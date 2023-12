"Forsthaus Rampensau Germany": Die Promis ziehen ein - wie ist die Stimmung?

Das Wichtigste in Kürze Am 8. Dezember 2023 startet die erste Staffel der deutschen Ausgabe "Forsthaus Rampensau".

18 Promis ziehen dafür in ein abgelegenes Forsthaus in den Kärntner Bergen in Österreich ein.

Ohne Handys, Internet und Privatsphäre müssen sie in ihren Zweierteams zeigen, wer die größte Rampensau Deutschlands ist.

In Folge eins treffen die Teams das erste Mal aufeinander. Dabei gibt es Freude, aber auch den ein oder anderen Unmut ...

Dass sich die Kandidat:innen nicht nur über ihre Mitbewohner:innen freuen, war von Anfang an klar. Doch wer kann mit wem? Wer kann sich von Anfang an so gar nicht ausstehen? Und bilden sich vielleicht schon erste Allianzen?

Hier kannst du alle Folgen "Forsthaus Rampensau Germany" anschauen

Im Clip: Das war die große Premiere von "Forsthaus Rampensau Germany"

Das erste Paar zieht ein: Matthias und Mama Dagmar

Ladies first: Reality-Star Matthias Mangiapane kennt das ganze Spiel schon. Neu dabei ist allerdings diesmal seine Mama Dagmar Mangiapane. Und der geht der "Bobbes" schon bei der Anfahrt auf Grundeis. Doch ihr Sohn will sie beruhigen:

Du hast die spitzeste Zunge Deutschlands dabei. Mach dir doch mal keinen Kopf. Matthias Mangiapane

Vielleicht ist es da gar nicht so schlecht, dass das Mutter-Sohn-Gespann als Erstes beim Forsthaus eintrifft und sich so ungestört schon mal etwas umschauen kann.

Matthias freut sich schon, denn er sei laut eigener Aussage noch nie bei einem Format als Erster vor Ort gewesen.

Das erste Urteil zur Location: putzig, niedlich, genehmigt. Was jedoch sauer aufstößt: Das mit "VIP" gekennzeichnete Stockbett. Rangordnungen findet der 40-Jährige gar nicht toll. Mama Dagmar hat dagegen nur eins im Kopf: Rauchen. In der Vorratskammer werden deshalb gleich die Zigarettenvorräte gecheckt und auf der Terrasse geprüft.

Viel Zeit bleibt dafür nicht, denn das nächste Couple steht schon vor der Tür.

Die Taktik von Matthias und Dagmar:

Die langweiligen Menschen, die müssen raus. Matthias Mangiapane

Diogo und Flocke sind am Start

Auch wenn die beiden schon auf der Fahrt zum Forsthaus davon träumen, von Frauen umgeben zu sein, müssen sie erst einmal mit Matthias und Dagmar vorliebnehmen. Die freuen sich aber umso mehr, die nächsten beiden Rampensäue zu begrüßen.

Er ist der Fuckboy, ich bin der sympathische Part. Kevin "Flocke" Platzer

Dass bei Kevin "Flocke" Platzer und Diogo Sangre Party pur angesagt ist, weiß auch Matthias und zeigt den beiden direkt die Schlafzimmer des Hauses.

Nach der Begehung können die Jungs es aber kaum erwarten, endlich mit der Party anzufangen. Zum Glück hat Matthias mit Prosecco vorgesorgt.

Die Chemie zwischen den vieren scheint zu stimmen. Flocke meint:

[Matthias] ist auf der einen Seite vielleicht ein bisschen zickig, aber es kann auch ganz lustig mit ihm werden. Flocke

Bevor also die nächsten kommen, wird mit Blubberwasser auf eine gute Zeit angestoßen.

Schwesternpower bei Jada und Joelina

Bisher immer mit Mama Danni Büchner unterwegs gewesen, wollen ihre beiden Töchter Jada und Joelina Karabas sich jetzt selbst an Reality versuchen. Ein paar letzte Tipps von der erfahrenen Mutter abholen und rein ins Getümmel.

Als die beiden Matthias und die Party-Boys aus der Limousine heraus erkennen, sind sie direkt begeistert. Das scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Diogo sieht direkt:

Da kommt ja was für dich, Flocki. Diogo Sangre

Auch Matthias freut sich sehr über die beiden. Er und die Mutter von Jada und Joelina Karabas, Danni Büchner, sind befreundet und deshalb ist sich Joelina sicher:

Da wissen wir von Tag eins an, dass das eine Bezugsperson werden kann. Joelina Karabas

Ob eine der beiden mit einem der Jungs auch einen engeren Bezug aufbauen wird? Flocke scheint jedenfalls recht schnell ein Auge auf Jada geworfen zu haben ...

Cedric und Hanna geben alles im Forsthaus

Sie selbst empfinden sich als stärkste Konkurrenten - vor allem wegen ihres Fitness-Hintergrunds. Ob die anderen das genauso sehen werden?

Als Cedric Beidinger und Hanna Annika ihr Gepäck aus dem Kofferraum holen, warnt Cedric seine Partnerin:

Nett, aber alles mit Vorsicht zu genießen. Cedric Beidinger

Noch bevor die beiden das Haus betreten haben, findet Matthias schon klare Worte für das neue Paar: "Gar nicht meins." - Ob sich das nur auf die Fitness-Influencer:innen bezieht, oder auch die beiden als Person, wird sich zeigen.

Die Klischees werden jedenfalls schon mal von den anderen rausgeholt - denn Menschen wie Cedric und Hanna ernähren sich ja schließlich nur von Salat und anderem Grünzeug.

Die Begrüßung wird am Ende freundlich, aber Sympathie sieht anders aus.

Das war die schlimmste Begrüßung überhaupt. Von allen. Matthias Mangiapane

Auch Hanna merkt schnell, dass sich einige bereits recht gut kennen und fragt sich, ob es da nicht bereits Allianzen gibt.

Ganz unrecht scheint sie damit nicht zu haben, denn als sich Flocke, Diogo, Matthias und Joelina unterhalten, meint sie:

Ich finde die ein bisschen schwierig. Joelina Karabas

Beauty and the Forsthaus: Natascha und Beverly

Single, jung und zu allem bereit sind die beiden Beautys Natascha Beil und Beverly Cmua. Sie könnten sehr gut zu den beiden Partywütigen Flocke und Diogo passen, denn auch sie freuen sich auf das andere Geschlecht.

Für Männer sind wir immer offen. Beverly Cmua

Wofür sie allerdings so gar nicht offen scheinen, sind die ländlichen Verhältnisse. Die Matschpfützen, durch die sie ihre Koffer tragen müssen, begeister sie jedenfalls so gar nicht. Zum Glück ist es im Forsthaus selbst (noch) sauber.

Nach einem mehr oder minder beschwerlichen Weg zum Ziel kann endlich die Begrüßung starten. Natascha und Matthias begrüßen sich herzlich und offen - sie kennen sich schon lange und sind privat befreundet. Und noch zwei kennen sich bereits: Beverly und Diogo. Und das wohl sehr gut. Laut Diogo wären sie schon gemeinsam essen und im Kino - mit salzigem Popcorn. Ob wir uns da auf noch mehr einstellen dürfen …?

Nataschas und Beverlys Plan:

Männer bezirzen, klimpern mit den Wimpern ...

... und wenn alles nicht hilft, füllen wir die einfach ab. Beverly und Natascha

Platz da, für John und Florian aka Erkan und Stefan

John Friedmann und Florian Simbeck stecken hinter einem der wichtigsten Comedy-Duos der 2000er. Besser bekannt unter den Namen Erkan und Stefan, versuchen sich die beiden Rampensäue nun im Reality. Ganz als sie selbst, versteht sich.

Im Clip: Erkan und Stefan ziehen ins "Forsthaus Rampensau Germany"

Ihre Taktik: Humor, Sarkasmus und Ironie. Ohne können sie anscheinend gar nicht. Umso spannender, wie das bei den übrigen Bewohner:innen ankommt. Los geht's!

Die sind erst mal verwirrt, wer da gerade ankommt. Da muss gleich Mama Mangiapane zu Rate gezogen werden, um zu erkennen: Das sind wirklich Erkan und Stefan.

Als der Groschen dann allerdings gefallen ist, ist die Freude - und die Überraschung - groß. Auch bei Beverly kommen auf einmal Kindheitserinnerungen hoch.

Alter, da merkt man erst, wie alt man ist. Beverly

Nur Team Mangiapane wundert sich, dass die beiden dabei sind, schließlich hätten sie nichts mit Reality zu tun. Gut, dafür spricht schon ein wenig, dass die beiden (ähnlich wie die anderen Promis zuvor) so gut wie keinen der anderen kennen. Völlig neues Terrain also. Ob das was wird ...

Vorhang auf für Team Glamour: Nana und Sam

Für die nötige Portion Glitzer wollen diese beiden sorgen: Sam Dylan und Nadine "Nana" Miree. Passend dazu reisen sie im Ganzkörper-Glitzeranzug und gestreiftem Plüschmantel an.

Sie sieht aus wie Curella De Vil, von Weitem. Matthias

Im Gegensatz zu John und Florian wird Sam Dylan sofort erkannt. Cedric scheint mäßig begeistert:

Wie trashig wird das hier bitte? Cedric Beidinger

Na ja - nachdem das neue Paar den Weg zur Haustür geschafft hat, werden sie jedoch gleich von Joelina unter lautem Geschrei und mit einer Umarmung begrüßt. Bei den anderen fällt dagegen zuallererst Sams auffälliger weißer Anzug mit Cape ins Auge.

Doch was dann folgt, ist der erste Schlagabtausch zweier Raubkatzen des Reality-Genres: Matthias Mangiapane und Sam Dylan. Eine Mischung, die explosiver nicht sein könnte. Wie das erste aufgeladene Aufeinandertreffen dieser zweier Kampf-Diven abläuft, liest du hier.

Ehrlich und offen, so geht Sam auch auf Flocke und Diogo zu. Vielleicht etwas zu offen? Das Erste, was Sam Diogo fragt, ist, ob seine Zähne echt seien. Diogo möchte zwar nicht vorverurteilen, doch sein erster Eindruck von Sam lautet:

Arrogant, eingebildet, meint, die anderen sind was Schlechteres. Diogo

Und auch die Reality-Neulinge John und Florian warten nicht lang auf ihr erstes Gespräch mit Sam. Denn der weiß nicht, wer die beiden sind. Also wird nachgefragt. Mit Humor kontern die Schauspieler jedoch gekonnt, sodass sie im Nachhinein ganz zufrieden scheinen.

Am Anfang hat er ein bisschen gefrontet und dann wurde er immer netter. Florian Simbeck

Jasmin Herren und ihr Überraschungsgast Philipp

Endlich trauen sie sich ins Rampenlicht. Jasmin Herren hat eine neue Liebe gefunden - in Philipp Bender. Seines Zeichens unter anderem Singer-Songwriter, haben sich die beiden über seine Musik kennengelernt. Jetzt sind sie bereit sich zu zeigen und Reality-Jungfrau Philipp einer Feuerprobe zu unterziehen.

Ob da allerdings schon Streit programmiert ist? Noch vor wenigen Minuten gestand Jada, dass es für sie am schlimmsten wäre, wenn Jasmin Herren dabei wäre. Was hinter der Unstimmigkeit steckt, liest du hier:

Jasmin selbst ahnt noch nicht, was ihr vielleicht blüht:

Ich hab keine Ahnung, wie die Leute darauf reagieren. Jasmin Herren

In Tracht und mit Gitarre im Gepäck kommt das frisch verliebte Paar am Forsthaus an. Doch bevor sie auch nur das Haus betreten können, schießen Joelina und Matthias bereits gegen sie:

Die geht mir jetzt schon auf den Sack. Joelina Karabas

Diese zwei, das ist wirklich Folterkammer. Matthias

Dabei begrüßt das Couple die Runde sogar mit einem schönen Ständchen auf der Gitarre. Bei einigen im Forsthaus kommt jedoch auch das nicht gut an. Sam meint: "Ich kotze", als er die Gitarrenklänge hört. Mit der Aufführung machen die beiden jedoch klar: Sie sind ein Liebespaar.

Doch so klar scheint das vor allem Nana und Sam nicht zu sein. Sie glauben: Da stimmt was nicht. Wie die anderen Promis auf das zunächst ungleiche Paar reagieren, liest du hier. Zusätzlich begibt sich Sam auf Spurensuche ...