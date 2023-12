"Forsthaus Rampensau Germany" - Das sind die Promis im Finale

Das Wichtigste in Kürze Seit dem 8. Dezember ist "Forsthaus Rampensau Germany" bei Joyn PLUS+ abrufbar. Alle Infos zu dem Format haben wir für dich gesammelt.

Welche Promis in der ersten Staffel in die Almhütte einziehen, liest du ebenfalls hier.

Halbfinale! Nur noch drei Promi-Teams sind im Rennen: Team Diogo und Flocke, Team Jasmin und Philipp und Team Nana und Sam.

Wer wird die anderen in der letzten Challenge schlagen?

Bis ins Halbfinale haben es drei Promi-Teams geschafft. In der vorletzten Challenge der Staffel sind starke Nerven und ein niedriges Ekel-Level gefragt. Wer schafft den Sprung ins Finale von "Forsthaus Rampensau Germany"?

Jeden Freitag gibt es hier zwei brandneue Folgen der neuen Realityshow "Forsthaus Rampensau Germany".

"Ich fühle mich wie Wonder Woman"

Was für ein Ritt! Nach einer nervenaufreibenden Team-Challenge und einem brutalen letzten Absägen müssen die ausgeschiedenen Teams das Forsthaus verlassen. Darunter: ehemalige Erzfeinde, die zu Freund:innen wurden, und zu verbissene Kämpfer:innen, die nicht verlieren können.

Doch die Abschiedstränen sind schnell getrocknet: Jetzt geht es um den Einzug ins Finale! Drei Promi-Pärchen sind noch übrig: Team Sixpack - Diogo und Flocke -, Team Love - Jasmin und Philipp - und Team Diva - Nana und Sam.

Vor der Challenge wollen sich die Kandidat:innen mit Aufwärmübungen und dem ein oder anderen Spruch gegenseitig verunsichern. Reality-Diva Sam fühlt sich an diesem Tag wie eine Superheldin und beteuert:

Ich fühle mich so stark wie noch nie! Sam

Na, dann braucht es nun nur noch ein kleines Stoßgebet an den "Reality-Gott" und Daumendrücken. Damit geht es in die vorletzte Challenge bei "Forsthaus Rampensau Germany". "Ich will nicht aufgeregt sein, aber ich bin mies aufgeregt", gibt Flocke zu.

Der Rampensau-Tümpel

Wer hier Letzter wird, fliegt raus. Beim "feucht, fröhlichen SUP-percup" muss zunächst so schnell wie möglich ein Schlauchboot auf einem Tümpel aufgepumpt werden. Damit wird im Anschluss an den Steg gepaddelt, um eine Richtig-oder-falsch-Aussage zu beantworten.

Somit begeben sich die Rampensäue ins kühle und dreckige Nass, zu ihrem schlaffen Schlauchboot. Dort wird dann "gepumpt wie ein Tier", wie Jasmin den Einsatz ihres Philipps beschreiben würde.

Anschließend paddeln die Teams zu Aussagen, die entweder richtig oder falsch sind. Masturbieren Schildkröten? Und kommen wirklich alle Babys mit blauen Augen zur Welt? Solchen und weiteren Fragen müssen sich die Promi-Teams stellen. Dazwischen wird gepaddelt, geschrien und gestritten.

Schließlich schaffen es alle drei Promi-Teams ans ersehnte Ufer. Insbesondere Diogo und Flocke, die lieber mit den Händen gepaddelt haben, geht am Ende ordentlich die Pumpe.

Die Entscheidung ist gefallen

Alle Kandidat:innen haben sich im "Rampensau-Tümpel" mehr oder weniger gut geschlagen. Doch nur zwei Teams schaffen den Sprung ins Finale.

Dank körperlicher Höchstleistung hat sich das Sunnyboy-Duo Diogo und Flocke mit ganzen drei Minuten Abstand einen Platz im großen Finale gesichert.

Dumm und Dümmer! Aber wir haben es gerockt! Flocke

Nun fällt die Entscheidung zwischen den übrig gebliebenen Teams. Mit nur 25 Sekunden Vorsprung schaffen das Diven-Team Nana und Sam den Sprung in die finale Rampensau-Runde. Jasmin und Philipp landen auf dem dritten Platz.

Die Außenseiter sind im Finale! Keiner hat uns auf dem Schirm gehabt. Nana

Die Freude ist riesig! Nicht nur bei Nana und Sam. Auch die Erstplatzierten in der "feucht-fröhlichen SUP-percup"-Challenge sind guter Dinge: "Mit Nana und Sam sind unsere Chancen auf den Sieg nun um 50 Prozent gestiegen", ist sich Flocke sicher.

Schluss mit Kindergarten. Jetzt dürfen die Erwachsenen ran. Nana

Wird Flocke damit recht behalten? Wer macht am Ende das Rennen um den Titel bei "Forsthaus Rampensau Germany" und gewinnt satte 25.000 Euro?

Noch in derselben Folge kannst du dieses Geheimnis bei Joyn PLUS+ lüften.