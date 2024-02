Das Wichtigste in Kürze "Forsthaus Rampensau Germany" startet am 4. Januar 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Jeden Donnerstag gibt es dann eine neue Folge im TV und auf Joyn.

Welche Promis in der ersten Staffel in die Almhütte einziehen, liest du ebenfalls hier.

Mittlerweile sind wir in Folge 6 angekommen und das nächste Absägen steht an. Zwei Promi-Paare stehen bereits auf der Abschussliste. Welches Team muss außerdem beim "Raus-Rein-Spiel" antreten?

Das Finale rückt immer näher! In Folge 6 müssen die Promis nochmal aussieben und absägen, um Platz im Forsthaus zu schaffen. Wer muss zusammen mit dem Modelgespann und den Lästerschwestern ins "Raus-Rein-Spiel"?

Eine kurze Bestandsaufnahme

Diese Ausgangslage hat sich in den letzten Tagen bei "Forsthaus Rampensau Germany" entwickelt:

Das Nominierungs-Dilemma

Zwei Paare sind safe und zwei bereits angesägt. Somit stehen nur noch drei Promi-Teams zur Auswahl beim großen Absägen in Folge 6: Sam und Nana, Cedric und Hanna sowie Matthias und Dagmar. Insbesondere zwei Bewohnerinnen bringt das in ein echtes Nominierungs-Dilemma: Joelina und Jada sind sich uneinig.

Die jüngere der Lästerschwestern will sich nicht gegen ihre engsten Vertrauten Hanna und Cedric stellen. Doch Joelina weigert sich, gegen Busenfreund Sam zu stimmen. "Das ist beides nicht geil."

Jada ist den Tränen nah: "Die waren von Tag eins für uns da!" Gerade deswegen sind sich Cedric und Hanna auch sicher:

Wer uns auf keinen Fall nominieren wird, sind Jada und Joelina. Cedric Beidinger

"Ich glaube aber, das wird eine ganz knappe Nummer", prophezeit Hanna. Matthias ist sich sicher: "Das ist hier drinnen wie Dynamit!" Damit hat der Trash-TV-König absolut recht. Beim großen Absägen müssen Joelina und Jada eine Wahl treffen. Und ihre Stimme geht an: Cedric und Hanna.

Das Fitness-Duo versteht die Welt nicht mehr. Von den Karabas-Schwestern hätten sie niemals eine Stimme erwartet.

Die waren für mich wie eine Familie. Ich hätte die niemals abgesägt! Cedric Beidinger

"Ich stehe hinter meiner Entscheidung und stehe zu meiner Schwester", stellt Jada klar. Dennoch plagen die 18-Jährige schlimme Gewissensbisse.

Der "Mafia-Boss" gegen die Forsthaus-Diva

Die geschützten Partyboys Diogo und Flocke vergeben ihre Stimme an Sam und Nana. Diogo erklärt: "Deine Späße, Sam, gehen mir auf die Nerven. Ständig sagst du was zu meinem Äußeren." Die Forsthaus-Diva versteht die Welt nicht mehr. "Du fandest das doch gut! Erzähl mir doch jetzt keine Märchen!"

Nach dem Absägen geht der Macho-Mann noch mal näher auf seine Wahl ein: "Sam, es ist immer noch alles cool zwischen uns. Aber es war einfach zu viel irgendwann." Nana ist sich sicher: "Du hast irgendwas bei ihm getriggert." Das scheint den Nagel auf den Kopf zu treffen. Mit einem Mal rastet Diogo aus:

Du hast mich verurteilt, als wäre ich ein Mafia-Boss. Diogo Sangre

Der Muskelprotz beginnt zu schreien: "Hast du jemals gefragt, wo ich herkomme? Warum ich tätowiert bin? Weil ich Künstler bin! Vorurteile gehen gar nicht." Diogo haut auf den Tisch und Kumpel Flocke geht dazwischen: "Du warst ganz kurz davor, eklig zu werden, Bruder!" Geschockt bleibt Sam zurück: "Hab ich jetzt schon wieder was Falsches gesagt?"

"Das ist einfach ein böser Mensch"

Auch die Wahl von Elsa und Gina-Lisa ist wenig überraschend. Sie hegen immer noch einen Groll gegen Sam und Nana, die sich schon für die nächste Auseinandersetzung bereit machen. "Die Provokationen, diese indirekte Art und diese Lästereien. Das geht an euch, Sam und Nana."

