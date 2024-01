Das Wichtigste in Kürze "Forsthaus Rampensau Germany" startet am 4. Januar 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Jeden Donnerstag gibt es dann eine neue Folge im TV und auf Joyn.

Alle Infos und Sendezeiten zur Show findest du hier.

Erfahre hier, welche Promis bei der deutschen Version von "Forsthaus Rampensau" dabei sind.

Eins der präsentesten Themen von Anfang an: Jasmin Herren und ihr neuer Freund Philipp Bender. Besonders Sam Dylan lässt das Thema nicht los. Er geht auf Spurensuche ...

Bereits beim großen Ankommen im "Forsthaus Rampensau Germany" ist Sam Dylan skeptisch. Jasmin Herren stellt ihren neuen Freund Philipp vor. Doch die Forsthaus-Diva riecht Betrug und geht auf Spurensuche - mit überraschendem Erfolg.

Hier kannst du alle Folgen "Forsthaus Rampensau Germany" anschauen

+++ Update vom 18. Januar +++

Lässt sich Sam Dylan überzeugen?

Auch in Folge drei verfolgt Sam weiter die Frage, ob die Beziehung zwischen Jasmin Herren und Philipp Bender wirklich echt ist. Als er mit Philipp, Joelina und Komplizin Nana ungestört in einem der Zimmer sitzt, geht die lustige Fragerunde weiter.

Nana möchte wissen, was denn Philipp Umfeld gesagt habe, als klar wurde: Er und die deutlich ältere Jasmin sind ein Paar. Sie wären alle direkt einverstanden gewesen.

Sam scheinen die Verhöre tatsächlich langsam aber sicher zu überzeugen.

Sam wird zum Gläubigen

Mein Fake-Stempel bröckelt immer weiter. Sam Dylan

Er selbst könne es fast noch gar nicht glauben, doch von seiner 100-prozentigen Überzeugung, dass die Beziehung gespielt ist, sei er mittlerweile nur noch bei 20 Prozent. Ist der Hobbydetektiv etwa zu einem überraschenden Ergebnis gekommen?

Besonders echt kommt ihm dann der Zungenkuss der beiden vor, als sie alle gemeinsam in der Küche sitzen. Nachdem Jasmin und Philipp bereits seit einiger Zeit "nervös" sind, weil sie keine "Kuschelzeit" zu zweit haben, musste dieser leidenschaftliche Kuss wohl einfach raus.

Auch Nana beobachtet die beiden aufmerksam und lässt sich zunehmend eines Besseren belehren.

Die haben gekuschelt, die beiden, auch mit Zunge, ich hab's gesehen. Sehr innig. Sehr süß. Nadine "Nana" Miree

Der Fall ist gelöst - Sam Dylan zufrieden

Diese öffentliche Intimität des Paares - was laut deren Aussagen übrigens noch gar nichts wäre - scheint die Neugier und Skepsis von Detektiv Sam und seiner Gehilfin Nana befriedigt zu haben. Sam zieht das Fazit, dass sich da wohl doch zwei gefunden hätten, auch wenn sie auf den ersten Blick nicht zusammen passen würden.

Wie Banane und Gurke. Aber am Ende finde ich inzwischen, dass es vielleicht doch echter ist, als man am Anfang gedacht hat. Sam

Na dann können sich Jasmin und Philipp jetzt getrost in die Sauna zurückziehen und ohne neugierige Blicke etwas Zweisamkeit genießen …

Welchen spannenden Fall Detektiv Sam als Nächstes lösen wird, siehst du in der nächsten Folge "Forsthaus Rampensau Germany", donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben.

Sam Dylan auf Spurensuche

Schon als Jasmin Herren und ihre neue Liebe Philipp Bender das Haus betreten, glaubt die Forsthaus-Diva Sam den beiden kein Wort. Mehrmals fragt er, ob sie wirklich ein Paar seien und selbst als das Paar ihm versichert, dass sie eine romantische Beziehung führen, ist er nicht überzeugt.

Das ist ja ein Toyboy, muss man ja ehrlich sagen. Sam Dylan

Auch die anderen Forsthaus-Bewohner:innen sind sich noch nicht sicher, was sie von der Beziehung halten sollen. Deshalb nimmt sich der selbst ernannte Glamour-Beauftragte vor, der Sache auf den Grund zu gehen. Für ihn ist Indiz Nummer eins: Die beiden haben sich noch nicht so richtig vor den anderen geküsst. Auch ein Prickeln spüre er zwischen den beiden angeblich Verliebten nicht.

Als Nächstes geht der Hobby-Detektiv in die Offensive: Philipp wird ins Kreuzverhör genommen - diesmal ohne Reality-Profi Jasmin an seiner Seite. Ob das gut geht ...

Im Clip: Sam Dylan ist skeptisch, was Philipp und Jasmin angeht

Philipp druckst herum: Spielt er etwa nur vor?

Weil wir dir den Dialog zwischen Detektiv Sam und Neuling Philipp nicht vorenthalten wollen, hier der Ablauf des Gesprächs:

Sam: "Wie lange seid ihr jetzt noch mal zusammen?"

Philipp: "Ähm - Ein halbes Jahr."

Sam: "Wann habt ihr euch genau kennengelernt?"

Philipp: "Ähm - Das war vor dem Auftritt, aber... nur mal kurz gesehen."

Sam: "Ich weiß doch wohl ganz genau, wann ich mich verliebt hab oder?"

Spürnase Sam wird misstrauisch. Die vielen "Ähms" und das Zögern des 23-Jährigen lässt die "Gossip-Queen" an der aufrichtigen Liebe zweifeln.

Philipp: "Ähh - Ja, es gibt so ein Datum, das liegt mir schon am Herzen."

Sam: "Und welches ist das?"

Philipp: "Das verrate ich nicht."

Sam: "Was war denn an dem Datum?"

Philipp: "Ähm - Da hatten wir besondere Erlebnisse."

Sam: "Ach sooo! Da hattet ihr euer erstes Mal?"

Philipp: "Nee nee ... Halt was anderes. Zwischenmenschliches:"

Vorläufiges Fazit von Detektiv Sam: "Wenn man mal so darauf achtet, was er so sagt und wie lange er nachdenkt: Er überschlägt sich mit den Antworten. Da stimmt was nicht." Und das Verhör geht weiter.

Sam: "Aber es ist schon krass, weil du ja auch erst 23 Jahre alt bist oder?"

Philipp: "Nee. Das tut nichts zur Sache."

Die "Gossip-Diva" lässt nicht nach. Die Altersfrage lässt Sam einfach nicht los.

Sam: "Aber wusste sie, dass du erst 23 bist?"

Philipp: "Ja - Aber ich weiß ja auch, dass sie Mitte 30 ist."

Sprachlosigkeit und Stille. Vorerst scheint Philipp die niemals ruhende Tratschtante mundtot gemacht zu haben. Aber für wie lange?

Sam ist definitiv nicht überzeugt. Und will Beweise sehen: "Als Nächstes will ich die sich mit Zunge küssen sehen!"

Ist diese Liebe echt? Oder ist das echt, was man hier versucht darzustellen? Sam

"Es war keine Liebe auf den ersten Blick" - Das Verhör geht weiter

Auch nach den ersten Tagen im Forsthaus ist Philipp nicht sicher vor Sams Nachforschungen. Auf der Sonnenterrasse will die Diva noch mehr erfahren. Dieses Mal steht der unerfahrene Loverboy jedoch unter der schützenden Hand von Freundin Jasmin.

"Kleine Männer sollen ja auch kleine P*nisse haben. Wie groß bist du?", sprudelt Sam mal wieder los. Doch Jasmin Herren greift ein. "Mir kommt es nicht auf ein Sixpack oder die Größe an!"

Für Spürnase Sam kann das nur eines bedeuten, denn den Altersunterschied zwischen den vermeintlich Verliebten findet er unerklärlich: "Dann musst du aber wirklich gut performen im Bett!"

Für mich ist er halt ein Toyboy. Sam

Der Reality-unerfahrene Philipp weiß langsam nicht mehr, wie ihm geschieht. Die Rettung kommt von Freundin Jasmin, die sofort das Wort übernimmt. "Es war keine Liebe auf den ersten Blick, nein. Ich fand ihn niedlich. Aber für mich sind wir gleich alt."

Nicht nur Reality-Diva Sam, sondern auch "Forsthaus Rampensau"-Älteste Dagmar äußert ihre Zweifel: "Philipp ist sehr liebevoll zu ihr. Umgekehrt kann ich das nicht behaupten."

Jasmin Herren hat die Nase voll von Spürnase Sam!

Die Fragerei nimmt einfach kein Ende. Das stößt Jasmin langsam sauer auf: "Er horcht uns aus."

Sie zieht die Reißleine und stellt ein für alle Mal klar: "Mit welcher Begründung muss ich mich überhaupt für mein Privatleben rechtfertigen? So ist halt das Leben!"

Wird das den neugierigen Sam in die Schranken weisen? Wohl kaum!

Ich muss das noch genauer unter die Lupe nehmen. Ich bleib auf jeden Fall dran! Sam

Wie das Drama weiter geht, siehst du immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.