-TV-Diva Sam Dylan.

Doch Lästereien, Streit und Missgunst gingen Flocke von Folge zu Folge mehr gegen den Strich. Die Gewinner von "Forsthaus Rampensau Germany" machen sich nichts aus Gossip und hielten sich die meiste Zeit von den restlichen Läster-Schwestern im Haus fern.

Diese ganzen Lästereien gehen mir so auf die Nerven! Flocke

Eine Strategie, die den beiden zumindest nicht geschadet hat. Die Sympathie fast aller Bewohner:innen hatten Flocke und Diogo die meiste Zeit sicher. Keine einzige Stimme haben sie während der Nominierungsrunden kassiert. Obwohl sich Cedric und Hanna beim letzten Absägen geradezu hintergangen von den Reality-Stars fühlten.

Zum Ende konnten sich Diogo und Flocke so oder so bis an die Spitze kämpfen und sich als allererste Promis in Deutschland den Titel "Forsthaus Rampensau" sichern.