"Und alle guten Dinge sind drei. Zum ersten Mal nominiert, zum zweiten und jetzt schon wieder", brüllt Gina-Lisa schadenfroh. Daraufhin klatschen und lachen Nana und Sam nur provokativ. Eine Geste, die das Fass erneut zum Überlaufen bringt. Der Streit zwischen den beiden Promi-Teams geht in die nächste Runde:

Auch Sam und Nana hätten ihr Sägeblatt am liebsten an Gina-Lisas und Elsas Stühlen angesetzt. Aber die Promi-Damen sind bereits für das "Raus-Rein-Spiel" nominiert. Deshalb geht ihre Stimme an Cedric und Hanna. Damit ist das die dritte Stimme für das Fitness-Duo.

Unerwartete Champagner-Freunde

Matthias und Dagmars Stimme entscheidet darüber, welches Team ins "Raus-Rein-Spiel" muss. Entschieden richtet der Trash-TV-König das Wort zunächst an Sam. "Als ich dich gesehen habe beim Einzug, dachte ich, das Monster, das ich kenne, muss raus hier. Und zwar so schnell, wie es geht!"

Doch Matthias scheint seine Meinung inzwischen geändert zu haben und ein paar Parallelen zwischen der Forsthaus-Diva und sich selbst entdeckt zu haben:

Ich bin sehr froh, dich hier drinnen noch mal von einer anderen Seite kennengelernt zu haben. Matthias Mangiapane

Von seinen Worten total gerührt, freut sich Sam: "Ich glaube, zwischen mir und Matthias könnte noch eine echte Freundschaft entstehen."

Ihre Stimme vergeben Matthias und Dagmar ebenfalls an Hanna und Cedric. "Ich glaube, die beiden haben ein wenig zu sehr raushängen lassen, dass sie sich für das stärkste Team halten."

Das "Raus-Rein-Spiel": Diese Promis fliegen in Folge 6 raus

Die Forsthaus-Bewohner:innen haben ihre Wahl getroffen. Neben Gina-Lisa und Elsa, Jada und Joelina müssen außerdem Cedric und Hanna ins "Raus-Rein-Spiel": Zwei Teams werden das Haus verlassen müssen.

So viele Teams waren bisher noch nie gleichzeitig angesägt. Die Stimmung ist am Entscheidungstag entsprechend angespannt und es fließen die ersten Tränen. "Ich glaube, dass Gina-Lisa und Elsa bleiben werden. Leider. Die sind so aggressiv, dass die weit kommen werden", prophezeit Jada.

"Verlust-Tropfen"

In diesem "Raus-Rein-Spiel" erhält jedes Team ein Glas Wasser. Nacheinander müssen die Teams das leere Glas in der Mitte füllen. Das Team, das das Glas zum Überlaufen bringt, muss das Haus als erstes verlassen. Die Sieger-Teams müssen in einer neuen Runde um ihren Verbleib kämpfen. Alle drei Promi-Paare kämpfen um jeden "Verlust"-Tropfen.

Die Oberfläche des Glases und die Anspannung im Raum sind bis zum Bersten gespannt. Schließlich tropft doch ein Milliliter über. Damit sind Gina-Lisa und Elsa raus.

Ein Freudenfest für Sam und Nana. Eine pure Enttäuschung für die beiden Forsthaus-Rampensäue und ihre Männer im Haus.

Ich wollte es nicht wahrhaben! Diogo Sangre

Diogo bricht in Tränen aus und fällt in Gina-Lisas Arme. Sie spricht ihrem Muskelmann gut zu: "Ihr habt es so verdient!"

Diese Promis müssen außerdem das Haus verlassen

Es geht in die nächste Runde. Tropfen für Tropfen wird die Oberflächenspannung größer. "Der Becher war voll! Da hat einfach nichts mehr reingepasst."

Schließlich bringt der letzte Tropfen von Jada den Becher zum Überlaufen. Damit haben in der ersten Runde Gina-Lisa und Elsa verloren und in der zweiten Runde Jada und Joelina.

Hanna und Cedric verbleiben somit im Forsthaus und haben noch eine Chance auf den Einzug ins Halbfinale.

Damit weißt du, was du beim nächsten Absägen zu tun hast! Joelina Karabas an Sam Dylan

"Es ist extrem beschissen! Wir wollen Gina-Lisa und Elsa draußen auf jeden Fall wiedersehen", stellen Flocke und Diogo noch zum Abschied klar. Im Gegensatz dazu finden Sam und Nana andere Worte für Gina-Lisa und Elsa: "Auf Nimmerwiedersehen!"

Wer zieht ins Finale ein und wird "Forsthaus Rampensau Germany"? Das siehst du bei Joyn PLUS+ oder immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben.